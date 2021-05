Widerstand bei Personenkontrolle,

Hattersheim am Main, Bahnhof, Samstag, 22.05.2021, 19:30 Uhr

(jn)Am Samstagabend hat sich ein 23 Jahre alter Mann im Rahmen einer Personenkontrolle in Hattersheim körperlich widersetzt. Er musste am Boden überwältigt werden, wobei er sowie die zwei beteiligten Polizeibeamten leicht verletzt wurden. Gegen 19:30 Uhr waren die zwei Hofheimer Polizisten im Bereich des Bahnhofsvorplatzes unterwegs, als sie aufgrund seines verdächtigen Verhaltens auf den 23-Jährigen aufmerksam wurden. Daraufhin sollte der junge Mann kontrolliert werden, was diesen umgehend dazu veranlasste davonzurennen. Der 23-Jährige, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, konnte schnell eingeholt und festgehalten werden. Aktuellen Erkenntnissen zufolge setzte er sich in diesem Zusammenhang gegenüber der Beamtin und dem Beamten heftig zur Wehr und soll darüber hinaus versucht haben, nach den Einsatzmitteln der Beamtin zu greifen. Diese setzte daraufhin ein Pfefferspray ein. Anschließend wurde der Tatverdächtige medizinisch behandelt und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Grund seiner Flucht ist bisher unklar.

Ertappte Diebe wehren sich,

Eppstein, Bremthal, Valterweg, Dienstag, 25.05.2021, 03:15 Uhr

(jn)Zwei bislang unbekannte Täter haben sich in der zurückliegenden Nacht auf dem Gelände eines Eppsteiner Autohandels aufgehalten. Die beiden wurden dort von dem Geschädigten angetroffen und kurzzeitig festgehalten, bis sie sich dagegen körperlich zur Wehr setzten und flüchteten. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 03:15 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter das Duo, welches sich auf dem Grundstück im Valterweg aufhielt und bereits an einem Kabel zu schaffen machte, über eine Kamera. Daraufhin machte er sich auf den Weg zum Tatort, wo er die zwei Männer, welche umgehend die Flucht ergriffen, entdeckte. Im Rahmen einer kurzen Verfolgung gelang es dem Mann, einen der Täter zu stellen und festzuhalten. Dies hatte jedoch zur Folge, dass der Zweite umdrehte, seinen Komplizen mit körperlicher Gewalt befreite und beide gemeinsam flüchteten. Sie konnten auch im Verlauf einer umfangreichen Fahndung von Polizeibeamten der Polizeidirektion Main-Taunus nicht mehr festgestellt werden. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Während ein Täter eine blaue Kapuzenjacke, eine weiße Sturmhaube, rote Handschuhe und eine rot-blaue Umhängetasche sowie schwarz-weiße Schuhe getragen haben soll, sei der zweite Täter mit weiß leuchtenden Schuhen und einer grauen Kapuzenjacke bekleidet gewesen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Einbrecher erbeuten Schmuck,

Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße, Wilhelmstraße, bis Montag, 24.05.2021

(jn)Einbrecher waren in den letzten Tagen in Kelkheim am Werk und sind in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Bereits zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag kletterten unbekannte Täter auf einen Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße und brachen die Balkontür auf. Hiernach wurden die Räume durchsucht und Schmuck von noch unbekanntem Wert entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Eine weitere Tat ereignete sich in der zweiten Tageshälfte des Pfingstmontages in der Wilhelmstraße. Unbekannte verschafften sich in der Abwesenheit der Bewohner gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Bisher ist noch unklar, was die Kriminellen entwendeten. Auch hier entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro.

Hinweise bitte an die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Werkzeug aus Bauwagen gestohlen,

Schwalbach am Taunus, Westring, Samstag, 22.05.2021, 21:00 Uhr bis Sonntag, 23.05.2021, 07:40 Uhr

(jn)Werkzeugdiebe waren zwischen Samstag und Sonntag in Schwalbach unterwegs und haben Beute im Wert von mehreren Tausend Euro gemacht. Allem Anschein nach zerschlugen die Unbekannten die Scheibe eines im Westring, Bereich Frankenstraße abgestellten Bauwagens und ließen aus dem Innenraum hochwertiges Werkzeug, Maschinen und Baumaterial im Gesamtwert von rund 4.000 Euro mitgehen. Der entstandene Sachschaden wird auf wenige Hundert Euro beziffert.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Fenster beschossen,

Bad Soden am Taunus, Zum Quellenpark, Samstag, 22.05.2021, 00:30 Uhr bis 07:00 Uhr

(jn)In der Nacht zum Samstag haben ein oder mehrere Unbekannte das Fenster eines in Bad Soden gelegenen Geschäftes beschädigt, wobei erste Ermittlungen auf den Einsatz einer Schusswaffe hindeuten. Zwischen 00:30 Uhr und 07:00 Uhr hielten sich die Täter in der Nähe des Geschäftes in der Straße „Zum Quellenpark“ auf und verursachten ein Loch in der Fensterfront. Infolge einer Spurensicherung vor Ort ist davon auszugehen, dass die Scheibe mit einer unbekannten Schusswaffe beschossen wurde. Zudem könnte sich die Tatzeit auf 00:30 Uhr bis 02:30 Uhr eingrenzen lassen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur, Hinweise liegen nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Zigarettenautomat im Visier,

Kelkheim (Taunus), Münster, Max-Planck-Straße, Sonntag, 23.05.2021, 12:30 Uhr bis 17:30 Uhr

(jn)Ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro ist am Sonntagnachmittag an einem Zigarettenautomaten in Kelkheim entstanden. Zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr betraten die Täter die derzeit geschlossene Spielhalle in der Max-Planck-Straße im Stadtteil Münster und versuchten, den dortigen Automaten aufzusprengen, wobei an diesem erheblicher Schaden entstand. Ob die Täter an den Inhalt gelangten, ist aktuell noch unklar.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kelkheimer Polizei unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0.

Hilfsbereite Seniorin bestohlen,

Kriftel, Hattersheimer Straße, Freitag, 21.05.2021, 11:40 Uhr bis 11:50 Uhr

(jn)Mindestens zwei Trickdiebe sind am Freitagvormittag in Kriftel aufgetreten und haben einer 70-jährigen Frau das Portemonnaie gestohlen. Gegen 11:40 Uhr hatte sich die Geschädigte soeben in ihren Pkw gesetzt, nachdem sie in einem Lebensmittelgeschäft in der Hattersheimer Straße einkaufen war und ihren Einkauf samt Geldbeutel in den Kofferraum ihres Pkw geladen hatte. Nun klopfte ein unbekannter Mann hektisch an das Fenster der Fahrertür und fragte nach dem nächstgelegenen Krankenhaus, da seine Frau dringend medizinische Hilfe benötige. Hilfsbereit stieg die Seniorin aus und erklärte ihm den Weg zum sowie die Anschrift des Hospitals. Anschließend stieg sie ein und fuhr weg, während der Mann davonging. Nach einer kurzen Fahrt, schöpfte die 70-Jährige Verdacht, hielt an und öffnete den Kofferraum. Zu ihrem Entsetzen musste sie feststellen, dass ihr Portemonnaie verschwunden und sie entsprechend bestohlen worden war. Mutmaßlich hatte ein weiterer Täter die inszenierte Ablenkung genutzt, unbemerkt den Kofferraum geöffnet und geschlossen und die Wertsachen der Frau gestohlen.

Sie beschrieb den Mann als 60 bis 65 Jahre alt, untersetzte Figur, graue Halbglatze, helle Haut, sprach mit Akzent und trug ein kariertes Hemd, eine Bluejeans und eine Strickjacke.

Das Fachkommissariat für Trickdiebstahl in Hofheim erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Roller gestohlen,

Kriftel, Wiesbadener Straße, Montag, 24.05.2021, 10:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(jn)Am Montag haben Unbekannte in Kriftel einen Roller entwendet. Das dunkelgraue Gefährt von Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 508 JFM parkte seit 10:00 Uhr vor der Haustür des Geschädigten in der Wiesbadener Straße und war mittels Lenkradschloss gesichert. Gegen 19:30 Uhr wurde dann festgestellt, dass das Moped verschwunden war und daraufhin die Polizei alarmiert.

Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Rollers nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Vandalismusschaden an Mercedes,

Eppstein, Vockenhausen, Altkönigstraße, Samstag, 22.05.2021, 18:00 Uhr bis Sonntag, 23.05.2021, 09:00 Uhr

(jn)Auf einen Mercedes-Benz hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag im Eppsteiner Ortsteil Vockenhausen abgesehen. Zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr und Sonntagmorgen, 09:00 Uhr wurde hier die Kofferraumklappe eines in der Altkönigstraße geparkten Pkw zerkratzt sowie der Mercedes-Stern und die Kennzeichenschilder abgerissen und gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf einen Betrag über 1.000 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0.

Schadensträchtige Unfallfluchten,

Hofheim am Taunus, Kelkheim (Taunus), Samstag, 22.05.2021 bis Sonntag, 23.05.2021

(jn)Während des zurückliegenden Wochenendes kam es in Hofheim und Kelkheim zu mindestens drei Unfallfluchten, bei denen jeweils ein Schaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro entstanden ist. Im Hofheimer Stadtteil Wallau kollidierte am Samstagvormittag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 11:35 Uhr und 12:30 Uhr mit einem schwarzen BMW, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße parkte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer oder die Fahrerin seine / ihre Fahrt unerlaubt fort. Gegen 14:00 Uhr kam es in der Zeilsheimer Straße in Hofheim zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Eine bisher unbekannte ältere Frau, die am Steuer eines blauen Kleinwagens mit Main-Taunus-Kreis Kennzeichen unterwegs war, befuhr die Zeilsheimer Straße von der Niederhofheimer Straße kommend und bog in den Schmelzweg ein. Hierbei kam die Frau nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte mit einem wartenden Golf. Im Anschluss fuhr die Unfallverursacherin weiter und soll nach knapp 100 Metern noch auf den Gehweg aufgefahren und dann verschwunden sein. Sie habe rötlich-graue Haare gehabt. Auch in Kelkheim wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ein Fahrzeug bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Hier dürfte sich der Schaden sogar auf mehrere Tausend Euro belaufen. Gegen 18:00 Uhr war ein grauer Audi A7 in einer Parkbucht „Im Stückes“ abgestellt worden. Am nächsten Morgen stellte der Halter dann Unfallspuren an der rechten Fahrzeugseite seines Pkw fest, die augenscheinlich von einem ein- oder ausparkenden Pkw verursacht worden waren.

In sämtlichen Fällen hat der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06190 / 9360 – 45 erbeten.