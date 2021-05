Korrektur zu Pressemeldung vom Sonntag, 23.05.2021

(pa)In einer am Sonntag, dem 23.05.2021 veröffentlichten Pressemeldung zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 23-Jährigen hat sich ein Fehler eingeschlichen. In der Meldung wurde als Tatort fälschlicherweise die Kirchgasse in Usingen angegeben. Dies ist nicht korrekt. Tatsächlich ereignete sich die Tat in der Kirchgasse in Grävenwiesbach. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Heuraufe von Pferdekoppel gestohlen,

Kronberg im Taunus, Oberhöchstadt, 22.05.2021, 23.00 Uhr bis 23.05.2021, 07.30 Uhr

(pa)In Kronberg Oberhöchstadt ereignete sich am Wochenende ein Diebstahl mit eher ungewöhnlichem Diebesgut. Die Tat ereignete sich zwischen dem späten Samstagabend und Sonntagmorgen auf einer Pferdekoppel im Bereich der Feldbergstraße. Dort erweckte eine sogenannte Heuraufe – ein Futtergestell für die dort gehaltenen Pferde – bei Dieben Begehrlichkeiten. Die Täter montierten das Gestell, dessen Wert auf mehrere Tausend Euro beziffert wird, über Nacht ab und entfernten sich damit von der Örtlichkeit. Aufgrund der Größe der Heuraufe dürfte für den Abtransport ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 – 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein zu melden.

Einbruch in Kellerabteile,

Steinbach, Berliner Straße, 22.05.2021, 18.00 Uhr bis 23.05.2021, 18.00 Uhr (pa)Mehrere Kellerabteile eines Mehrparteienhauses in Steinbach wurden am Wochenende von Dieben heimgesucht. Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag- und Sonntagabend Zugang in das in der Berliner Straße gelegene Wohnhaus und betraten die Kellerräumlichkeiten. Gewaltsam hebelten die Täter mehrere der hölzernen Kellerverschläge auf, um diese nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Neben Werkzeugen entwendeten die Diebe vor allem Kleidung sowie mehrere Koffer. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Bauschutt im Wald entsorgt,

Königstein im Taunus, Wald nahe L 3025 zwischen B8 und Rotes Kreuz, Feststellung: 23.05.2021, gg. 12.00 Uhr (pa)Mehrere Kubikmeter Bauschutt entsorgten Unbekannte in den vergangenen Tagen im Wald bei Königstein. Wie am Sonntagmittag festgestellt wurde, hatte jemand im Verlauf der vergangenen Woche – augenscheinlich mit einem Lkw – diversen Schutt an einem Waldweg parallel zur B8 abgeladen. Die Örtlichkeit, bei der es sich um ein Natur- und Wasserschutzgebiet handelt, befindet sich nahe der Landesstraße 3025 zwischen der Bundesstraße 8 und dem Roten Kreuz. In diesem Zusammenhang bittet die Bad Homburger Kriminalpolizei mögliche Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die im genannten Bereich entsprechende verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Gartenhütte aufgebrochen,

Steinbach, Kleingartenanlage „Im Wingert“, 21.05.2021, 19.20 Uhr bis 23.05.2021, 12.40 Uhr (pa)Auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in Steinbach waren im Verlauf des Wochenendes Diebe unterwegs. Am Sonntag stellten die Inhaber zweier Gartenparzellen fest, dass sie ungebetenen Besuch bekommen hatten. Unbekannte hatten ihre Parzellen betreten und sich an den Gartenhütten zu schaffen gemacht. Im einen Fall blieb es bei erfolgslosen Hebelversuchen, im zweiten Fall konnten sich die Täter Zutritt zur Hütte verschaffen. Die Diebe durchsuchten das Hütteninnere und entwendeten mehrere Flaschen Alkoholika sowie Gummibärchen. Hinweise zu den Gartenhütteneinbrüchen nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Fahrrad aus Garage gestohlen,

Usingen, Eschbach, Am Buchstein, 22.05.2021, 21.00 Uhr bis 24.05.2021, 16.40 Uhr (pa)In Usingen Eschbach wurde am Wochenende ein Fahrrad aus der Garage seiner Besitzer entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend und Montagnachmittag in der Straße „Am Buchstein“. Das schwarze Mountainbike der Marke „Decathlon“, Modell „Rockrider XC100“, war dort – durch ein Faltschloss gesichert – in der Garage eines Einfamilienhauses abgestellt gewesen. Die Täter betraten die unverschlossene Garage und stahlen das Rad im Wert von mehreren Hundert Euro einfach mitsamt dem Fahrradschloss. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208 – 0 entgegen.

Motorradfahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Schmitten, Dorfweiler Straße, 24.05.2021, gg. 12.40 Uhr (pa)Am Sonntagmittag musste eine 28-jährige Motorradfahrerin nach einem Verkehrsunfall in Schmitten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 12.40 Uhr in der Dorfweiler Straße. Die in Offenbach wohnhafte Bikerin war mit ihrer Kawasaki in Richtung Dorfweil unterwegs, als sie zu spät bemerkte, dass ein vorausfahrender Ford bremste. Die Motorradfahrerin fuhr gegen das Heck des Focus und kam zu Fall. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Ihre Kawasaki sowie der Pkw wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit.

Mädchen von Pkw erfasst,

Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Hauptstraße, 25.05.2021, gg. 07.40 Uhr (pa)Am Dienstagmorgen wurde im Neu-Anspacher Stadtteil Hausen-Arnsbach ein Kind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Gegen 07.40 Uhr wollte ein 59-jähriger Hyundai-Fahrer von der Kreisstraße 723 aus Richtung Usingen kommend nach rechts in die Hauptstraße abbiegen. Zeitgleich überquerte ein 8-jähriges Mädchen auf seinem Fahrrad die Hauptstraße am dortigen Fußgängerüberweg bei grünzeigender Ampel. Der Pkw kollidierte im Vorbeifahren mit dem Kind, sodass das Mädchen zu Fall kam. Leichtverletzt wurde die 8-Jährige zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.