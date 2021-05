Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses

Fulda – Den Keller eines Mehrfamilienhauses im Wallweg betraten Unbekannte am Sonntagabend (23.05.), gegen 21 Uhr, unerlaubt. Vermutlich gelangten die Einbrecher durch eine Nebeneingangstür in das Haus und in den Keller. Dort entfernten die Täter ein Vorhängeschloss eines Kellerabteils und betraten dieses unbefugt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unbekannt. Bei der anschließenden Flucht konnten die Einbrecher durch eine Zeugin gesehen und wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, blonde Haare

zu einem Zopf gebunden Weiblich, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank, blonde,

lockige Haare zu einem Zopf gebunden

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Raub an Bushaltestelle

Fulda – Unbekannte stießen einen 46-jährigen Mann aus Fulda am Freitagabend (21.05.), gegen 21 Uhr, in der Haimbacher Straße Ecke Ketteler Straße zu Boden, nachdem dieser aus einem Bus ausgestiegen war. Als der zunächst bewusstlose, leichtverletzte Fuldaer wieder zu sich kam, stellte er das Fehlen von seiner SIM-Karte und seinen Hörgeräten im Gesamtwert von circa 100 Euro fest. Zudem beschädigten die Täter sein Handy und eine mitgeführte Powerbank und verursachten Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kfz-Handel

Hünfeld – Ein Fahrzeughandel in der Hersfelder Straße wurde in der Nacht zu Samstag (22.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Scheibe, eines im rückwärtigen Bereich des Firmengeländes gelegenen Bürocontainers, gelangten die Diebe in die Räumlichkeiten. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Computer, eine Telefonanlage, mehrere Modellfahrzeuge, einen Gasheizer der Marke „Güde“, eine Geldzählmaschine, ein rotes Kennzeichen FD-06632 sowie zwei Außenspiegel und eine Abgasanlage eines Mercedes Sprinters im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Fulda – Am Samstagmorgen (22.05.), gegen 3:15 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem in der Edelzeller Straße geparkten, grauen Ford Mondeo eine Bauchtasche und einen Geldbeutel. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ortsschild gestohlen

Flieden – Unbekannte entwendeten am Montagabend (24.05.) das Ortsausgangsschild von „Oberstork“ in Fahrtrichtung Hintersteinau. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Auto

Schotten – Unbekannte beschädigten von Samstagnachmittag (22.05.) bis Montagabend (24.05.) einen in der Straße „Am Hohenwiesenweg“ abgestellten, schwarzen Kombi der Marke Opel Astra Sports Tourer. Die Täter rissen einen Frontscheibenwischer aus dessen Halterung und verursachten hierdurch einen Sachschaden in Höhe von circa 80 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Steintisch beschädigt

Schlitz – Einen Steintisch in einer Einfahrt in der Hutzdorfer Straße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Montag (24.05.). An dem Tisch, welcher aus einem Grabstein sowie einem schweren Mühlenstein gebaut war, entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Lauterbach – Am Dienstagmorgen (25.05.), gegen 3:40 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Tagesstätte in der Fuldaer Straße einzubrechen. Durch Hebeln beschädigten die Täter die Schlösser der Außenschließanlagen. Anschließend drückten die Langfinger zwei Fensterrollläden des Hauptgebäudes hoch und gelangten so an die dahinter befindlichen Fenster, welche sie aufhebelten. Vermutlich wurde hierdurch der akustische Alarm im Gebäude ausgelöst, sodass die Unbekannten von der weiteren Tatausführung abließen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit schwerverletzter Person

Mücke – Am Freitag (21.05.), gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Grünberg mit seinem weißen Peugeot die Landstraße 3325 von Nieder-Ohmen kommend in Richtung Bernsfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 7.000 Euro.

Fahrrad aus Bikebox gestohlen und auf Internetplattform verkauft

Rotenburg a.d. Fulda – Ein rotes Mountainbike der Marke „IDEAL“ entwendeten Unbekannte in der Zeit von Samstag (08.05.) bis Mittwoch (19.05.) aus einer Miet-Fahrradbox in der Poststraße. Durch Aufhebeln der verschlossenen Bikebox gelangten die Täter an das Diebesgut im Wert von rund 300 Euro. Zudem verursachten die Langfinger einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Am Mittwochmittag (19.05.) kaufte ein unbeteiligter Zeuge das gestohlene Fahrrad gutgläubig für mehrere hundert Euro auf einer Internetplattform. Der Verkäufer kann als circa 30 – 40 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank mit kurzen, braunen Haaren beschrieben werden. Zum Verkaufszeitpunkt trug der Mann ein weißes T-Shirt und eine Bluejeans. Außerdem führte er einen großen, braunen Hund mit sich.

Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verkäufer des Fahrrades geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rücknahme Vermisstenfahndung nach 17-jährigen Evgeny S.

Fulda – Es wird gebeten, die Fahndung nach dem vermissten Evgeny S. zurückzunehmen. Die Person konnte in der Nacht auf Dienstag (25.05.) wohlbehalten im Bereich von Nürnberg angetroffen werden.

letztes Update erfolgte am 24.05.21, 10:45 Uhr:

Seit Samstag Nachmittag wird, wie bereits berichtet, der aus dem Raum Kitzingen stammende Evgeny S. an der Wasserkuppe vermisst.

Umfangreiche, polizeiliche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Jungen.

Zwischenzeitlich gab es jedoch mehrere Hinweise und Zeugenaussagen, die den Schluss zulassen, dass sich der Junge nicht wie zunächst befürchtet in hilfloser Lage befindet oder verirrt hat, sondern vielmehr aus eigener Veranlassung und ohne sich bei seiner Gruppe abzumelden auf den Weg zurück nach Bayern gemacht hat.