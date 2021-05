Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Illegale Müllentsorgung im Wald

Bad Dürkheim (ots) – Am 24.05.2021 gegen 19:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim mitgeteilt, dass im Bereich des Waldgebietes Weilach in Bad Dürkheim eine größere Menge Bauschutt unerlaubt entsorgt worden sei. Vor Ort musste festgestellt werden, dass am Rand eines Waldweges, ca. 750m hinter dem Schlagbaum, durch derzeit unbekannte Personen auf einer Fläche von ca. 8qm Bauschutt abgeladen und damit illegal entsorgt worden war. Aufgrund der Menge des Abfalls ist davon auszugehen, dass der Transport mittels eines Anhängers oder Transporters stattgefunden haben muss. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim frägt daher: wer kann sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt gegeben?

Zeugenhinweise werden erbeten unter Tel. 06322-963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Verkehrskontrollen am Pfingstmontag

Wachenheim (ots) – Am 24.05.2021 führten Kräfte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Wachenheim an zwei Stellen, bei welchen jeweils auch vorliegende Bürgerbeschwerden einen Hintergrund bildeten, Verkehrskontrollen durch. Im Rahmen der ersten Kontrollstelle zur Mittagszeit in der Raiffeisenstraße konnten trotz eines hohen Verkehrsaufkommens keine Verstöße, insbesondere keine Geschwindigkeitsverstöße, festgestellt werden. Auch an der zweiten Kontrollstelle im Bereich der Waldstraße in Wachenheim konnten bei ebenfalls sehr hohem Verkehrsaufkommen keine Verstöße festgestellt werden. Alle im Rahmen der Kontrollstellen kontrollierten Fahrzeugführer verhielten sich vorbildlich – die mitgeführten Fahrzeuge wiesen keine Besonderheiten auf.

Elmstein: Durchfahrtsverbot für Motorradfahrer kontrolliert

Elmstein / L499 (ots) – Am 24.05.2021 wurde das Durchfahrtsverbot für Motorräder auf der L499 (Elmsteiner Tal) im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:15 Uhr kontrolliert. Insgesamt wurden 11 Motorradfahrer kontrolliert, drei davon waren nicht berechtigt durchzufahren und mussten entsprechend Verwarnungen entrichten.

