Lkw mit Stahlkugeln beschossen

Guxhagen (ots) – 21.05.2021, 17:00 Uhr bis 22.05.2021, 13:00 Uhr – Sachschaden in Höhe von 500 Euro verursachten unbekannte Täter durch den Beschuss eines Lkw-Pferdetransporter mit kleinen Stahlkugeln in der Straße “Im Steinbruch”. Die Täter befanden sich an einem kleinen Waldstück in der Nähe des Abstellortes des blauen Pferdetransporters. Von dort aus verschossen sie die Stahlkugeln.

Ein Geschoss schlug rechts neben der Fahrertür des Lkw ein und verursachte einen Lackschaden, sowie eine Eindellung. Ein weiteres Geschoss traf die Scheibe der Fahrertür, woraufhin diese zerbrach. Zwei weitere Geschosse lagen neben dem Lkw.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Berauschter 24-jähriger Pkw-Fahrer versucht Polizeikontrolle zu entgehen

Morschen-Altmorschen(ots) – Freitag 21.05.2021 um 22:53 Uhr – Ein offensichtlich berauschter 24-Jähriger versuchte am späten Freitagabend sich einer Polizeikontrolle in Altmorschen zu entziehen. Nach kurzer erfolgloser Flucht stoppte er sein Fahrzeug. Gegen ihn wurden drei Strafverfahren eingeleitet. Der 24-jährige Morschener fiel einer Polizeistreife in Altmoschen auf, da er in der Ortschaft mehrfach zu schnell fuhr.

Zudem bog er ab, ohne den Blinker zu betätigen.

Als die verfolgenden Polizisten Anhaltezeichen gaben und auch das Blaulicht sowie das Martinshorn einschalteten missachtete der 24-Jährige diese und fuhr weiter. Nach einer kurzen Flucht stoppte er seinen Pkw. Da der 24-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Zudem fanden die Polizisten in seinem Pkw noch eine geringe Menge Betäubungsmittel.

Gegen den 24-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Trunkenheit im Straßenverkehr und Verbotenem Kraftfahrzeugrennen (wegen der Flucht vor der Polizeistreife) eingeleitet.

Rot-schwarzer Motorroller gestohlen

Frielendorf – 23.05.2021, 18:00 Uhr bis 24.05.2021, 10:00 Uhr – Einen rot-schwarzen Motorroller stahlen unbekannte Täter vom Hofgrundstück eines Mehrfamilienhauses in der Homberger Straße. Die Täter begaben sich zu dem mit einem Lenkradschloss gesicherten Roller des Herstellers Yiying, Modell YY 50 und stahlen diesen auf nicht bekannte Weise.

An dem Roller war das abgelaufene Versicherungskennzeichen CBK 947 angebracht.

Der Roller hat einen Wert von 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbrecher stehlen Bratwürste aus ehemaliger Backstube

Oberaula (ots) – 22.05.2021, 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr – Am vergangenen Samstag brachen unbekannte Täter in eine ehemalige Backstube in der Schulstraße ein. Sie stahlen Bratwürste im Wert von 5 Euro. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe der ehemaligen Backstube ein und gelangten hierdurch in die Räumlichkeiten.

Aus einer Plastikbox stahlen sie eine 5-er Packung Bratwürste.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Starkstromverteiler und Kabel von Baustellengelände gestohlen

Schwalmstadt-Ziegenhain (ots) – 21.05.2021, 16:00 Uhr bis 25.05.2021, 07:00 Uhr – Am vergangenen Wochenende stahlen unbekannte Täter zwei Kabel und einen Stromverteiler von einer Baustelle am “Krußborn”. Die Täter begaben sich auf das ungesicherte Baustellengelände und entwendeten dort einen Starkstromverteiler und zwei Starkstromkabel. Die Beute hat einen Wert von 700 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Einbruch in Lagerhallen

Neuental-Dorheim (ots) – 22.05.2021, 13:30 Uhr bis 23.05.2021, 16:00 Uhr – In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagnachmittag brachen unbekannte Täter in insgesamt fünf Lagerhallen auf einem ehemaligen Bundeswehrgelände ein. Die Täter durchtrennten den Stacheldrahtzaun und gelangten auf das Gelände.

Hier brachen sie an fünf Hallen die Zugangstüren oder Fenster auf.

Was aus den vermieteten Hallen gestohlen wurde steht zurzeit nicht fest.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Dachstuhlbrand eines Wohnhauses – Bewohner bleiben unverletzt

Oberaula (ots) – Am Montag 24.05.2021 gegen 05:50 Uhr, kam es in Oberaula in einem Wohnhaus zu einem Dachstuhlbrand. Wie die eingesetzten Beamten der Polizeistation Schwalmstadt berichten, konnten die 8 Bewohner das Wohnhaus rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und so ein Ausdehnen auf angrenzende Wohnhäuser verhindern.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der vor Ort eingetroffene Bürgermeister der Gemeinde kümmerte sich sofort um eine vorläufige Unterbringung der Hausbewohner.

Neben den Beamten der Polizeistation Schwalmstadt waren verschiedene freiwillige Feuerwehren der Umkreise am Brandort eingesetzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden durch die Kriminalpolizei in Homberg geführt.

