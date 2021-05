Einbrecher steigt durch geöffnetes Schlafzimmerfenster ein

Kassel-Mitte (ots) – Durch ein zum Lüften geöffnetes Schlafzimmerfenster ist am heutigen Dienstagmittag 25.05.2021 in der Kasseler Kurt-Schumacher-Straße, Ecke “Graben”, ein bislang unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung eingestiegen. Die anwesende Bewohnerin ertappte den Einbrecher kurze Zeit später, woraufhin er blitzschnell durch das Fenster nach draußen und weiter in Richtung Innenstadt flüchtete.

Sie beschrieb den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes einen ca. 25 Jahre alten und 1,70 Meter großen Mann mit dünner Figur, der schwarze kurze Haare hatte, eine blaue Jeansjacke und einen Rucksack trug.

Die Kasseler Kripo sucht Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben. Ereignet hatte sich die Tat in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gegen 13:20 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Unbekannte aus dem Schlafzimmer Bargeld und ein Handy erbeutet. Eine anschließend sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem geflüchteten Täter verlief ohne Erfolg.

Wer den Ermittlern des Kommissariats 21/22 des Kasseler Kripo Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei.

Reifenplatzer an Getränkelaster sorgt für Unfall und mehrstündige Vollsperrung

Autobahn 44/Warburg-Breuna (ots) Ein Reifenplatzer an der Zugmaschine eines Sattelzuges hat am Dienstag 25.05.2021 für einen Unfall und eine mehrstündige Vollsperrung der A 44 zwischen Warburg und Breuna in Fahrtrichtung Kassel gesorgt. Der Sattelzug war gegen 7 Uhr aufgrund der plötzlichen Panne unkontrolliert nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelschutzplanke gekracht. Bei dem Aufprall kippte der Auflieger des Sattelzuges nach rechts und verlor ein Großteil seiner geladenen Getränkekisten mit leeren Bierflaschen auf der Fahrbahn. Zudem blockierte das Fahrzeug nun beide Fahrstreifen.

Der 47-jährige Fahrer aus dem Landkreis Lippe blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 70.000 Euro geschätzt. Darüber hinaus waren bei dem Unfall Trümmerteile der Sattelzugmaschine auf die Gegenfahrbahn Richtung Dortmund geflogen, über die ein dort fahrender Lkw fuhr und ein geringer Schaden an diesem Fahrzeug entstand.

Zunächst konnten die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal den Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeiführen. Mit Beginn der Bergungs- und Reinigungsarbeiten um 8:30 Uhr musste die A 44 in Richtung Kassel allerdings voll gesperrt werden. Die aufwendigen Arbeiten, bei denen der Anhänger komplett entladen und aufgerichtet sowie die Fahrbahn von Scherben gereinigt werden musste, dauerten bis 14:10 Uhr. Der Verkehr wurde währenddessen an der Anschlussstelle Warburg abgeleitet. Es kam jedoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit mehreren Kilometern Stau.

Glasscheibe von Haustür eingetreten – Betrunkene Männer wehren sich gegen Festnahme

Kassel-Mitte (ots) – Nachdem sie in der Nacht zum Sonntag 23.05.2021 in der Kurt-Schumacher-Straße die Glasscheibe einer Haustür eingetreten hatten, haben sich zwei offenbar betrunkene Männer gegen ihre Festnahmen gewehrt. Während sich ein derzeit in Kassel wohnender 31-Jähriger sofort gegenüber den Polizeistreifen aggressiv zeigte, versuchte sein 23-jähirger Begleiter aus Nieste anschließend die Festnahme zu verhindern.

Dabei zog sich ein Bediensteter der Stadtpolizei Kassel, der den Polizeibeamten zur Unterstützung gekommen war, leichte Verletzungen zu. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der 23-Jährige muss sich wegen versuchter Gefangenenbefreiung und Körperverletzung verantworten.

Wegen der Sachbeschädigung gerufen worden waren die Beamten des Polizeireviers Mitte gegen 23:30 Uhr. Eine Zeugin hatte der Polizei am Telefon von drei Männern berichtet, von denen einer die Scheibe der Haustür eingetreten haben soll. Bei der Fahndung waren die eingesetzten Streifen aufgrund der geltenden Ausgangsbeschränkungen sofort auf die einzige Dreiergruppe weit und breit aufmerksam geworden, auf die zudem die von der Zeugin abgegebene Beschreibung zutraf.

Während sich einer der Männer in der Straße “Graben” zurückhaltend zeigte und seine Freunde zu beruhigen versuchte, zeigte sich der 31-Jährige von Beginn an aggressiv, wie die eingesetzten Beamten berichten. Auf die Festnahme, die der 23-Jährige anschließend aktiv zu verhindern versuchte, war die Streife der Stadtpolizei aufmerksam geworden, die die Beamten des Reviers Mitte im weiteren Verlauf unterstützte. Die beiden Festgenommenen wurden anschließend für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Die Ermittlungen gegen beide, auch wegen der Sachbeschädigung an der Haustür, dauern an.

Einbruch in Waldauer Apotheke – Täter flüchten ohne Beute

Kassel-Waldau (ots) – Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag 24.05.2021 in eine Apotheke im Kasseler Stadtteil Waldau eingebrochen. Die Täter machten dort allerdings keine Beute, möglicherweise, weil sie durch vorbeikommende Personen oder Fahrzeuge gestört wurden. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die am Tatort in der Nürnberger Straße, Ecke Vautswiesenweg, eingesetzten Polizisten des Reviers Ost berichten, hatten die Täter mit unbekanntem Werkzeug eine Scheibe neben der Eingangstür der Apotheke aufgebrochen. Anschließend nahmen sie einen dahinter befindlichen Monitor mit Digitalanzeige an sich, den sie aus bislang unbekannten Gründen beschädigt zurückließen, bevor sie ohne Beute flüchteten. Die Beschädigungen wurden durch die Apothekeninhaberin am Montagmittag festgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist aber davon auszugehen, dass die Einbrecher im Schutz der Dunkelheit agierten.

Zeugen, die in der Nacht zum Pfingstmontag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Dank Zeugenhinweis – Duo nach nächtlicher Diebestour festgenommen

Kassel-Oberzwehren (ots) – Genau richtig handelte eine aufmerksame Anwohnerin, als sie in der Nacht zum Pfingstmontag im Stadtteil Oberzwehren zwei Männer beobachtete, die sich an geparkten Autos zu schaffen machten: Die Zeugin alarmierte sofort die Polizei, woraufhin umgehend eine Fahndung nach den beiden verdächtigen Unbekannten eingeleitet wurde. Diese führte nur kurze Zeit später zur Festnahme von zwei 21 und 23 Jahre alten Tatverdächtigen.

Zudem entdeckten die eingesetzten Streifen in der Nähe drei nicht abgeschlossene Pkw, die zuvor geöffnet und durchsucht worden waren. Da bei den beiden in Kassel wohnenden Festgenommenen auch ein Taschenmesser sowie ein Pfefferspray gefunden wurde, müssen sie sich nun wegen dreifachen Diebstahls mit Waffen verantworten.

Die Anwohnerin hatte die beiden Männer gegen 03:45 Uhr in der Oberzwehrener Straße beim Blick aus dem Fenster wahrgenommen und sie sogar beherzt auf ihr Verhalten angesprochen. Trotz der Ansprache der Zeugin zeigte sich das verdächtige Duo aber völlig unbekümmert und zog kurzerhand weiter. Bei der anschließenden Fahndung erblickten die Streifen die beschriebenen Männer getrennt voneinander und nahmen sie fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren sie durch die Straßen gezogen und hatten gezielt nach nicht abgeschlossenen Autos Ausschau gehalten. In der Straße “An den Rehäckern” nutzten sie die günstige Gelegenheit und durchsuchten zwei Audi sowie einen Skoda nach Wertsachen. Hierbei erbeuteten sie aber nur eine Großpackung Schokolade, die die Polizisten in einer Tasche des 21-Jährigen fanden. Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen, die nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen wurden, dauern an.

Die Polizei gibt folgende Ratschläge:

Schließen Sie ihr Fahrzeug nach Verlassen, auch bei kurzen Erledigungen, immer ab. Potentielle Täter benötigen nur wenige Sekunden, um aus einem unverschlossenen Auto Wertsachen zu entwenden.

Schließen Sie beim Verlassen alle Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel ab.

Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Taschen im Fahrzeug liegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen