Neustadt: Das Demokratienetzwerk veranstaltet vom 12. bis 16. Juli 2021 eine Demokratiewoche

Neustadt an der Weinstraße – Unter dem Motto: „Demokratie braucht Deine Stimme“ wird den zahlreichen Demokratieakteuren ein Rahmen und eine Plattform geboten, um sich und ihre Angebote bekannt zu machen, sich zu vernetzen und neue Kooperationen zu schließen.

Aufgrund der immer noch ungewissen Planungssituation kann keine große Veranstaltung gewährleistet werden. Daher sollen an unterschiedlichen Orten verschiedene Projekte sichtbar werden, Vorträge gehalten und Führungen und Workshops stattfinden. Die Demokratiestadt Neustadt an der Weinstraße kann auf diese Weise einen Einblick in die bunte Vielfalt des Netzwerks bekommen.

Als festen Programmpunkt kann bereits der Beitrag von Osman Citir am 12. Juli 2021 im Saalbau genannt werden.

Bis vergangenen Freitag konnten die Mitglieder des Netzwerks Demokratieangebote einreichen. Nun kann mit der konkreten Programmgestaltung gestartet werden.