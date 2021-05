Mannheim: Kinder-, Jugend- und Familienprogramm des Mannheimer Literaturfestivals LESEN.HÖREN 15 vom 10. bis 27. Juni 2021

Mannheim – Bald startet das 13. Kinder-, Jugend- und Familienprogramm des Literaturfestivals LESEN.HÖREN 15, das die Alte Feuerwache gemeinsam mit der Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Mannheim durchführt.

Insgesamt finden vom 10. bis 27. Juni 17 kostenlose Online-Veranstaltungen statt. Eine Anmeldung ist ab jetzt an kinderlesungen@altefeuerwache.com möglich. Die Plätze für einzelne Termine sind begrenzt und die Anmeldung per Mail ist Voraussetzung. Den Link zur Lesung erhalten Gäste spätestens 24h vor der Veranstaltung.

Das diesjährige Programm bietet Lesungen voller Witz und Spannung für Kinder im Kita-, Vorschul- und Schulalter. Neben zwölf Lesungen für Kinder und Jugendliche gibt es zudem fünf Veranstaltungsangebote für die ganze Familie. Aufgrund der derzeitigen Situation finden alle Lesungen online über den Videokonferenzanbieter BigBlueButton statt, der 100% Datenschutz bietet. Besonders sind in diesem Jahr auch die Zeiten der Lesungen, die sich an Wechselunterricht, Quarantäne, Home-Schooling etc. anpassen.

Für die 13. Ausgabe des Kinder- und Jugendprogramms haben wir zu Gast: Feuergriffel-Preisträgerin Julia Willmann, Britta Nonnast, Britta Vorbach und Annett Stütze, Constanze von Kitzing, Cally Stronk, Susanne Weber, Jutta Nymphius, Katja Gehrmann, Tania Witte und Ella Blix. Für die Familienveranstaltungen begrüßen wir: Corinna Harder, Constanze von Kitzing, Eymard Toledo und Andrea Liebers.

Alle Veranstaltungen finden Interessierte auch unter www.altefeuerwache.com

Programmübersicht

Lesungen für Kinder

Donnerstag, 10.06.2021

Feuergriffel-Preisträgerin 2021 Julia Willmann liest: Rascha und die Tür zu Himmel

Beginn: 10 Uhr

ab 3. Klasse

Dienstag, 15.06.2021

Britta Nonnast liest: Henriette rockt die Halle

Beginn 9 Uhr

ab 2. Klasse

Mittwoch, 16.06.2021

Britta Vorbach und Annett Stütze lesen: Miezbert und der Knurrmagentag

Beginn 17 Uhr

ab 3 Jahren

Donnerstag, 17.06.2021

Constanze von Kitzing liest: Ich hab ein großes Aua! sagt der kleine Dachs

Beginn 9 Uhr

ab 3 Jahren

Freitag, 18.06.2021

Cally Stronk liest: Die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer

Beginn 18 Uhr

ab 7 Jahren

Montag, 21.06.2021

Susanne Weber liest: Die Eule mit der Beule

Beginn: 9 Uhr

ab 3 Jahren

Donnerstag, 24.06.2021

Jutta Nymphius liest: Schlägerherz

Beginn: 9 Uhr

ab 4. Klasse

Donnerstag, 24.06.2021

Jutta Nymphius liest: Mehr Schweinchen

Beginn: 17 Uhr

ab 2. Klasse

Freitag, 25.06.2021

Katja Gehrmann liest: Stadtbär

Beginn: 17 Uhr

ab 1. Klasse

Freitag, 25.06.2021

Katja Gehrmann liest: Seepferdchen sind ausverkauft

Beginn: 19 Uhr

ab 1. Klasse

Lesungen für Jugendliche

Montag, 21.06.2021

Tania Witte liest: Marilu

Beginn: 10 Uhr

ab 14 Jahren

Dienstag, 22.06.2021

Ella Blix liest: Wild

Beginn: 9 Uhr

ab 13 Jahren

Familienveranstaltungen

Samstag, 12.06.2021

Corinna Harder präsentiert: Black Stories Junior

Beginn: 11 Uhr

ab 8 Jahren

Samstag, 19.06.2021

Constanze von Kitzing liest: Ich bin anders als du

Beginn: 11 Uhr

ab 7 Jahren

Samstag, 19.06.2021

Workshop: Was Fressen Monster von Constanze von Kitzing

Beginn 15 Uhr

ab 4 Jahren

Sonntag, 20.06.2021

Eymard Toledo liest: Onkel Flores

Beginn: 11 Uhr

ab 7 Jahren

Sonntag 27.06.2021

Andrea Liebers liest: Spurensuche in der Nacht: Mannheimer Stadtgeschichten für Kinder

Beginn: 11 Uhr

ab 8 Jahren