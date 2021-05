Ludwigshafen: Stadtnotizen 25.05.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Ausländerbehörde öffnet für Terminkundschaft

Die Abteilung Aufenthaltsrecht öffnet nach coronabedingter Schließung ab Montag, 31. Mai 2021, wieder ihre Räumlichkeiten in der Mottstraße 1 für Kunden nach vorheriger Terminvereinbarung. Wegen der längeren Schließung im Zuge der Pandemie wird zu Beginn der Terminvergabe eine Priorisierung nach dringenden und weniger dringenden Angelegenheiten erforderlich sein. Hierfür bittet die Stadtverwaltung um Verständnis.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass in Verwaltungsgebäuden die Pflicht zum medizinischer Gesichtsmasken oder Masken der Standards KN95/N95 sowie FFP2 Masken besteht.

Ortsvorsteherbüro Ruchheim geschlossen

Das Ortsvorsteherbüro Ruchheim ist in der Zeit von Montag, 31. Mai 2021, bis einschließlich Freitag, 4. Juni 2021, geschlossen.

Digitaler Vortrag: Rhetorik – Souverän statt sprachlos

Ob Vorstellungsgespräch, Präsentation oder Diskussion – man bekommt nur, was man möchte, wenn man sagt, was man meint. Das ist nicht immer einfach und erfordert rhetorisches Geschick. Daher dreht sich der nächste Vortrag der Informationsreihe BiZ & Donna für gleiche Chancen im Beruf der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar um das Thema Rhetorik.

Sophia Kuhs vom Kompetenzzentrum für Studium und Beruf der Universität Koblenz-Landau zeigt am 8. Juni von 9.00 bis 11.30 Uhr im digitalen Vortrag „Rhetorik – Souverän statt sprachlos“ allen, die im Beruf durch ihre Stimme, Worte und Körpersprache mehr Wirkung erzielen wollen, worauf es ankommt, und thematisiert unter anderem folgende Fragen:

Welche Rolle spielt die Stimme?

Welchen Einfluss haben Körperhaltung und Atmung?

Was begünstigt eine klare Aussprache?

Wie gehe ich mit Aufregung und Nervosität um?

Mit welchen Methoden kann ich überzeugen?

Interessierte können sich per E-Mail an Ludwigshafen.BCA@arbeitsagentur.de bei Brigitte Bertram, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, anmelden.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, es wird ein internetfähiges Gerät benötigt. Die Zugangsdaten zur virtuellen Vortragsplattform erhalten die Teilnehmer mit der Anmeldebestätigung.