Neustadt: Ausstellung von Dimitri Vojnov vom 29. Mai bis 27. Juni 2021 im Kunsthaus

Frankenthal – Nach der coronabedingten mehrmonatigen Schließung wird das Kunsthaus Frankenthal am Samstag, 29. Mai 2021, mit einer Ausstellung von Dimitri Vojnov wiedereröffnet. Sollten es die Inzidenzzahlen zulassen, ist sie bis Sonntag, 27. Juni, zu sehen. Für den Besuch im Kunsthaus ist keine Voranmeldung und kein negativer Corona-Test erforderlich. Es gelten die Maskenpflicht und die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln, außerdem müssen die Besucher ihre Kontaktdaten angeben. Geöffnet hat das Kunsthaus am Mina-Karcher-Platz 42 mittwochs bis samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Über den Künstler und sein Werk

Dimitri Vojnov ist ein internationaler Künstler aus Kelkheim. In Bulgarien geboren, entwickelte er schon früh Interesse an Kunst. Nach dem Studium war Vojnov neun Jahre als freischaffender Künstler aktiv. Danach lehrte er vier Jahre als Dozent für Malerei an der Akademie der schönen Künste in Sofia. Seit 1986 lebt und arbeitet er in Frankfurt und im Main-Taunus-Kreis.

Dimitri Vojnov ist ein Realist und ein Meister des Details. Unverkennbar ist in seiner Malerei seine lange, klassische akademische Ausbildung. Malerei ist für Vojnov ein Spiel, Theater, auch Lügen. Die provokanten Darstellungen und Erotik seiner Werke – häufig bis ins Groteske übersteigert – fesseln und wühlen auf. Die Figuren sind zumeist nackt, wobei er meisterlich die menschliche Haut bildlich umsetzt. Die Weiblichkeit ist in vielen Posen dargestellt. Skurril sind seine Frauenportraits mit großem Kopfschmuck.

Seine farbenfrohen Acryl- und Ölgemälde sind oft eine Hommage an die großen Künstler und Meister vergangener Epochen – von Beuys über Picasso und Monet bis zu Rembrandt und Vermeer. In seinem Werk „Meine Lehrer“ hat er sie festgehalten. Das Bild ist auch in der Ausstellung im Kunsthaus zu sehen.

Begleitprogramm: Kuschelkonzert mit Elke Wunderle am 12. Juni

Zur Feier ihres 30-jährigen Bühnenjubiläums gibt Elke Wunderle ihr viertes Kuschelkonzert am Samstag, 12. Juni um 19 Uhr. Das Konzert findet – sollten es die dann aktuellen Bestimmungen zulassen – bei gutem Wetter im Garten des Kunsthauses statt. Von der dann gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung hängt auch ab, welche Zugangsbestimmungen gelten – zum Beispiel, ob ein negativer Corona-Test benötigt wird.

Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten können per E-Mail an manuela.engel-heil@frankenthal.de oder unter 06233 89456 reserviert werden. Anzugeben ist Name, Adresse und Telefonnummer.

Kunsthaus Frankenthal

www.kunsthaus-frankenthal.de

Parkmöglichkeiten

Bitte nutzen Sie die Parkmöglichkeiten am CongressForum (Fußweg 200 Meter).