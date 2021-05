Musclecar mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Sonntag 23.05.2021 wurde der Polizei gegen 16 Uhr ein gelbes Fahrzeug eines US-Herstellers auf der L523 zwischen Bobenheim-Roxheim und Frankenthal gemeldet, welches ein anderes Fahrzeug beim Überholvorgang geschnitten haben soll. Das andere Fahrzeug sei durch dieses Fahrmanöver zur Vermeidung eines Zusammenstoßes zum Abbremsen gezwungen worden.

Im Anschluss sei das Musclecar auf der L523 durch Frankenthal hindurch auf die B9 in Fahrtrichtung Speyer aufgefahren. Dort habe das Musclecar mit stark überhöhter Geschwindigkeit zahlreiche weitere Fahrzeuge überholt. Gegen den Fahrzeugführer wurde nun ein Strafverfahren gemäß §315d StGB, Verbotene Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu dem genannten Vorfall bzw. zur Fahrweise des Fahrzeuges machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.

Wer mit seinem Fahrzeug mit nicht angepasster bzw. überhöhter Geschwindigkeit im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich selbst sondern auch Andere. In Deutschland ist die Geschwindigkeit die Hauptunfallursache, weshalb die Polizei die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen im öffentlichen Verkehrsraum insbesondere aus präventiver Sicht rät.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Dudenhofen (ots) – Aufgrund ihrer Alkoholisierung verlor eine 72-jährige Frau im Boligweg in Dudenhofen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass sie mit 2 geparkten PKWs kollidierte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille.

Die Frau verletzte sich leicht und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden im Wert von 13.500 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musst abgeschleppt werden.

Betrugsversuch am Telefon

Neuhofen (ots) – Am Freitag 21.05.2021 gegen 13 Uhr teilte der 86-jährige Geschädigte mit, dass ein ihm unbekannter Mann auf seinem Festnetzanschluss angerufen und sich als Polizist ausgegeben habe. Dieser habe behauptet, in der Gegend um das Haus des Geschädigten sei eingebrochen worden.

Nach einem kurzen Gesprächsverlauf beendeten die vermeintlichen Betrüger das Telefonat, ohne dass es zu einer Geldforderung, einem Schaden o.ä. kam. Auf Grund der bekannten Betrugsmasche wird auch in diesen Fällen bereits ein Strafverfahren wegen versuchten Betruges eingeleitet.

Illegales Abladen von Bauschutt

Schifferstadt (ots) – Ein aufmerksamer Bürger beobachtete einen Mann dabei, wie dieser Bauschutt in einem Waldstück abgeladen hat. Bei einer Überprüfung konnte die Polizei den kleinen Haufen mit Bauschutt feststellen. Da der Zeuge sich das Kennzeichen des PKWs der männlichen Person merkte, konnte der Verursacher hierdurch ermittelt werden.

Dieser räumte die Tat ein und begab sich nach dem Gespräch mit der Polizei erneut zum dem Waldstück um den Schutt wieder wegzuräumen. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, welche noch ein Bußgeld nach sich ziehen wird, wird dennoch gefertigt.

Verkehrsunfallflucht nach Beschädigung eines Verkehrszeichens

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 22.05.2021 gegen 12:20 Uhr, befuhr ein vermutlich weißer Kastenwagen die Unterführung der Maxburgstraße aus Richtung der Speyerer Straße. Dort übersah er den Höhenbegrenzer (2,70 m) und kollidierte mit diesem. Das Verkehrszeichen wurde hierdurch heruntergerissen. Das Fahrzeug fuhr nach dem Unfall unvermittelt weiter.

Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem unfallverursachenden Transporter um einen weißen Kastenwagen mit einer weiblichen Fahrerin gehandelt haben. Mitarbeiter der Stadtwerke Schifferstadt kamen an die Unfallstelle und kümmerten sich um die entstandenen Beschädigungen. Weitere Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Fahrerin bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Kollision mit Hauswand

Fußgönheim (ots) – Am Freitag 21.05.2021 wurde bei der Polizeiwache Maxdorf eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort durch den Geschädigten erstattet. Im Zeitraum vom 18.05.2021 bis 19.05.2021 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine Hauswand und eine Dachrinne am alten Pfarrhaus in der Hauptstraße. Aufgrund des Schadensbildes wird vermutet, dass ein LKW oder Traktor bei Gegenverkehr auf den Gehweg auswich, hierbei zu dicht an die Hauswand kam und diese streifte. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.