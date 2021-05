Waghäusel – Jugendliche entwenden Straßenschild

Karlsruhe (ots) – Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden am Sonntag gegen 03:30

Uhr vier dunkel gekleidete Jugendliche auf ihren Fahrrädern im

Einmündungsbereich Mannheimerstraße / Weinbrennerstraße in Waghäusel

festgestellt. Einer der Jugendlichen hielt ein Verkehrsschild unter seinem Arm.

Beim Erkennen des Streifenwagens flüchteten die Jugendlichen ins angrenzende

Waldgebiet. Das Verkehrsschild konnte schließlich im Gebüsch aufgefunden werden.

Wo genau das Schild entwendet wurde ist bislang noch unklar.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07256/9329-0, mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung

Karlsruhe (ots) – Zu einem Unfallgeschehen kam es am Sonntagnachmittag um 14.05

Uhr im Kreuzungsbereich Hirtenweg/Hagsfelder Allee. Eine 36 Jahre alte

Fahrradfahrerin fuhr, von Rintheim kommend, auf dem Radweg des Hirtenweges. Ein

Pkw-Fahrer, der von der Hagsfelder Allee auf den Hirtenweg einfahren wollte,

erkannte die auf dem Radweg fahrende Radfahrerin wohl zu spät. Nach einer

Vollbremsung kam der Pkw schließlich auf dem Radweg zum Stehen. Die Radfahrerin,

die ebenfalls eine Notbremsung durchführte, kam hierbei zu Fall und verletzte

sich leicht. Der Pkw-Lenker stieg aus seinem Fahrzeug aus und erkundigte sich

nach dem Wohlergehen der Frau. Ohne seine Personalien mitzuteilen, stieg der

Fahrer jedoch wieder in sein Fahrzeug ein und verließ die Unfallstelle. Zur

Klärung des Unfalls sucht die Verkehrsunfallaufnahme nun den Fahrer des

schwarzen VW-Kombis, vermutlich ein Passat. Der Fahrer des Pkw oder Unfallzeugen

werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Karlsruhe unter der Tel.-Nr.

0721/944840 in Verbindung zu setzen. setzen.

Karlsruhe – Mehrere Fahrräder gestohlen – die Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Sonntag wurden im

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe mehrere Fahrräder

gestohlen. Hinweise auf einen Tatzusammenhang oder Angaben zu den bislang noch

unbekannten Tätern liegen aktuell keine vor.

Am Samstag, zwischen 12:00 und 12:35 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter

vor einem Modegeschäft in der Wilhelmstraße in Bretten ein E-Mountainbike

mitsamt Schlössern. Das E-Bike im Wert von etwa 2500 Euro war abgeschlossen vor

dem Eingangsbereich des Geschäftes abgestellt.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag, 13:00 Uhr, wurde in der

Karlsruher Kaiserstraße ein Fahrrad entwendet, welches an einem Fahrradständer

vor einem Haus abgeschlossen war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein

Citybike der Marke Raleigh Rushhour 2.0 in der Farbe Grau mit einer 27 Gang

Kettenschaltung.

In der Pfinzstraße in Karlsruhe-Durlach wurde im Zeitraum zwischen Donnerstag,

17:30 Uhr, und Samstag, 09:00 Uhr, ein Fahrrad aus einer Tiefgarage entwendet.

Das mittels Fahrradschloss gesicherte Rennrad der Marke BMC, Typ Alpenchallenge

01 Three in der Rahmenfarbe Gelb verfügt über eine 11 Gang Kettenschaltung, 28

Zoll Reifen und hat die Rahmenhöhe L. An dem Fahrrad ist ein Tacho der Marke

„Sigma“ montiert und unterhalb des Rennsattels befindet sich eine kleine

Satteltasche.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr, wurden in der

Lindenallee in Karlsruhe-Daxlanden gleich zwei aneinander geschlossene Fahrräder

entwendet. Die Geschädigte stellte ihr Fahrrad auf dem Fahrradstellplatz vor

ihrem Wohnhaus ab und sicherte das Rad gemeinsam mit einem weiteren Rad.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch bei den jeweils

nächstgelegenen Polizeidienststellen zu melden.

Forst – Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Freitag, zwischen 8:00 und 11:30 Uhr, ereignete sich auf

dem Parkplatz zum Friedhof in Forst ein Verkehrsunfall mit anschließender

Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein-

oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Seat und hinterließ einen

Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07251/726-0, mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

