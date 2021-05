Mannheim – Sachbeschädigung an Dienstfahrzeug des Besonderen Ordnungsdienstes der Stadt Mannheim – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Samstagabend

(22.05.2021) gegen 19.00 Uhr in der Fußgängerzone im Bereich P 7 ein

abgestelltes Dienstfahrzeug des Besonderen Ordnungsdienstes der Stadt Mannheim.

Auf bislang unbekannte Art und Weise schlug er die Heckscheibe des Fahrzeugs ein

und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Im Anschluss

flüchtete er unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter 0621 12580 zu melden.

Mannheim/Sandhofen-Luzenberg: Stromausfall in den Stadtteilen Luzenberg/Sandhofen

Mannheim (ots) – Wie berichtet kam es ab ca. 18.57 Uhr in den Stadtteilen

Mannheim-Sandhofen und MA-Luzenberg, nicht wie zuerst berichtet

Mannheim-Waldhof, zu einer Störung in der Stromversorgung. Nach Mitteilung der

MVV Energie AG ist die Störung seit 20.35 Uhr gänzlich behoben. Ursache war eine

Mittelspannungsstörung. Wieviele Haushalte betroffen waren konnte der

Energieanbieter nicht beziffern. Besondere Vorkommnisse im Zusammenhang der

Störung waren nicht zu verzeichnen.

Mannheim/Sandhofen-Waldhof: Stromausfall in den Stadtteilen Waldhof/Sandhofen

Mannheim (ots) – Seit ca. 18.57 Uhr kommt es Mannheimer Norden, hier in den

Stadtteilen Waldhof und Sandhofen, immer wieder zu Stromausausfällen. Wie viele

Haushalte betroffen sind ist nicht bekannt. Eine genaue Ursache ist nach Angaben

der MVV Energie AG ebenfalls nicht bekannt. Der Energieanbieter arbeitet derzeit

an der Störungsbeseitigung.

Mannheim-Jungbusch: Unaufmerksamkeit führt zu Unfall – Ersthelfer löschen Feuer

Mannheim (ots) – Schnelle Ersthelfer verhinderten vermutlich am Freitagmittag

den Vollbrand eines Ford – dieses war kurz zuvor ungebremst auf einen stehenden

Pkw aufgefahren.

Der 25-jähriger Fahrer des Ford stieß gegen 11.45 Uhr mit dem Fiat eines

24-Jährigen zusammen, der gerade rückwärts in eine Parklücke in der Hafenstraße

einparken wollte. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah dieser den

Einparkvorgang, weshalb der junge Mann ungebremst auffuhr. Der Fiat wurde durch

heftigen Aufprall knapp 10 Meter nach vorne gestoßen. Aus dem Motorraum des Ford

entfachte sich ein Feuer und starker Rauch stieg auf. Mehrere Zeugen wurden

darauf aufmerksam und machten sich sofort mit Feuerlöschern ans Werk. Der

24-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von mindestens 10.000 Euro.