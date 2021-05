Sandhausen: Fans des SVS bejubeln Nichtabstieg

Sandhausen/RNK: (ots) – Nach einem verlorenen Auswärtsspiel beim 2. Liga-Meister

und Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum konnten sich dennoch die Fans des SV

Sandhausen über den Verbleib ihrer Mannschaft freuen. So fanden sich am

Sonntagabend zur Begrüßung des Mannschaftsbusses bis zu 200 Personen am

Hardtwaldstadion ein, um die Spieler und Offiziellen zu feiern. Aber erst um

Mitternacht kehrte Ruhe ein, nachdem die Polizei die Ansammlung auflösen konnte.

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Pressemitteilung Nr. 3 nach Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst / verletzter Person in Leimen am 22.05.2021

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde auch

der 34-Jährige vernommen und die Rechtsmedizin Heidelberg hinzugezogen.

Insgesamt ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Es wird vielmehr

nach derzeitigem Ermittlungsstand von Eigenverschulden ausgegangen. Der

34-jährige Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen und nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft Heidelberg wieder auf freien Fuß gesetzt. Der

Gesundheitszustand der 49-Jährigen ist unverändert. Die Ermittlungen dauern

weiter an.

