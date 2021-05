Heidelberg: Nach Schwerem Landfriedensbruch auf der Neckarwiese – Polizei geht mit vielen Einsatzkräften vor, um erneute Ausschreitungen zu verhindern

Heidelberg (ots) – Nach den Ausschreitungen auf der Heidelberger Neckarwiese in

der Nacht vom 22.05 auf den 23.05 wurden von Sonntag auf Montag schwerpunktmäßig

der Bereich der Heidelberger Altstadt, die Neckarwiese und Heidelberg-Neuenheim

mit vielen Polizeikräften überwacht.

Gegen 21.30 Uhr befanden sich auf der Neckarwiese ca. 200 bis 250 Personen, die

zunehmend alkoholisiert waren, lautstark feierten und sich verbal aggressiv

zeigten. Da die teils überregional angereisten vornehmlich Jugendlichen und

jungen Heranwachsenden auf Ansprache die Corona-Bestimmungen zu beachten nicht

reagierten, wurde schließlich die Neckarwiese geräumt. Zum Zeitpunkt der Räumung

war die Anzahl der Personen auf ca. 400 gestiegen, die den

Räumungsaufforderungen, wenn auch widerwillig, nachkamen. In der Folge wurden in

der Heidelberger Altstadt immer wieder größere Personengruppen von Jugendlichen

/ jungen Heranwachsenden festgestellt, die beim Erblicken der Polizeikräfte in

Kleingruppen flüchteten. Mit starken Polizeikräften gelang es schließlich diese

so zu zerstreuen, dass sie sich nicht mehr als Gruppe zusammenfanden.

Losgelöst hiervon waren im Bereich der Heidelberger Altstadt um 00.00 Uhr immer

noch deutlich über 500 Personen festzustellen, die teils lautstark im

öffentlichen Raum Alkohol konsumierten. Auf Ansprache reduzierten sie ihre

Lautstärke und achteten die Corona-Bestimmungen. Darüber hinaus wurden im Laufe

des Abends an der Heidelberger Uferstraße sowie im Bereich der Heidelberger

Altstadt kurzzeitig mehrere Kontrollstellen eingerichtet und Verkehrskontrollen

durchgeführt.

Die Bilanz des Abends: 188 kontrollierte Personen und 86 Fahrzeuge, eine Anzeige

wegen Beleidigung eines Polizeibeamten und wegen falscher Personalienangaben

sowie drei Anzeigen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit.

Heidelberg: Schwerer Landfriedensbruch auf der Heidelberger Neckarwiese – Ermittlungsgruppe eingerichtet

Heidelberg (ots) – In der Nacht zum Sonntag kam es in Heidelberg auf der

Neckarwiese zu erheblichen Angriffen auf Polizeibeamte sowie zu schwerwiegenden

Sachbeschädigungen im Bereich der Neckarwiese. Drei Polizeibeamte erlitten

Verletzungen.

Im Rahmen der allgemeinen Überwachungsmaßnahmen in der Heidelberger Altstadt und

auf der Neckarwiese konnte bereits in den frühen Abendstunden eine deutliche

Zunahme von Personen festgestellt werden, die überregional zum Feiern angereist

waren. Am Höhepunkt wurden in der Altstadt ca. 400 und auf der Neckarwiese ca.

700-1000 Personen festgestellt, vornehmlich Jugendliche und junge

Heranwachsende. Die Grundstimmung war zunächst ruhig. Ab 23.30 Uhr veränderteHeidelberg-Rohrbach: Radfahrerin stürzt auf glatten

Straßenbahnschienen

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Leicht verletzt hat sich eine Radfahrerin am

Donnerstagmorgen um etwa 8.30 Uhr in Heidelberg-Rohrbach. Die 37-Jährige war auf

der Karlsruher Straße in Richtung Bismarckplatz unterwegs, als sie in Höhe der

Straßenbahnhaltestelle Eichendorffplatz auf die feuchten und dadurch glatten

Schienen kam und dadurch stürzte.

Vorsicht beim Überqueren vom Straßenbahnschienen: Sollten Sie

Straßenbahnschienen mit dem Fahrrad oder Roller überqueren müssen, dann

versuchen Sie dies möglichst im rechten Winkel zum Verlauf der Schienen. Denn

bei Regen oder Feuchtigkeit können die Schienen eisglatt werden. Auf diese Weise

vermeiden Sie auch, mit den Rädern in die Vertiefungen der Schienen zu geraten

und verringern somit das Sturzrisiko.

zunehmend alkoholisiert und verbal aggressiv. Kurz nach 1 Uhr befanden sich,

aufgrund der gelockerten Corona-Maßnahmen, immer noch zwischen 700 und 1000

Personen auf der Neckarwiese, die ausgiebig und teils sehr laut feierten.

Gegen 01.10 Uhr schritten Polizeibeamte wegen einer betriebenen Musikanlage auf

der Neckarwiese ein. Beim Einschritten wurden die Beamten unvermittelt durch

unbekannte Täter mit Flaschen beworfen. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden

und eine Ausbreitung oder Verlagerung auf andere Örtlichkeiten, bspw. die

Heidelberger Altstadt oder Neuenheim, zu verhindern, zogen die Polizeibeamten

weitere Kräfte hinzu. Nach deren Eintreffen konnte ein Großteil der Feiernden

dazu bewegt werden, die Örtlichkeit zu verlassen. Gegen 3 Uhr war noch eine

Personengruppe von ca. 50-80 Personen auf der Neckarwiese, die sich auch nach

mehrfacher Aufforderung der Polizei und Lautsprecherdurchsagen provokant

weigerte die Neckarwiese zu verlassen.

Im Bereich des Übergangs der Neckarwiese zur Theodor-Heuss-Brücke fingen diese

Personen zu randalieren an, in dem sie Flaschen auf Polizeibeamte und

Dienstfahrzeuge warfen und eine dortige Toilettenanlage, Parkbänke, Tische,

einen Verkaufsstand von Schaustellern sowie ein mobiles Corona-Testzelt

beschädigten. Drei Polizeibeamte wurden hierbei verletzt, acht Dienstfahrzeuge

beschädigt.

Etwa 300 Personen solidarisierten sich mit den Randalierern, in dem sie diese

lautstark anfeuerten. Letztendlich gelang es das Randalieren zu unterbinden. Im

Zuge der eingeleiteten Fahndungs- und Schutzmaßnahmen konnten insgesamt 67

Personalien erhoben und zehn Fahrzeuge festgestellt werden.

Der derzeitige Leiter des Polizeipräsidiums Mannheim, Polizeivizepräsident

Siegfried Kollmar, hat noch in der Nacht eine Ermittlungsgruppe eingerichtet,

die die Geschehnisse aufklären soll. Sie ermittelt unter anderem wegen schweren

Landfriedensbruchs. Durch die erhöhten Schutzmaßnahmen in Neuenheim und in der

Altstadt konnte eine weitere Verlagerung verhindert werden. Bis zum jetzigen

Zeitpunkt sind keine weiteren Sachbeschädigungen oder Vorfälle bekannt.

Zeugen, die sachdienstliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei Heidelberg unter 06221 – 17 44 44 4 oder sich bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Zudem hat die Ermittlungsgruppe inzwischen ein Portal für anonyme Hinweise

eingerichtet. Hier können Zeugen zugesichert anonym Hinweise bezüglich

Tatverdächtiger oder beobachteter mutmaßlicher Straftaten abgeben. Auch das

anonyme Einsenden von Video- oder Fotomaterial ist über das Hinweisportal

möglich: https://bw.hinweisportal.de/

Heidelberg:Angemeldete Versammlung verboten – Polizeipräsidium Mannheim zur Überwachung des Verbots mit Großaufgebot im Einsatz

Heidelberg (ots) – Das Polizeipräsidium Mannheim war am Samstag anlässlich einer

angemeldeten, aber verbotenen Versammlung im Stadtgebiet Heidelberg im

Großeinsatz. Eine Versammlung mit Bezug zum Nahost-Konflikt, welche ursprünglich

auf 16 Uhr in der Heidelberger Innenstadt anberaumt war, war am Tag zuvor mit

Verfügung der Versammlungsbehörde der Stadt Heidelberg verboten worden.

Gleichzeitig untersagte die Stadt auch Spontan-oder Folgedemonstrationen.

Um die Einhaltung des Versammlungsverbots zu überwachen, war die Polizei mit

starken Kräften in der Heidelberger Innenstadt und angrenzend unterwegs. Zudem

wurden gezielt mögliche Anfahrtswege, unter anderem auf der A656/B37 und auf der

Speyerer Straße, Kontrollstellen eingerichtet. Hier kam es zeitweise zu

Verkehrsbehinderungen und Rückstau.

Insgesamt ergaben sich keine besonderen Feststellungen. Das Verbot wurde

eingehalten.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden rund 170 Fahrzeuge und 270 Personen

kontrolliert. Neben vereinzelten verkehrsrechtlichen Verstößen wurden auch 16

Verstöße gegen die CoronaVO festgestellt. Ein Autofahrer muss zudem mit

strafrechtlichen Konsequenzen wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis rechnen.

Des Weiteren wird gegen zwei weitere Personen wegen Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Heidelberg-Bergheim: Randalierer gehen Autofahrer körperlich an – Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr befuhr ein

23-jähriger mit seinem Auto die Bismarckstraße in Richtung Rohrbacher Straße,

als er auf Höhe eines Drogeriemarktes unerwartet bremsen musste. Grund hierfür

waren zwei ihm unbekannte Männer, die unvermittelt vom Bismarckplatz aus auf die

Straße liefen und ihn so zum Anhalten zwangen. Die beiden Männer fingen sofort

an, mutwillig auf das Auto einzuschlagen und auf das Fahrzeugdach zu klettern.

Als der 23-Jährige ausstieg und die beiden sichtlich alkoholisierten Männer zur

Rede stellen wollte sowie ihnen mitteilte, die Polizei zu verständigen, gingen

sie diesen sofort körperlich an. Kurz darauf ergriffen die beiden Männer

schließlich die Flucht und rannten quer über den Bismarckplatz in Richtung

Sofienstraße/ Plöck. Der 23-Jährige, der während der Dauer des körperlichen

Angriffs schützend die Arme vor sich hielt, wurde glücklicherweise nur leicht

verletzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen

gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass einer der beiden eine auffallend rote

Jacke trug und der andere einen grünen Jogginganzug.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschte noch reger Personenverkehr auf dem

Bismarckplatz. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder Hinweise auf

die Täter sowie deren weitere Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Tel.: 0621 174 1770 zu melden.

Heidelberg: Unfall mit Motorrad-Fahrerin – kurzzeitige Fahrbahnsperrung

Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr

kollidierte ein 26-jähriger PKW-Fahrer, der die Lessingstraße in Richtung

Mittermaier Straße befuhr, mit einer 22-jährigen Motorrad-Fahrerin, die aus

entgegengesetzter Richtung kam und vor dem Nissan-Fahrer links in die

Kurfürsten-Anlage abbiegen wollte. Offenbar hatte der 26-jährige die für ihn rot

angezeigte Lichtzeichenanlage zu spät gesehen. Durch die Kollision wurde das

Zweirad in Richtung Fahrbahnmitte geschleudert, wo es in das Auto eines

verkehrsbedingt wartenden 54-Jährigen rutschte und dieses in noch unbekannter

Höhe beschädigte. Die Motorrad-Fahrerin wurde bei dem Aufprall verletzt und mit

Verdacht auf Knochenbrüche mittels RTW in ein naheliegendes Krankenhaus

gebracht. Am Zweirad entstand Totalschaden. Am PKW des Unfallverursachers

entstand wiederum ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Fahrbahn war

für den Zeitraum der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten bis 21:45 Uhr in

nördlicher Richtung gesperrt. Die Straßenbahnlinie 26 musste zeitweise

umgeleitet werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen oder Verspätungen kam es

allerdings nicht.

Heidelberg-Rohrbach: Radfahrerin stürzt auf glatten Straßenbahnschienen

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Leicht verletzt hat sich eine Radfahrerin am

Donnerstagmorgen um etwa 8.30 Uhr in Heidelberg-Rohrbach. Die 37-Jährige war auf

der Karlsruher Straße in Richtung Bismarckplatz unterwegs, als sie in Höhe der

Straßenbahnhaltestelle Eichendorffplatz auf die feuchten und dadurch glatten

Schienen kam und dadurch stürzte.

Vorsicht beim Überqueren vom Straßenbahnschienen: Sollten Sie

Straßenbahnschienen mit dem Fahrrad oder Roller überqueren müssen, dann

versuchen Sie dies möglichst im rechten Winkel zum Verlauf der Schienen. Denn

bei Regen oder Feuchtigkeit können die Schienen eisglatt werden. Auf diese Weise

vermeiden Sie auch, mit den Rädern in die Vertiefungen der Schienen zu geraten

und verringern somit das Sturzrisiko.