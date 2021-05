14 und 15 Jahre alte Brüder aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots) – (mv) Aktuell sucht die Polizei in Wiesbaden zwei junge 14- und

15-Jährige Brüder, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus dem elterlichen

Haus in Wiesbaden verschwunden sind. Gründe hierfür sind nicht bekannt. Marcel

und Nico D., die von ihrer Mutter am Samstag, dem 22.05.2021 gegen 23:00 Uhr an

ihrer Wohnanschrift gesehen wurden, sind seitdem vermisst. Marcel ist 15 Jahre,

ca. 169 cm groß, schlank, hat etwas längere dunkle Haare und blaue Augen.

Auffällig ist ein Muttermal auf der Nase. Der Marcel ist mit einem

Trainingsanzug der Marke Adidas oder Nike bekleidet und trägt evtl. eine

schwarze Mütze. Der 14-Jährige Nico ist ca. 165 cm groß, hat eine kräftige

Figur, kurze dunkelblonde Haare und ebenfalls blaue Augen. Er ist mit einem

schwarzen Kapuzenpullover, einer blauen Jeanshose und gelben Nike-Sneaker

bekleidet. Wer die beiden Brüder gesehen hat oder Hinweise zu ihrem

Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der

Rufnummer (0611-) 3450 oder dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345

2440 in Verbindung zu setzen.

Pkw-Aufbrecher unterwegs,

55246 Mainz-Kostheim, Donnerstag, 20.05.2021 19:30 Uhr bis Freitag, 21.05.2021,

05:30 Uhr

(mv) In der Nacht von Donnerstag, dem 20.05.2021 auf Freitag, den 21.05.2021 war

im Bereich Mainz-Kostheim ein Pkw-Aufbrecher unterwegs und hat bei insgesamt 6

registrierten Fahrzeugaufbrüchen Schaden verursacht. Der Täter hatte es auf

alles Wertvolle in den Fahrzeugen abgesehen, was von ihren Besitzern achtlos und

offen im Fahrzeug liegen gelassen wurde.

Der Täter öffnete zwischen 19:30 Uhr und 05:30 Uhr auf bisher nicht ermittelte

Art und Weise mindestens drei Autos im Siebenmorgenweg und in benachbarten

Straßen drei weitere Autos. Er erbeutete Jacken, eine Geldbörse und Münzgeld.

Bei zwei Tatausführungen wurde der Täter von Überwachungskameras aufgenommen.

Hierauf war eine männliche Person, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 185 cm – 190 cm groß

mit schlanker Statur und dunklen Haaren (hinten kurz vorne länger) zu sehen. Der

Täter war mit einer grauen Jogginghose, einem grauem Joggingpullover und weißen

Turnschuhen bekleidet. Er führte zudem noch einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich

unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Sachbeschädigung an Wohnungstür,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Assmannshäuser Straße, Donnerstag, 20.05.2021m,

22:47 Uhr

(mv)Am Donnerstagabend, 20.05.2021, gegen 22:47 Uhr, kam es zu einer

Sachbeschädigung an einer Wohnungstür in der Assmannhäuser Straße.

Ein unbekannter Täter betrat das Mehrfamilienhaus, ging zu einer Wohnungstür und

traktierte diese solange mit Tritten und Schlägen bis diese beschädigt war.

Anschließend konnte der Täter unerkannt flüchten. Es entstand ein Sachschaden

von mehreren Hundert Euro. Das 3. Polizeirevier bittet Zeugen oder Hinweisgeber,

sich unter der Rufnummer (0611)3345 2340 zu melden.

Brennender Pkw,

65187 Wiesbaden, Schiersteiner Straße / Waldstraße, Freitag, 21.05.2021, 11:55

Uhr

(mv) Am Freitagmittag kam es in Wiesbaden, in der Schiersteiner Straße Ecke

Waldstraße, in Fahrtrichtung Innenstadt, zu einem Fahrzeugbrand. Personen kamen

dabei nicht zu Schaden.

Der Fahrer eines Daimler-Benz musste in der Schiersteiner Straße Ecke Waldstraße

an der dortigen roten Ampel anhalten. Dabei erkannte er, dass Rauch aus dem

Motorraum seines Autos aufstieg. Er verließ sein Fahrzeug, was kurz darauf voll

in Flammen stand. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Als

Brandursache wurde ein heiß gelaufener Lüfter im Motorraum ausgemacht. Es

entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Für die Dauer der Lösch- und

Abschlepparbeiten war die Abbiegespur in die Waldstraße komplett gesperrt.

Rollstuhlfahrer angegriffen,

65185 Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Mittwoch, 19.05.2021, 16:20 Uhr

(mv)Am Mittwochnachmittag, gegen 16:20 Uhr, wurde ein 83-Jähriger

Rollstuhlfahrer auf offener Straße von mehreren Jugendlichen und Kindern

körperlich angegriffen und beleidigt.

Der Senior war mit seinem Rollstuhl auf der Schwalbacher Straße in Richtung

Coulinstraße unterwegs, als eine Horde Kinder und Jugendlicher den Mann aus dem

Nichts heraus angegriffen. Sie schlugen ihn von hinten gegen den Kopf und

beleidigten ihn. Im Laufe der Attacke konnte er sich dann aber mit einer

Gehhilfe wehren und die Jungs in die Flucht schlagen. Der Mann beschrieb die

Angreifer als Jungs, alle im Alter zwischen 10 und 15 Jahren. Alle waren dunkel

gekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit der Polizei (Haus des Jugendrechts) in

Verbindung zu setzen.

Baustellencontainer aufgebrochen,

65199 Wiesbaden, August-Bebel-Straße, Freitag, 21.05.2021, 18.00 Uhr bis

Samstag, 22.05.2021, 10.40 Uhr

(akl) Im Zeitraum von Freitag, 18.00 Uhr bis Samstag, 10.40 Uhr sind Unbekannte

auf das Gelände einer Baustelle in der August-Bebel-Straße eingedrungen und

haben dort einen Container aufgebrochen. Ein Diebstahlsschaden konnte bisher

nicht festgestellt werden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die

Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat die Sachbearbeitung übernommen und

bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2340.

Vandalismus auf Betriebshof,

65189 Wiesbaden, Klingholzstraße, Freitag, 21.05.2021, zwischen 02.30 Uhr und

04.25 Uhr

(akl) Am frühen Freitagmorgen sind mehrere Personen auf das Gelände eines

Betriebes in der Klingholzstraße eingedrungen und haben die Scheiben von

verschiedenen Fahrzeugen eingeschlagen. Auch die Glasscheibe eines

Frachtcontainers wurde beschädigt. Aus einem Fahrzeug wurde ein Lautsprecher und

ein mobiles Navigationsgerät entwendet. Bei einem abgestellten Wohnmobil stiegen

die Unbekannten auf das Dach, öffneten gewaltsam die Dachluke und durchwühlten

das Fahrzeug. Durch den Vandalismus entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Alkoholfahrt endet an Ampelmast,

65203 Wiesbaden, Äppelallee/Friedrich-Bergius-Straße, Samstag, 22.05.2021, 18.55

Uhr

(akl) Ein 39-jähriger Mann aus Walluf hat am Samstagabend einen Verkehrsunfall

in der Friedrich-Bergius-Straße verursacht, bei der Unfallaufnahme ergaben sich

deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Der Mann befuhr gegen

18.55 Uhr mit einem roten Nissan die Äppelallee aus Richtung A 66 und wollte

nach links in die Friedrich-Bergius-Straße einbiegen. Dabei verlor er die

Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Ampelmast, der dabei

zerstört wurde. Auch der PKW wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt

werden musste. Es entstand Sachschaden von 5000 Euro. Ein vor Ort durchgeführter

Alkoholtest verlief positiv, er wurde für eine Blutentnahme auf eine

Polizeidienststelle gebracht. Da er vor Ort und auf dem Revier die eingesetzten

Beamten beleidigte und bedrohte, wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen

ihn eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Verkehrsunfall auf der L3035 mit zwei verletzten

Personen +++

Bad Schwalbach (ots) – Am Sonntag, den 23.05.2021, gegen 02:40Uhr, fuhr ein

19jähriger Eltviller mit seinem 18jährigen Eltviller Freund auf dem

Beifahrersitz von Schlangenbad-Hausen vor der Höhe in Richtung Kiedrich. In

einer langgezogenen Linkskurve im Bereich der Förster Bitter Eiche kam das

Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet seitlich ins Rutschen und

prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der 18Jährige Beifahrer wurde

im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit

werden. Der 18jährige Beifahrer wurde schwerstverletzt, der 19jährige Fahrer

wurde leicht verletzt in Wiesbadener Krankenhäuser verbracht. Bei dem Fahrer

wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt, da Hinweise auf einen

möglichen Alkoholkonsum vorlagen. Ein Gutachter für die Unfallrekonstruktion

wurde beauftragt. Der Sachschaden an dem Pkw beträgt ca. 15.000 EUR. Während der

gesamten Verkehrsunfallaufnahme war die Landstraße in der Zeit von 03:00Uhr bis

07:00Uhr voll gesperrt.

+++Nachtrag zu Verkehrsunfall auf der L3035 mit zwei verletzten Personen+++

Bad Schwalbach (ots) – Der bei dem Unfall vom 23.05.2021, gegen 02.40 Uhr,

schwerverletzte 18jährige Beifahrer ist im Krankenhaus verstorben.

Hohenstein: Bei einem Küchenbrand in einem

Zweifamilienhaus im Hohensteiner Ortsteil Strinz Margarethä wurde am

Freitagnachmittag die Wohnung eines Ehepaares unbewohnbar. Unbeaufsichtigtes

Kochgut hatte ein Feuer verursacht, das schnell auf die Kücheneinrichtung

übergriff. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde

niemand. Durch die Rußentwicklung und Löscharbeiten war die Wohnung jedoch nicht

mehr bewohnbar. Das Ehepaar konnte bei Angehörigen unterkommen. Die Feuerwehr

schätzt den Sachschaden auf etwa 40.000 EUR

Niedernhausen: Für zweieinhalb Stunden musste am Freitagnachmittag die L3036

zwischen Idstein und Niedernhausen gesperrt werden. Im Bereich Lochmühle kam ein

schwerer Kran-Lkw von der Fahrbahn ab und verkeilte sich an der Schutzplanke. Da

er umzukippen drohte, musste die Landesstraße in beide Richtungen gesperrt

werden. Für die Bergung wurde extra ein Spezialkran angefordert, der seine

Arbeit erfolgreich absolvierte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500

EUR

Bad Schwalbach: Zum Glück nur leicht verletzte sich am Freitagabend ein

junger Motorradfahrer bei einem Alleinunfall auf der Reitallee in Bad

Schwalbach. Der 18-jährige Wiesbadener fuhr mit seinem Leichtkraftrad von der

B260 kommend in Richtung Bad Schwalbach. Er kam auf der kurvenreichen Strecke

von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Nach ambulanter

Behandlung konnte er vor Ort entlassen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe

von 1.200 EUR

Assmanshausen: Hilferufe und Taschenlampenschein lösten am Samstagabend eine

größere Suchaktion im Assmannshäuser Höllenberg aus. Mehrere unabhängige

Anwohner hörten gegen 23:15 Uhr im Bereich der Aulhausener Straße eine männliche

Person um Hilfe rufen. Angeblich hätte er sich verlaufen. Der antwortete aber

nicht auf Zuruf. Beamte der Polizeistation Rüdesheim suchten lange in den

unwegsamen Steillagen nach der Person. Von der Feuerwehr wurde eine Drohne mit

Wärmebildkamera eingesetzt. Die Suchmaßnahmen wurden schließlich mitten in der

Nacht erfolglos abgebrochen.