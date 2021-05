Nachtrag Pressemeldung +++Vermisster 37-Jähriger aus Niederbrechen wieder da +++

Limburg (ots)

Der seit Donnerstag , 20.05.2021, vermisste 37-jährige Kevin Fabich aus Niederbrechen ist am Samstag, 22.05.2021, wieder nach Hause zurückgekehrt. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

Im Bereich der Polizeistation Weilburg

35781 Weilburg, Schmittbachweg: Fahren unter Alkoholeinfluss

(JB)Am Montag, 24. Mai 2021, gg. 00:40 Uhr, wurde ein 32-jähriger Mann aus Weilburg mit seinem Pkw Mercedes durch eine Streife der Polizeistation Weilburg im Schmittbachweg in 35781 Weilburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer merklich unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Einsatz starker Polizeikräfte in 65589 Hadamar-Steinbach

Limburg (ots)

Am frühen Nachmittag des 23.05.2021 meldete ein Zeuge der Polizeistation Limburg, dass er in Hadamar-Steinbach soeben mehrere Knallgeräusche gehört habe, die er als Schüsse aus einer Schusswaffe einordnete. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen wurden starke Polizeikräfte zusammengezogen, und ein Wohnhaus welches im Rahmen der Ermittlungen lokalisiert werden konnte, umstellt. Bei der Durchsuchung des Hauses und der Nebengebäude, konnten die eingesetzten Beamten insgesamt 4 Hülsen Schreckschussmunition und eine Schreckschusspistole auffinden. Bei dem vermeintlichen Schützen soll es sich nach Angaben der Hausbewohner und des Vermieters um einen ehemaligen Bewohner handeln. Dieser hatte sich vor dem Eintreffen der Polizei bereits in unbekannte Richtung entfernt und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen übernommen, zum derzeitigen Sachstand kam es zu keiner Bedrohung und es wurden auch keine Personen verletzt. Während des Einsatzes war die Langstraße für den Verkehr ca. 4 Stunden gesperrt.

Unfall mit Sachschaden in Weilmünster

Am gestrigen Samstag, um 08.10 Uhr, kam es an der Kreuzung Möttauer Straße / Bruchwiesenstraße zu einem Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen. Eine 46-jährige Frau missachtete mit ihrem VW Transporter die Vorfahrt und kollidierte mit einer 40-jährigen Mazda Fahrerin. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt; es entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

Unfallfahrer alkoholisiert und berauscht. Am 22.05.2021, gegen 21.50 Uhr, kam es in der Haiger Straße in Limburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher ein geparktes Fahrzeug und einen Grundstückszaun beschädigte. Nach Angaben von Zeugen wollte der 41-jährige aus Limburg und seine zwei Mitfahrer die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dies konnte jedoch verhindert werden. Durch die eintreffende Streife wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand; aus diesem Grund wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.