Volltrunkener und führerscheinloser LKW-Führer konnte nach Verfolgungsfahrt über die BAB 66 von einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg gestellt werden.

BAB 66, Neuhof

Im Ortsbereich Neuhof wurde eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Petersberg am Samstag, den 22. Mai 2021, gegen 21:50 Uhr, auf einen LKW (3,5tonner) aufmerksam, der einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Statt den Anhaltesignalen der Polizeistreife Folge zu leisten beschleunigte der LKW und fuhr an der Anschlussstelle Neuhof Süd auf die BAB 66 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main auf. Auch hier ignorierte er jegliche Anhaltesignale der hinter ihm fahrenden Funkstreife und fuhr stattdessen mit Vollgas bis zur Anschlussstelle Schlüchtern Süd, von wo aus er seine Flucht in Richtung Wallroth fortsetzte. In der Ortsmitte Wallroth konnte der LKW schließlich von der Streife gestellt und die Flucht beendet werden. Im LKW befanden sich drei Fahrzeuginsassen. Der LKW-Führer (ein 39-jähriger Mann aus der Gemeinde Kalbach) war stark alkoholisiert (2,90 Promille) und hatte keinen Führerschein. Im Handschuhfach führte er zugriffsbereit einen verbotenen Elektroschocker mit sich. Der LKW, mit dem er flüchtete, hatte keine Zulassung. An ihm waren amtliche Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges des Fahrzeugführers angebracht.

Gegen den LKW-Führer wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Er wurde vorläufig festgenommen und eine Blutentnahme durchgeführt.

Unterstützt wurde die Polizeiautobahnstation Petersberg durch eine Funkstreife der Polizeistation Schlüchtern.

Zeugenaufruf

Philippsthal

Am Samstag, 22.05.2021 gg. 08:35 Uhr, befuhr eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld die Ortslage Röhrigshof. Hierbei fiel der Streife ein weißer VW Polo auf, welcher von einem 44-jährigen Mann aus Philippstahl geführt wurde, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugführer entfernte sich durch seine grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise einer Kontrolle in Richtung Oberbreitzbach/Glaam. Kurz nach der Ortslage Röhrigshof kam es zu einer Gefährdung eines Fußgängers, welcher die Fahrbahn überquerte. Dieser konnte sich nur durch einen Sprung an den Fahrbahnrand vor einer Kollision retten. Der Zeuge wird gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 932-0 zu melden.

Brand einer Lagerhalle auf dem Gelände der Spedition Dröder

Künzell

Heute gegen 01:00 Uhr ereignete sich ein Lagerhallenbrand auf dem Firmengelände der Spedition Dröder in Künzell. Durch starken Kräfteeinsatz der umliegenden Feuerwehren konnte der Brand gegen 05:15 Uhr gelöscht werden. Bei dem Brand kamen mutmaßlich zwei Personen ums Leben. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 2 Millionen Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Niederaula – Am Samstag, gg. 06:15 Uhr, wurde der Polizeistation ein Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort in der Ringstraße, 36275 Niederaula, gemeldet. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 17-jähriger aus Niederaula als der Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser befuhr vermutlich am Freitag, 21.05.2021, gg, 23:00 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad die Ringstraße aus Richtung Lerchenweg kommend in Fahrtrichtung Schulstraße/Schöne Aussicht. In der Ringstraße prallte der 17-jährige gegen das Fahrzeugheck eines ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 46-jährigen aus Lingen/Emsland.

Nachdem Unfall versuchte der 17-jährige zunächst seine Roller wegzuschieben, was aber aufgrund der Beschädigungen misslang. Anschließend entfernte der Unfallverursacher das Versicherungskennzeichen und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Gegen den Unfallverursacher besteht außerdem der Verdacht, dass er ein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.800,-EUR.

Bad Hersfeld- Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr ging eine 83-jährige Fußgängerin die Straße Am Kurpark entlang und beabsichtigte die Straßenseite an der Kreuzung Gerwigsstraße zu wechseln. In dem Moment wurde sie von einem Radfahrer erfasst und kam zu Fall. Sie zog sich eine Platzwunde, eine Fraktur sowie Schürfwunden zu und musste ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht werden. Der Radfahrer fuhr weiter, es soll sich um eine männliche Person, 15 – 20 Jahre mit südländischer Erscheinung gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Hersfeld unter 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld – Am Freitag, 21.05.21, gg. 12:59 Uhr, befuhr eine 54-jährige aus Bad Hersfeld mit ihrem Kleinkraftrad den Kreisverkehr in der Meisebacher Straße. Ein 69-jähriger, ebenfalls aus Bad Hersfeld, wollte mit seinem Pkw von der Straße Lappenlied in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der im Kreisverkehr befindlichen Führerin des Kleinkraftrades, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Die Führerin des Kleinkraftrades kam zu Fall und wurde schwerverletzt ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.200,-EUR.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld – Am Freitag, 21.05.21, gg. 17:51 Uhr, befuhr eine 38-jährige aus Bad Hersfeld mit ihrem Pkw den Hubertusweg in Fahrtrichtung Hainstraße. Ein 59-jähriger, ebenfalls aus Bad Hersfeld, befuhr mit seinem Fahrrad den Fuß-/Radweg der Hainstraße aus Richtung Breitenstraße kommend in Fahrtrichtung Berliner Straße.

Beim Einfahren auf die Vorfahrtsstraße missachtete die Pkw-Fahrerin die Vorfahrt des Radfahrers, sodass es zum Unfall kam. Der Radfahrer wurde durch den Unfall leichtverletzt. Ein Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen entstand nicht.

Verkehrsunfallflucht nach Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

RONSHAUSEN. Am Freitag, gg. 13:50 Uhr, stießen in der Eisenacher Straße, Höhe Hausnummer 91, zwei sich entgegenkommende LKW mit den linken Außenspiegeln gegeneinander. Während der Fahrer des ortsauswärts fahrenden LKW anhielt, setzte der ortseinwärts fahrende LKW-Fahrer die Fahrt unvermittelt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstellte. Der entstandene Fremdschaden beziffert sich auf ca. 250 Euro. Gegen den bislang unbekannten Fahrer des dreiachsigen Lastkraftwagens wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 06623/937-0 bei der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda zu melden.

Auffahrunfall

BEBRA. Am Freitag, gg. 11:15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 83, im Bereich der Brückenbaustellenumgehungsstraße, kurz vor der Einmündung in die Bundesstraße 27, zu einem Auffahrunfall. Eine 74-jähriger PKW-Fahrer aus Bebra erkannte einen verkehrsbedingten Rückstau zu spät und fuhr auf den, vor ihm zum Stehen gekommenen, PKW eines 65-jährigen Rotenburgers auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

17-jähriger Jugendlicher an der Wasserkuppe vermisst

Fulda

Seit heute Nachmittag wird der aus dem Raum Kitzingen stammende Evgeny Smorodinski an der Wasserkuppe vermisst. Der Jugendliche ist vom Radom zu Fuß in den Wald in Richtung Abtsroda gelaufen. Möglicherweise ist er nicht in der Lage sich zu orientieren. Personenbeschreibung: 17 Jahre alt, 1,70 m groß, schmächtige Gestalt,braune Haare bekleidet mit schwarzer Daunenjacke, schwarz-graue Wanderhose, graue Wanderschuhe mit orangefarbenen Schnürsenkeln.

Hinweise zum Aufenthalt des vermissten Jugendlichen bitte an die Polizeistation Hilders (Tel.:06681 – 96120) oder das Polizeipräsidium Osthessen (0661-1050)

Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Breitenbach am Herzberg

Am 21.05.2021 gegen 18:10 Uhr, befuhr eine 55 jährige Frau aus Fulda in Breitenbach die Schulstraße in Richtung Hauptstraße. Dabei nahm sie einem 18 jährigen Mann aus Bebra im Bereich der Kreuzung Kupferstraße / Schulstraße die Vorfahrt, so dass beide Pkw zusammenstießen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 5000,- EUR.

E-Bikefahrer bei Unfall leicht verletzt

Fulda

Am Samstag, den 22.05.21, um 14:55 Uhr, wurde ein 14-jähriger Radfahrer bei einem Unfall mit einem PKW leicht verletzt. Nach Feststellungen der aufnehmenden Beamten vor Ort, befuhr er mit seinem E-Bike einen Fußweg zwischen zwei Reihenhäusern in Richtung Bonhoeffer Straße. Ohne zu Bremsen stieß er linksseitig gegen einen auf der Bonhoefferstraße, in Richtung Joosstraße fahrenden VW Golf eines 44-jährigen Anwohners. Der Radfahrer erlitt leichte Prellungen und wurde vorsorglich durch einen RTW ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 3.000,-EUR.

Wasserkuppe

Seit Samstag Nachmittag wird, wie bereits berichtet, der aus dem Raum Kitzingen stammende Evgeny Smorodinski an der Wasserkuppe vermisst.

Umfangreiche, polizeiliche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Jungen.

Zwischenzeitlich gab es jedoch mehrere Hinweise und Zeugenaussagen, die den Schluss zulassen, dass sich der Junge nicht wie zunächst befürchtet in hilfloser Lage befindet oder verirrt hat, sondern vielmehr aus eigener Veranlassung und ohne sich bei seiner Gruppe abzumelden auf den Weg zurück nach Bayern gemacht hat.

Hinweise zum derzeitigen Aufenthalt des Jugendlichen werden jedoch weiterhin an die Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/96120 oder das Polizeipräsidium Osthessen unter der Rufnummer 0661/1050 erbeten.

Polizeieinsatz am späten Sonntagabend

Schlitz

Am Sonntagabend (23.) kam es in Schlitz zu einem Polizeieinsatz. In diesem Zusammenhang konnte ein 53-jähriger durch Spezialkräfte widerstandslos festgenommen werden. Bei der anschließenden Wohnungsdursuchung wurden hinreichend Gegenstände aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 53-jährigen aus Schlitz wird nun wegen verschiedener Delikte ermittelt. Nähere Angaben hierzu macht die Polizei zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht. Es wird nachberichtet.

Brand mit Todesfolge auf dem Gelände eines Speditionsunternehmens

Künzell

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

Am frühen Sonntagmorgen (23.05.), gegen 1 Uhr, kam es auf dem Firmengelände eines Speditionsunternehmens in der Haunestraße zu einem Brandgeschehen in einem Gebäudekomplex mit Lagerhalle und Wohnunterkünften für Mitarbeiter. Wir berichteten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache im Bereich der dortigen Wohnunterkünfte aus, griff auf das komplette Gebäude über und setzte dieses in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr führte daraufhin umfangreiche Löscharbeiten durch und konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Firmengebäude verhindern. Ein Betreten des Objekts war auf Grund der starken Brandentwicklung jedoch nicht mehr möglich. Nachdem das Feuer gegen 5 Uhr gelöscht war, wurde das Gebäude nach Glutnestern abgesucht. Aktuell ist das Gebäude stark einsturzgefährdet.

Im Laufe des frühen Nachmittags konnte ein Leichnam mittels einem Kranwagen geborgen werden. Nach derzeitigen Ermittlungen bestehen Anhaltspunkte dafür, dass sich eine zweite Person im Gebäude befand. Allerdings konnte die zweite Person bislang aufgrund der erschwerten Bergungssituation noch nicht aufgefunden werden. Wie es zu diesem tragischen Geschehen kam und um wen es sich genau handelt, steht aktuell noch nicht zweifelsfrei fest. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich jedoch um zwei Mitarbeiter der Speditionsfirma handeln, die in den dortigen Wohnunterkünften untergebracht waren.

Die Brandursachenermittler der Fuldaer Kriminalpolizei haben in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Klärung der genauen Todesursache und zur Identifizierung des bislang geborgenen Toten hat die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion angeordnet. Nach ersten vorläufigen Schätzungen dürfte der Sachschaden im unteren siebenstelligen Bereich liegen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda ab Dienstag.

Verkehrsunfallflucht

KIRTORF Ober-Gleen.

Am Samstag, 22.05.2021 gg. 11:30 Uhr, kam es in der Kirchgasse zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Kirchgasse in Ober-Gleen und streifte beim Vorbeifahren ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW. An dem abgestellten PKW wurde die gesamte linke Fahrzeugseite samt Außenspiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 EURO. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Verkehrsunfall

Alheim

Am 23.05.2021, gegen 04.40 Uhr, kam es auf der K66 zu einem Verkehrsunfall.

Ein 22-jähriger Mann aus Morschen befuhr mit seinem LKW (Geländewagen) und zwei weiteren Mitfahrern die K 66 aus Richtung Alheim/Licherode kommend in Richtung Alheim/Oberellenbach. Der Fahrer kam in einer Linkskurve aufgrund von Alkoholeinfluss und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn nach rechts ab. Im weiteren Verlauf durchfuhr er mit seinem Fahrzeug einen Flutgraben, in dem er nach ca. 150 Metern zum Stehen kam. Die drei Fahrzeuginsassen waren alle stark alkoholisiert, blieben aber unverletzt. Der Fahrer wurde mit zur Pst. Rotenburg genommen und von dort, nach einer durchgeführten Blutentnahme, entlassen. Der Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt.

Pkw-Fahrer ohne Führerschein, aber mit Alkohol am Steuer

Rotenburg an der Fulda

Am Sonntag, den 23.05.2021, gegen 01:10 Uhr wurde ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra durch eine Streife der Polizeistation Rotenburg an der Fulda im Stadgebiet einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest am Kontrollort ergab einen Wert von 1,20 Promille. Dem Pkw-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Anschließend musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren gegen die Halterin des Pkw wegen dem Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.