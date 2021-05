Brandstifung – Mehrere Brände in der Stadt

Frankenthal (ots) – In der Nacht vom 22.05.2021 auf den 23.05.2021 wurden der Polizei insgesamt vier Brände im Innenstadtbereich gemeldet. Gegen 03:40 Uhr brannten zunächst Sonnenschirme in der Speyerer Straße. Der zweite Brand wurde um 04:10 Uhr in der Karolinenstraße gemeldet. Hier brannten Gartenmöbel sowie eine Holzterrasse. Zeitgleich brannten in der Sterngasse in einer frei zugänglichen Garage gelagerte Holzbretter. Der letzte Brand ereignete sich auf einem städtischen Gelände in der Erzbergerstraße gegen 05:45 Uhr. Hier standen bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits zwei Fahrzeuge in Vollbrand.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Schaden beläuft sich auf ca. 45.000 EUR. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei ermittelt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Ereignisreiche Nacht mit 4 Brandeinsätzen

Frankenthal (ots) – Keine Verletzten sind bei den 4 nächtlichen Einsätzen im Stadtgebiet Frankenthal in den frühen Morgenstunden des 23.05.2021 zu beklagen. Begonnen hat die einsatzreiche Nacht gegen 03:43 Uhr, als die Feuerwehr Frankenthal zu einem brennenden Sonnenschirm vor einem Bistro in der Speyerer Straße alarmiert wurde. Bei Eintreffen des ersten Fahrzeugs war der Brand bereits durch die Polizei soweit eingedämmt worden, dass lediglich Nachlöscharbeiten durchgeführt werden mussten.

Gegen 04:10 Uhr kam dann die Meldung über einen unklaren Brand im Bereich der Sterngasse, parallel dazu wurde ein Feuer im Bereich eines Biergartens in der Karolinenstraße gemeldet.

In dem Biergarten konnten die Einsatzkräfte brennende Stühle vorfinden, wobei sich der Brand bereits in und unter die Terrassendielen ausgebreitet hatte, so dass der Boden teilweise mittels Multicut-Säge geöffnet werden musste um die letzten Glutnester ablöschen zu können.

In der Sterngasse wiederum brannte Inventar in einer offenen Garage. Glücklicherweise konnte der Besitzer noch sein dort abgestelltes Fahrzeug lediglich mit Hitzeschäden im Frontbereich in Sicherheit bringen. Der Brand wurde schnell gelöscht. Eine Kontrolle der darüberliegenden Wohnungen auf Grund der starken Rauchentwicklung ergab keine Beaufschlagung von Rauch und Ruß.

Gegen 05:43 Uhr ging die Meldung über einen Brand von mehreren Fahrzeugen auf einem städtischen Gelände in der Ackerstraße / Erzberger Straße ein. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Auf dem Gelände konnten zwei in Vollbrand stehende Fahrzeuge festgestellt werden, welche mit zwei Rohren unter schwerem Atemschutz zügig gelöscht wurden. Ein drittens Fahrzeug wurde durch die starke Hitzentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Das Übergreifen auf eine direkt angrenzende Fahrzeughalle, eine Garage und einen Bagger konnte verhindert werden. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr an einen verständigten Verantwortlichen vor Ort übergeben.

Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe an den verschiedenen Einsatzstellen hat die Polizei Frankenthal aufgenommen.

Die Feuerwehr Frankenthal war in der Nacht mit insgesamt 32 Kräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst sowie die Polizeiinspektion Frankenthal.

Versuchter Enkeltrickbetrug

Frankthal (ots) – Am Freitagnachmittag erhielt eine 83-jährige Frankenthalerin einen betrügerischen Anruf. Die Anruferin gab sich zu Beginn des Telefonats als die Enkelin der 83-Jährigen aus. Sie täuschte vor in einer Notlage zu sein und deshalb 10.000 EUR zu benötigen. Die Frankenthalerin erwiderte eine solche Menge Bargeld nicht zu Hause zu haben. Die Anruferin befragte sie hierauf nach anderen Wertgegenständen im Haus. Danach vereinbarten beide ein Treffen bei einer Bank. Die 83-Jährige wurde nach dem Telefonat misstrauisch und kontaktierte ihre Tochter. Ihre Tochter machte sie auf den Betrug aufmerksam. Der Eintritt eines finanziellen Schadens konnte hierdurch glücklicherweise verhindert werden.

Immer wieder täuschen Betrüger eine vermeintliche Familienangehörigkeit und meist eine damit verbundene finanzielle Notlage vor. So erschleichen sie sich das Vertrauen der ahnungslosen Angerufenen und nutzen deren Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft gnadenlos aus. Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen ein Anruf seltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233 3130 für Sie da.

Verdacht des Bandendiebstahls

Frankenthal (ots) – Am Samstag 22.05.2021 gegen 14:00 Uhr, meldete ein 38-jähriger Frankenthaler eine verdächtige Personengruppe auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in der Benderstraße. Die 4 Männer wollten ihn zunächst dazu bewegen, eine Obdachlosenzeitung zu kaufen. Kurz vor dem Eintreffen der Polizei beobachtete der Mitteiler, wie einer der Männer einer unbekannten Dame eine Handtasche aus dem Einkaufswagen stahl und diese einem weiteren Mann übergab.

Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Innenstadt, wurde jedoch von dem Mitteiler verfolgt und konnte somit von der Polizei einer Personenkontrolle unterzogen werden. Die Identität des Täters ist bekannt, die anderen 3 Männer sind bisher unbekannt.

Darüber hinaus ist die Identität der geschädigten Dame nicht bekannt. Sollte Ihnen am Sonntag 23.05.2021 gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe Marktes ihre Handtasche gestohlen worden sein, so melden Sie dies bitte bei der Polizei in Frankenthal.

Darüber hinaus ist die Identität der geschädigten Dame nicht bekannt. Sollte Ihnen am Sonntag 23.05.2021 gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe Marktes ihre Handtasche gestohlen worden sein, so melden Sie dies bitte bei der Polizei in Frankenthal.