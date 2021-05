Erst zusammen getrunken und sich dann gegenseitig verprügelt

Speyer (ots) – In Nacht zu Pfingstmontag 24.05.2021 gegen 24 Uhr wurden Anwohner auf lautes Gepolter und Geschrei aus der Wohnung über ihnen aufmerksam und verständigten die Polizei. Diese stellte bei ihrem Eintreffen fest, dass zwei 41-jährige Männer aus Speyer gemeinsam in der Wohnung dem Alkohol zugesprochen hatten und dabei in einen handfesten Streit gerieten.

Noch während der Anzeigenaufnahme schlug einer der beiden seinem Kontrahenten plötzlich mit der Faust ins Gesicht und zeigte sich weiterhin aggressiv, woraufhin er die Nacht auf der Polizeiinspektion verbringen musste. Auf beide wartet nun ein Strafverfahren wegen gegenseitiger Körperverletzung und Beleidigung.

Nach Liebeserklärung beleidigt

Speyer (ots) – Ein 33-jähriger Speyerer verliebte sich am Freitag 21.05.2021 gegen 04 Uhr, auf den ersten Blick in eine 30-jährige Mitarbeiterin eines Krankenhauses. Der Mann gestand ihr seine Liebe und gab an, dass sie die Frau fürs Leben sei. Da die 30-jährige die Avancen nicht erwiderte, beleidigte er diese und weigerte sich die Örtlichkeit zu verlassen, sodass die Polizei kommen und das Hausrecht durchsetzen musste.

Erlöschen der Betriebserlaubnis

Speyer (ots) – Eine Polizeistreife konnte in der Franz-Kirrmeier-Straße am Samstagvormittag 22.05.2021 einen offensichtlich veränderten PKW Audi A 5 sichten. Bei der anschließenden Kontrolle konnten diverse Umbauten und Veränderungen festgestellt werden. Keine dieser Veränderungen war eingetragen, sodass die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen war. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizei rät: Wenn Sie Ihr Fahrzeug tunen, achten sie auf die ordnungsgemäße Eintragung der Veränderungen in ihrem Fahrzeugschein. Bei unerlaubten Veränderungen erwartet die Eigentümer der Fahrzeuge nicht nur ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, sondern auch den Rückbau des Fahrzeuges sowie die Kostenübernahme des Gutachtens.

In diesem Zusammenhang macht die Polizei auf die bundesweite Kampagne “TUNE IT! SAFE” (https://www.tune-it-safe.de) aufmerksam, die gegen unzulässiges und unsicheres Tuning vorgeht und durch die Polizei in Bezug auf die Aufklärung der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer unterstützt wird.

Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin kam es am Freitag 21.05.2021 um 13:04 Uhr in der Industriestraße. Die 22-jährige Rennradfahrerin befuhr den für beide Richtungen freigegeben Fahrradweg, als ein 37-jähriger PKW Fahrer in ein dortiges Firmengelände einbiegen wollte.

Als der PKW-Fahrer mit der Front den Fahrradweg überfuhr, konnte die Radfahrerin nicht mehr bremsen und landete auf der Motorhaube des PKW. Sie erlitt Prellungen im Bereich der Oberschenkel und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Durch das Tragen eines Fahrradhelms erlitt sie keine Verletzungen im Kopfbereich.

Zwei Fahrten unter Drogeneinfluß

Speyer (ots) – Gleich zu zwei Fahrten unter Drogeneinfluss kam es am Samstag 22.05.2021 in Speyer. Während ein 51-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer um 09:42 Uhr in der Industriestraße kontrolliert wurde, geriet ein 18-Jähriger mit seinem PKW um 17:35 Uhr in der Iggelheimer Straße in eine Polizeikontrolle.

Beide Fahrer zeigten drogentypische Auffälligkeiten und räumten schließlich den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Den Männern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Speyer (ots) – Ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Freitag 21.05.2021 gegen 23:15 Uhr in der Franz-Kirrmeier-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 montiert hatte.

Es besteht somit aktuell keine Versicherung. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.