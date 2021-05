Landau: Die Polizei-News

Glücklicher Feiertag für einen Wildvogel

Landau (ots) – Glück im Unglück hatte am Montagmorgen 24.05.2021 ein Wildvogel, auf welchen eine Passantin im Bereich der Shell-Tankstelle in Landau aufmerksam wurde. Die Frau meldete am Vormittag das der Vogel immer wieder gegen die Innenscheibe eines leerstehenden Gebäudes flog.

Polizeibeamte der Polizei Landau konnten sich durch ein offenstehendes Kellerfenster Zutritt zum verlassenen Haus verschaffen und den Wildvogel retten.

Dieser wurde im Anschluss an die Tierrettung übergeben.

Betrugsversuch durch “Dachhaie”

Landau (ots) – Drei Betrüger waren am Mittwochmorgen 19.05.2021 gegen 10:30 Uhr im Bereich Landau-Dammheim unterwegs. Während einer der unbekannten Täter sich mit dem Geschädigten in das Wohnanwesen begab und ihm dort ein Angebot für den Austausch einer Dachrinne über 1.300 Euro unterbreitete, tauschten die beiden anderen Monteure diese bereits aus. Da dem Geschädigten das Angebot zu teuer war, lehnte er es ab.

Als er den Monteur aus seinem Anwesen begleitete, stellte er die bereits verrichteten Arbeiten fest. Die drei Monteure drängten daraufhin auf die Bezahlung der Geldsumme. Der Geschädigte lehnte dies ab und verständigte die Polizei, woraufhin die Monteure die Flucht ergriffen.

Die drei Personen trugen blaue Arbeitskleidung mit auffälligen gelben Streifen und waren mit einem VW-Transporter unterwegs.

Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor der Betrugsmasche der sogenannten Dachhaie und rät: Fremden gegenüber sollten Sie bei Haustürgeschäften misstrauisch sein. Lassen Sie Reparaturarbeiten am Haus von seriösen Handwerksbetrieben durchführen. Zahlen Sie niemals Geld im Voraus!

Weitere Tipps zum Schutz vor Betrügern können Sie auch im Internet unter

www.polizei-beratung.de nachlesen.

Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Landau (ots) – Am Nachmittag des 23.05.2021 wurde in der Stadt Landau ein 42-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW kontrolliert. Aufgrund bei dem Fahrzeugführer festgestellten Auffälligkeiten, welche für einen möglichen Konsum illegaler berauschender Mittel sprachen, musste dieser die Beamten zur Dienststelle begleiten. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf den Konsum von Cannabisprodukten. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Auf den Landauer kommt eine Anzeige wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel zu. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzte und er wird mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.

Fahrradkontrollen

Landau (ots) – Im Bereich des Stadtgebietes Landau fanden in den Morgenstunden des 23.05.2021 mehrere Kontrollen von Fahrädern statt. Ziel der Kontrollen waren insbesondere das Fahrverhalten und die Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Es wurden insgesamt 7 RadfahrerInnen und ihre Fahrräder kontrolliert. 6 Radfahrende mussten auf ihr Fehlverhalten angesprochen und Hinweise auf fehlende Ausrüstungsgegenstände bzw. fehlende Sicherheitshelme, Reflektoren gegeben werden.