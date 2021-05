Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs

Bad Bergzabern (ots) – Am Sonntagmorgen 23.05.2021 um 09.30 Uhr musste ein 38-jähriger PKW die eingesetzten Beamten mit zur Dienststelle begleiten, da bei einer Verkehrskontrolle in der Steinfelder Straße Auffälligkeiten für einen möglichen Konsum illegaler berauschender Mittel bei ihm festgestellt wurden. Bei einem auf der Dienststelle durchgeführten Drogenschnelltest wurden die Feststellungen der Beamten bestätigt und dem Fahrer musste eine Blutprobe entnommen werden. Da der Fahrer auch weiterhin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für den genutzten PKW war, wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den 38-jährigen Fahrer eingeleitet.

Weiterhin musste gegen 22.25 Uhr in Oberhausen einem 40-jährigen PKW-Fahrer die Weiterfahrt untersagt werden, da dieser unter Alkoholeinwirkung im Straßenverkehr unterwegs war. Auch hier musste der Fahrer die eingesetzten Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo eine gerichtsverwertbare Atemalkoholüberprüfung durchgeführt wurde. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Betrunkener PKW-Fahrer

Bad Bergzabern (ots) – Am Samstag 22.05.21 gegen 23:25 Uhr konnte ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis SÜW in der Kapeller Straße in Bad Bergzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor fiel der Fahrer durch unsichere Fahrweise auf. Die eingesetzten Beamten konnten bei dem Fahrer einen deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholschnelltest bestätigte dies. Der Fahrer musste die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurde gegen den 27-jährigen Fahrer auch ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht

Albersweiler (ots) – Am Sonntag 23.05.2021 um 23:35 Uhr ereignete sich in 76857 Albersweiler ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 16-Jähriger Landauer befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Weinstraße in Fahrtrichtung Siebeldingen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verstieß in einer Rechtskurve, Höhe Hausnummer 145, gegen das Rechtsfahrgebot und fuhr auf der Gegenfahrbahn auf das Krad zu.

Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden schwarzen PKW aus dem Zulassungsbezirk SÜW zu verhindern, wich der 16-Jährige nach rechts aus, streifte den erhöhten Bordstein und stürzte mit seinem 17-Jährigen Sozius. Durch den Sturz erlitten beide Jugendlichen Schürfwunden und Prellungen. Ohne sich um die Verletzten zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Hinweise, insbesondre auf den schwarzen PKW nimmt die Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Berauscht mit dem Auto hin und her gefahren

Edesheim (ots) – Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden am Samstag 22.05.2021 gegen 11:45 Uhr zwei Polizeibeamte auf einen 24-jährigen Autofahrer aufmerksam gemacht, da dieser auf dem Parkplatz der Raststätte Pfälzer Weinstraße West der A65 seit 1,5 Stunden hin und her fahren würde. Der 24-Jährige konnte durch die Polizeibeamten angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Sie stellten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Er räumte schließlich ein, Cannabis zu konsumieren. Ein angebotener Urintest reagierte entsprechend positiv. Zusätzlich ergab ein Atemalkoholtest noch 0,32 Promille. Er wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht.

Der 24-Jährige wird sich nun in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und er wird mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.

LKW-Fahrer verstößt gegen Sozialvorschriften

A65/Edenkoben (ots) – Am Samstag 22.05.2021 gegen 11:40 Uhr wurde ein Sattelzug auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe, in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben, fahrend festgestellt und anschließend auf der Raststätte Pfälzer Weinstraße West einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36-jährige LKW-Fahrer mehrfach gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde nun gegen ihn eingeleitet.

Wohnungseinbruch an Eingangstür gescheitert

Sankt Martin (ots) – Zwischen dem 19.05.2021 und dem 21.05.2021 kam es in Sankt Martin in der Von-Dalberg-Straße zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanwesen zu verschaffen, scheiterten jedoch an der massiven Wohnungseingangstür, weshalb sie nicht in das Wohnanwesen gelangen konnten.

Die Polizeiinspektion Edenkoben nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter der Nummer: 06323/955-0 oder per E-Mail unter: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Fußgänger auf Parkplatz angefahren

Edenkoben (ots) – Auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Luitpoldstraße in Edenkoben kam es am 22.05.2021 gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger. Eine 61-jährige Autofahrerin übersah den kreuzenden 14-jährigen Fußgänger und erfasste diesen mit Schrittgeschwindigkeit. Daraufhin stürzte der 14-Jährige und verletzte sich an seinem Bein.

Ein Rettungswagen verbrachte ihn zwecks weiterer Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus. Gegen die 61-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Falscher Bankmitarbeiter

Sankt Martin (ots) – Eine 69-Jährige erhielt am Donnerstag 20.05.2021 gegen 16:30 Uhr einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin ihrer Hausbank. Sie gab an, sie müsse die Daten ihrer EC-Karte überprüfen. Die 69-Jährige übermittelte ihr daraufhin die geforderten Daten.

Als ihr im Nachhinein Zweifel aufkamen, fragte sie bei ihrer Hausbank nach und erhielt die Information, dass die angebliche Mitarbeiterin nicht bei dieser angestellt ist. Sie stellte zudem fest, dass eine unberechtigte Abbuchung von ihrem Konto getätigt wurde. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet.

Viele Kriminelle melden sich per Telefon und nutzen die Gutgläubigkeit ihrer Opfer aus, um an deren Geld zu kommen. So kommt es mittlerweile zu einer Vielzahl an Phänomenen wie beispielsweise, dass sich die Täter als den Enkel, Polizeibeamte oder wie in diesem Fall Bankmitarbeiter ausgeben.

Die Polizei rät zu folgenden Verhaltensweisen: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben sie auch keine Bankdaten an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie hierfür nicht die Rückruffunktion.