Mann schlägt mit Stuhl auf 12 Autos ein

Frankfurt-Niederrad (ots)-(hol) – Am Sonntagabend 23.05.2021 nahm die Polizei einen 26-jährigen Mann fest. Dieser hatte zuvor mit einem Stuhl auf mehrere Autos eingeschlagen. Gegen 18:00 Uhr teilte ein Zeuge auf dem 10. Polizeirevier mit, dass er soeben einen Mann in der Hahnstraße dabei beobachtet hätte, wie dieser mit einem Stuhl auf geparkte Autos einschlug.

Unverzüglich begab sich eine Streife zur beschriebenen Örtlichkeit und nahm einen 26-jährigen Frankfurter auf frischer Tat fest. Insgesamt stellten die Beamten teils erhebliche Beschädigungen an zwölf Pkw fest. Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Der Tatverdächtige befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Polizei verbrachte ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus und stellte ihn dort einem Facharzt vor.

Unfallflucht – 8 PKW, ein Schiebetor und eine Hauswand beschädigt

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(hol) – Am Samstagmorgen 22.05.21 rammte ein 45-jähriger Frankfurter in Bockenheim insgesamt 8 andere Autos sowie das Tor und die Hauswand eines Gebäudes. Die Fahrt endete erst, als das Auto des Unfallfahrers aufgrund der entstandenen Schäden seinen Dienst versagte. Die Polizei prüft nun, ob berauschende Mittel im Spiel waren.

Etwa 15 Minuten dauerte die schadensträchtige Fahrt durch die Ohm-, Franklin- und Solmsstraße. In der Zeit zwischen 10-10:15 Uhr touchierte der 45-Jährige zunächst einen geparkten Mini in der Ohmstraße. Anschließend fuhr er weiter durch die Franklinstraße, wo er zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und 3 geparkte Pkw aufeinander schob, ehe er noch 2 weiter die Straße hinauf parkende Fahrzeuge streifte.

Im weiteren Verlauf beabsichtigte der Fahrer offensichtlich in einer Einfahrt eines nahe gelegenen Hotels zu wenden, fuhr dabei jedoch gegen das elektrische Schiebetor des Hotels, riss dieses aus dem Beton und rammte anschließend noch die Hauswand.

Weiter ging es dann wieder auf der Solmsstraße in Richtung Galvanistraße, wo der 45-jährige Fahrer mit seinem BMW in den Gegenverkehr fuhr und hier einen, in diesem Augenblick mit dem Einparken beschäftigten SUV rammte. Danach wurde der Unfallfahrer durch sein Vehikel noch bis in die Franklinstraße getragen, ehe es dort aufgrund der massiven Beschädigungen den Geist aufgab.

Hier nahm die Polizei den Fahrer schlussendlich fest. Sein Auto sowie sein Führerschein wurden sichergestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen um zu klären, inwieweit er unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden hat. Der Gesamtschaden bewegt sich im oberen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an.

Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(hol) – Am Samstag 22.05.2021 überholte ein Autofahrer einen Radfahrer verbotswidrig auf der “Schlossstraße”. Der Radfahrer kam dadurch zu Fall und verletzte sich schwer.

Gegen 15:00 Uhr überholte ein 28-jähriger Fahrer eines VW einen 36-jährigen Radfahrer auf der Schlossstraße. Beide waren aus Richtung Kurfürstenstraße kommend in Richtung Adalbertstraße unterwegs. Nach derzeitgem Ermittlungsstand streifte der Autofahrer den Radfahrer beim Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel, so dass dieser stürzte. Dabei verletzte sich der 28-Jährige nicht unerheblich. Er wurde stationär in einem umliegenden Krankenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Frankfurt-Schwanheim (ots)-(hol) – Am Samstag 22.05.2021 nahm die Polizei einen 48-jährigen Mann fest, weil sie in dessen Auto eine nicht geringe Menge Drogen fand. Zuvor war der Mann ins Visier geraten, da er deutlich erkennbare Anzeichen von Drogenkonsum aufwies. Gegen 14:30 Uhr fiel einer aufmerksamen Streife der Fahrer eines Mercedes in der Straße “Am Wiesenhof” auf. Bei der folgenden Verkehrskontrolle zeigte der 48-jährige Fahrer deutliche körperliche Anzeichen, wie sie bei vorangegangenem Drogenkonsum typisch sein können. Neben übermäßiger Nervosität schwitzte der Mann auffallend stark.

Auf Befragen räumte er den Konsum von Amphetamin und Marihuana ein. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Autos fanden die Beamten mehr als 100 Gramm Amphetamin und mehr als 20 Gramm Marihuana. Die Drogen wurden beschlagnahmt, sein Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

Mehrere Versammlungen und Veranstaltungen im Stadtgebiet – Polizeiliche Bilanz

Frankfurt-Stadtgebiet (ots) – Am Samstag 22.05.2021 fanden verschiedene Versammlungen und Veranstaltungen im Stadtgebiet statt. Die Polizei gewährleistete die friedliche Durchführung der Versammlungen und Veranstaltungen.

Zum einen spielten die Fußballvereine Eintracht Frankfurt und FSV Frankfurt. Aufgrund der Corona-Pandemie waren zu den Spielen keine Zuschauer zugelassen. Dennoch kamen ca. 200 Fans der Eintracht in der Nähe des Stadions zusammen. Diese brannten zum Teil auch pyrotechnische Gegenstände ab. Gegen einen Mann wurde ein Strafverfahren wegen einer Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten eingeleitet. Die Fans entfernten sich nach dem Spiel von der Örtlichkeit.

Zum anderen fanden mehrere Versammlungen statt. In der Folge berichten wir über die Teilnehmerstärksten.

Auf dem Römerberg versammelten sich in der Spitze ca. 1.000 Personen zu einer Versammlung mit dem Thema “Stopp der andauernden Nakba”.

Im Bereich der Mainzer Landstraße sammelten sich zudem ca. 350 Personen unter dem Motto “Afrikanischer Befreiungstag” und führten in der Folge einen Aufzug durch. Dabei liefen sie zum Bahnhof Höchst und hielten dort eine Abschlusskundgebung ab. Noch auf der Mainzer Landstraße kam es in Höhe der Hausnummer 328 durch unbekannte Täter zu einem Böllerwurf von einem dortigen Baugerüst. Dabei wurden zwei Personen durch das laute Knallgeräusch leicht verletzt.

Von Amts wegen wurde eine Strafanzeige gefertigt. Kurz vor Erreichen der Abschlusskundgebungsörtlichkeit zündeten Unbekannte im Aufzug zwei Rauchtöpfe.

Beide Versammlungen verliefen ansonsten ohne besondere Vorkommnisse.

Die Corona-Bestimmungen und Versammlungsauflagen wurden überwiegend eingehalten.

Teils unterstützte die Polizei die Versammlungsleiter mit Durchsagen, bei denen nochmal auf die Einhaltung der Regeln hingewiesen wurde.

