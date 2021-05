Frankenthal: POP-UP WEINGARTEN 2.0 – ab 27. Mai 2021

Frankenthal – Es ist soweit, der Pop-Up Weingarten an den Arkaden des Congressforum Frankenthal öffnet wieder. Das bereits im vergangenen Jahr mit großem Erfolg gestartete Freiluftkonzept geht in die zweite Runde und bietet regionalen Künstlern eine großartige Plattform. Die musikalischen Highlights am Eröffnungswochenende versprechen unbeschwerte Stunden im einmaligen Ambiente.

Zum Auftakt am Donnerstag präsentiert das Congressforum Marvin Merkhofer, Teilnehmer bei The Voice of Germany 2019. Als talentierter Sänger und Multiinstrumentalist überrascht er ständig und gestaltet damit im Duo mit seinem Saxophonisten eine sehr abwechslungsreiche Performance im Bereich Funk, Rock und Pop. Am Freitag ist Cris Cosmo unterwegs mit einer Mischung aus Groove, Flow, Reggae und Hip-Hop. Er ist ein absolutes Singer-Songwriter-Talent, zuletzt 2019 für den Echo- und German-Songwriting-Award nominiert. Last but not least spielt am Samstag die Heidelberger Band Freiheit, die mit Songs von Indie bis Rock ihre Fans begeistert. Mit ihren unverwechselbaren Stimmen, Gitarrenklängen und Drums machen die drei Vollblutmusiker aus jedem Song etwas Besonderes.

Neben dem hochkarätigen Musikprogramm können die Besucher auch kulinarische Genussmomente erleben. An den ersten Wochenenden gehört die Bewirtung ganz dem Hauscaterer des CFF, Clever’s Catering Service. Dieser freut sich nach der langen Durststrecke, wieder Gäste mit kulinarischen Leckereien, einem regionalen Weinangebot und coolen Drinks verwöhnen zu dürfen. Danach erhalten, wie im Vorjahr, Frankenthaler Vereine die Gelegenheit, durch die Übernahme des Wein- und Sektausschanks Spenden für wohltätige Zwecke oder die Vereinsarbeit zu generieren.

Mit einem ausgefeilten Hygienekonzept sorgt das Congressforum auch während des Pop-Up Weingarten 2.0 für die Sicherheit der Besucher. Es gilt insbesondere das Abstandsgebot, die Maskenpflicht (FFP2 oder OP-Maske), die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung. Weitere Vorgaben wie die Vorausbuchungspflicht, die Haushaltsbeschränkung und die Testpflicht gelten je nach aktueller Corona-Bekämpfungsverordnung.

Das Wichtigste in Kürze:

Es besteht Reservierungspflicht. Reservierungswünsche nur telefonisch unter 06233 – 499 0.

Zutritt für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre nur mit max. 24 Std. altem Schnelltests einer offiziellen Teststelle (keine Selbsttests), einer vollständigen Impfung (2. Impfung mind. 2 Wochen zurückliegend, Impfnachweis ist mitzubringen) oder nach Genesung (mind. 28 Tage, max. 6 Monate, offizielle Bescheinigung ist mitzubringen)

Digitale Kontaktdatenerfassung mit der LUCA-App (bitte vorab unter https://www.luca-app.de herunterladen und sich registrieren)

Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände, nur am Tisch darf die Maske abgenommen werden

Donnerstag bis Samstag ab dem 27.05.2021, jeweils von 18 bis 22 Uhr

(Änderungen wetter- oder inzidenzbedingt möglich)

Aktuelle Hinweise (insbesondere bei Wetterkapriolen) und Infos zu den jeweiligen Live-Acts werden auf congressforum.de, auf unseren Social Media Kanälen facebook und Instagram veröffentlicht oder sind telefonisch unter 06233 4990 zu erfragen.