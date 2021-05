Mannheim: DLRG bietet erstmal Neuschwimmerkurse in den Freibädern an

Mannheim – Der Sommer steht vor der Tür und bald öffnen die Schwimmbäder. Die DLRG bietet aufgrund der nicht stattgefundenen Schwimmkurse in der Wintersaison erstmals Neuschwimmerkurse in drei Freibädern an.

Durch die Corona-Pandemie blieben die Schwimmbäder für über ein halbes Jahr geschlossen – viele Kinder konnten deshalb nicht das Schwimmen erlernen und ihr Seepferdchenabzeichen erhalten. Um mehr Sicherheit beim Badespaß im Sommer zu gewährleisten, bietet die DLRG deshalb erstmals Neuschwimmerkurse im Herzogenriedbad, Carl-Benz-Bad und Rheinaubad an.

Unter besonderen Bedingungen können dort Kinder ab 6 Jahren das Schwimmen erlernen. Diese Bedingungen beinhalten zum Beispiel, dass die Eltern während der gesamten Kurszeit anwesend sind und unterstützen – und all das unter besonderen Hygienemaßnahmen. „Wir haben lange an diesem Konzept gefeilt und sind froh, dass wir so gut mit der Stadt Mannheim zusammenarbeiten können und das alles möglich ist“, so Andreas Weiß, stellvertretender Vorsitzender der DLRG Mannheim, „Unsere Ausbilder sind sehr motiviert und freuen sich darauf, endlich wieder ausbilden zu können“.

Los geht es mit den Kursen Anfang Juni. Sie finden in allen drei Bädern jeweils samstagvormittags statt. Das genaue Startdatum sowie die Kurszeiten werden über die Homepage und die sozialen Medien bekannt gegeben. Die Anmeldung für die Kurse erfolgt über die Seite mannheim.dlrg.de. Schnell sein lohnt sich, denn es wird leider nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen verfügbar sein.

Wer allerdings keinen Platz erhält, braucht nicht verzweifeln. „Wir planen auch noch weitere Angebote wie zum Beispiel einen Seepferdchen-Abnahme-Tag. Dort können Kinder, die mit ihren Eltern und nicht in einem unserer Kurse das Schwimmen erlernt haben, sich von DLRG-Ausbildern das Seepferdchen abnehmen lassen“, berichtet Weiß. „Wir starten zuversichtlich und motiviert in die Sommersaison!“