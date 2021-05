Neustadt: Verletzte bei Verkehrsunfall auf L 516

Neustadt an der Weinstraße – Zwei verletzte Personen, davon eine mit leichten und eine mit mittelschweren Verletzungen, ist die Bilanz eines weiteren Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag (22.05.2021) gegen 16:50 Uhr im Raum Neustadt.

Ein BMW X3 Fahrer befuhr die Landstraße 516 von Edenkoben in Richtung Neustadt. Auf der Gegenfahrbahn kam Ihm ein Audi Q8 Fahrer entgegen. In Höhe eines Fliesenfachgeschäftes kam der Audi Fahrer immer mehr auf die Fahrbahnmitte und kollidierte mit dem X3 Fahrer. Warum der Audi in die Fahrbahnmitte kam, ist derzeit unklar und können von Seite der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Beide Fahrzeugführer konnten Ihre Wagen selbst verlassen und mussten nicht mittels technischen Rettungsgeräts befreit werden.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten die Fahrbahn gegen den fließenden Verkehr ab, stellten den Brandschutz sicher und kappten an beiden Fahrzeugen die Bordversorgung. Des Weiteren wurden am dem Q8 auslaufende Betriebsstoffe abgestreut und aufgenommen. Die ebenfalls mit angerückte Unterstützung, mit Rüstwagen RW 2, aus der Stadtmitte musste nicht mehr eingreifen und konnte die Einsatzstelle wieder früher in Richtung Hauptfeuerwache verlassen.

Die Fahrer der beiden Fahrzeuge wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Audi-Fahrer kam mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 5“ in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen und der BMW-Fahrer wurde bodengebunden in ein Krankenhaus nach Landau gebracht.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei und bis die Fahrzeuge abgeschleppt wurden war die Fahrbahn voll gesperrt und der Verkehr über Diedesfeld umgeleitet.

An der Einsatzstelle waren die Feuerwehr mit sieben Einsatzfahrzeugen und 22 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen, der Abschnitt Gesundheit (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter), der Rettungshubschrauber Christoph 5 mit Notarzt, die Polizei mit einem Streifenwagen und zwei Abschleppwagen für die Fahrzeugbergung.

Information der Polizei:

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr. Ein 26jähriger Audi-Fahrer befuhr die L 516 von Neustadt/Wstr. kommend in Fahrtrichtung Maikammer. Der Neustadter kam aus noch nicht geklärter Ursache auf den linken Fahrstreifen und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Durch den heftigen Zusammenprall wurde der BMW von der Fahrbahn geschleudert und kam Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer des Audi wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht, er wurde jedoch offenbar nicht schwerer verletzt. Der 51jährige Fahrer des BMW wurde ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Da sich bei dem Audi-Fahrer Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit ergaben, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge mussten auch hier abgeschleppt werden. Neben der Polizei befanden sich mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, der Rettungshubschrauber und Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Die L 516 war für die Zeitdauer der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt.