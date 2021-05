Sinsheim: John Lees ́Barclay James Harvest am 23. April 2022

Sinsheim – Die Pandemie hält die gesamte Kulturbranche weiterhin in Atem, und so wird auch das ursprünglich für den 13. November 2021 geplante Konzert der Rock Legenden in der Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim verschoben.

Der neue Konzerttermin ist der 23. April 2022 um 20 Uhr. Bereits gekaufte Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit.

Konzertveranstalter Provinztour freut sich über den gefundenen Ersatztermin. Pressesprecher Marcel Büttner sagt: „Die Pandemiesituation lässt leider keine realistische Einschätzung zu, ob das Konzert im November 2021 hätte stattfinden können. Die Künstler haben sich deshalb dazu entscheiden, ihre Best of Classic Barclay Tournee zu verschieben, um für Planungssicherheit bei Fans, Veranstaltern und Dienstleistern sorgen zu können. Wir freuen uns, dass die Show nachgeholt werden kann und nicht abgesagt werden muss.“

Barclay James Harvest um John Lees, die den Spagat zwischen Progressive Rock und Mainstream wie keine zweite Band beherrschen, konnten 2013 mit ihrem mit neuem Material bestücktem Album „North“, selbst nach Jahrzehnten im Geschäft ein Produkt auf den Markt bringen, was von Kritikern und Fans als das beste Werk der letzten Jahre in Sachen BJH anerkannt wurde.

John Lees, Gründungsmitglied der Band, ist nicht nur ein brillanter Gitarrist, sondern hat auch einen großen Teil der Barclay-Ohrwürmer geschrieben, die den Sound der Band gestaltet haben. Die Klangfarbe seiner Stimme sowie sein Gitarrensound sind wichtige Markenzeichen dieser Band.

Bereits gekaufte Karten für das Konzert von John Lees ́Barclay James Harvest behalten ihre Gültigkeit oder können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, online auf www.provinztour.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Ticket Hotline: 07139/547.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung sowie der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich bei Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.