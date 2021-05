Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 23.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Rollerfahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

Bad Dürkheim (ots) – Am gestrigen Samstag (22.05.2021) wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim gegen 14:25 Uhr auf einen vorausfahrenden Motorroller aufmerksam, welcher die L516 von Bad Dürkheim in Fahrtrichtung Wachenheim befuhr. Als dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte der Fahrer plötzlich sein Fahrzeug und versuchte sich augenscheinlich der Kontrolle zu entziehen, weshalb der Roller unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten verfolgt wurde. Auf einem Feldweg in Richtung Schenkelböhlstraße fuhr der Rollerfahrer an zwei Spaziergängerinnen mit ihren Hunden vorbei, welche durch dessen rücksichtslose Fahrweise gefährdet wurden und nur knapp einen Verkehrsunfall verhindern konnten. Die Verfolgung des Rollers musste daraufhin kurzfristig abgebrochen werden, weshalb dieser im weiteren Verlauf aus den Augen verloren wurde und auch nicht mehr angetroffen werden konnte. Zeugen, insbesondere die beiden Spaziergängerinnen, welche durch die Fahrweise des Rollerfahrers gefährdet wurden oder die sonstige Hinweise zu diesem geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden unter Telefon 06322 963-0 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Mehrere Kanaldeckel ausgehoben

Freinsheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen wurden zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr auf der Strecke zwischen Dürkheimer Hohl und der Franz-Lind-Straße insgesamt zehn Gullydeckel ausgehoben und teilweise mitten auf der Fahrbahn abgelegt. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte ein 18-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden, welcher die Tat allerdings bestreitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder durch das Ausheben der Kanaldeckel gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden unter Telefon 06322 963-0 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Technischer Defekt in einer Heizungsanlage löst Brand aus

Haßloch (ots) – Am 22.05.2021 gegen Mittag entstand in einem Kellerraum eines Einfamilienhaus in der Wehlachsiedlung in Haßloch Brand. Auslöser war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt einer Heizungsanlage. Durch Alarmgebung installierter Rauch- und Brandmelder an der Decke konnte der Brand allerdings frühzeitig entdeckt und die Feuerwehr Haßloch verständigt werden. Glücklicherweise entstand kein Personenschaden, der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Grünstadt: PKW-Sicherstellungen im Rahmen von Verkehrskontrollen

Grünstadt (ots) – In den Abendstunden des Samstag, 22.05.2021, führte die Polizei im Stadtgebiet Grünstadt mit Schwerpunkt Industriegebiet verstärkte Verkehrskontrollen durch. Zwei PKW, deren Betriebserlaubnis aufgrund technischer Fahrzeugveränderungen erloschen war, wurden mittels eines angeforderten Abschleppdienstes sichergestellt, ein weiterer PKW wurde noch an der Kontrollstelle stillgelegt. Auch für diese Maßnahme waren technische Veränderungen mit einhergehender Erlöschung der Betriebserlaubnis der Grund. Gegen die jeweiligen Fahrer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen einen weiteren, 21-jährigen, PKW- Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gemäß § 315 d Strafgesetzbuch -Verbotene Kraftfahrzeugrennen- eingeleitet, da er mit dem PKW durch einen Kreisverkehr driftete, obwohl Polizeibeamte sichtbar in unmittelbarer Nähe hierzu standen. Der Führerschein des 21-Jährigen wurde beschlagnahmt, sein Beifahrer durfte nach erfolgter Kontrolle die Weiterfahrt fortsetzen. Gegen drei weitere PKW- Fahrer wurden wegen Hausfriedensbruch beanzeigt, da diese unberechtigterweise auf einem Parkplatz eines Autohofs parkten, obwohl eine deutliche Beschilderung angebracht ist, die dies untersagt.

Lambrecht: Wanderausflug endet in Vermisstensuche

Lambrecht (ots) – Bereits am 21.05.2021 gegen 23:40 Uhr wurde der Polizei Neustadt durch die Eltern einer 18-jährigen Frau aus Ludwigshafen mitgeteilt, dass diese sich im Rahmen ihrer Wandertour im Lambrechter Tal verlaufen hat und nun nicht mehr aus dem Wald finden würde. Sämtliche durch die 18-Jährige übermittelte Standorte wurden durch Beamte der Polizei Neustadt und der Wehren aus der VG Lambrecht zunächst erfolglos überprüft. Letztlich konnte die Frau nach einer fast sechsstündigen Suche am Folgetag in einem Waldstück oberhalb von Lambrecht aufgefunden werden. Diese war aufgrund des über die Nacht auftretenden Regens und der abfallenden Temperaturen unterkühlt und musste medizinisch versorgt werden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):