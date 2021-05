Heidelberg: Sommerbühne des Karlstorbahnhofs öffnet am 04. Juni 2021

Heidelberg – Endlich ist es so weit. Am 04. Juni 2021 öffnet die Sommerbühne des Karlstorbahnhofs ihre Tore. Es ist der Auftakt für ein internationales Livekulturprogramm unter freiem Himmel. Bis in den September hinein finden Konzerte, Kabarett, Theater, Lesungen und mehr in gemütlicher Biergartenatmosphäre direkt auf dem Vorplatz des Kulturzentrums in der Heidelberger Altstadt statt.

Bereits am Eröffnungswochenende zeigt der Karlstorbahnhof die ganze Bandbreite dessen, was nun schon so lange nicht möglich war: Internationale Künstler, spannende Neuentdeckungen und etablierte Größen der deutschen Kulturszene geben sich sprichwörtlich das Mikrophon in die Hand. Zur Eröffnung steht am Freitag, 04. Juni, das französische Duo Ko Shin Moon auf der Bühne. Mit ihrer Mischung aus traditionellen östlichen Saiteninstrumenten und Elektronik laden sie ein zu einer musikalischen Weltreise. Damit sind sie zugleich der Auftakt der neuen Karlstorbahnhof-Reihe „Voyage Voyage“, die in den kommenden Wochen und Monaten die internationale Popkultur erkundet. Am 05. Juni ist die in Mannheim lebende Musikerin RIIVA auf der Sommerbühne zu Gast, die letztes Jahr mit „Bold Femininity“ ihre eindrucksvolle erste EP vorgelegt hat. Bereits ausverkauft sind das Konzert des Sepalot Quartets am 06. Juni sowie die Stand-up Comedyshow NightWash am Donnerstag, 10. Juni.

Das Heidelberger Quartett Tutu Toulouse eröffnet das zweite Sommerbühnenwochenende am Freitag, 11. Juni mit einem humoristischem Gruselprogramm. Ihnen folgt die Leipziger Band KLAN, die am 12. Juni auf ihrer „Zwei Seiten“-Tour am Neckar vorbeischauen. Die vieldiskutierte Kolumnist*in und Autor*in Hengameh Yaghoobifarah trifft am 13. Juni mit ihrem Roman „Das Ministerium der Träume“ auf die studentische Initiative Querfeldein Heidelberg.

Dass die in den Feuilletons der letzten Monate vielfach gefeierte Masha Qrella mit ihrem Album „Woanders“ am Donnerstag, 17. Juni auf der Sommerbühne zu erleben ist, darf mit Fug und Recht als ein Highlight bezeichnet werden. Das Konzert wird gemeinsam mit den Jüdisch-Muslimischen Kulturtagen Heidelberg präsentiert und es gibt nur noch wenige Karten.

Am Samstag, 19. Juni geht es zur Feier von 60 Jahren Städtepartnerschaft und 35 Jahren Filmtage des Mittelmeers mit der Band Aywa aus Montpellier auf eine musikalische Reise in den Süden. Und zur traditionell französischen „Fete de la musique“ sorgen am 21. Juni Les Primitifs für französisches Flair.

Für alle ab 4 Jahren präsentiert schließlich die Reihe TiKKids am Sonntag, 27. Juni das Kindertheaterstück „Rumpel und Stielzchen“. Und bevor der Leitstelle Slam am 30. Juni ein wortakrobatisches Gastspiel auf der Sommerbühne gibt, steht am Dienstag, 29. Juni mit dem Londoner Musikpoeten L. A. Salami ein weiterer großer Indie-Name auf dem Programm.

Alle Informationen und Tickets gibt es unter www.karlstorbahnhof.de.

„Dass wir wieder Live veranstalten dürfen, ist ein großer Erfolg für alle, die sich so lange an die Coronaregeln gehalten haben. Wir sind stolz auf das vielfältige und internationale Programm, das wir in diesem Jahr auf unserer Sommerbühne präsentieren können. Und wir freuen uns riesig auf die vielen Künstlerinnen und Künstler und auf unser Publikum, das schon im letzten Sommer so toll mitgeholfen hat, Livekultur und das Beisammensein trotz Pandemie zu ermöglichen.“

Cora Maria Malik, Geschäftsführerin des Karlstorbahnhofs