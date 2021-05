Mannheim: Bei den Campus Days Online den richtigen Studiengang an der Hochschule Mannheim finden

Mannheim – Eine Pandemie macht erfinderisch – und kann auch neue Welten eröffnen! Die Hochschule Mannheim bietet Corona-bedingt Schülern und Studieninteressierten virtuelle Informationen zum Studium an der Hochschule Mannheim sowie zu den einzelnen Studiengängen an.

Noch bis zum 1. Juli kann man ganz unabhängig von Ort und Zeit die Hochschule auch schon jetzt via Computer, Tablet oder Smartphone von Zuhause erleben. Entdecken Sie das Studierendenleben in Mannheim und erfahren Sie mehr über die Bachelorstudiengänge in den Bereichen der Ingenieurwissenschaften, Biotechnologie, Soziale Arbeit und Gestaltung. Live-Chats geben Ihnen die Möglichkeit, alle offenen Fragen rund um die Studieninhalte, das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren, mögliche Auslandsaufenthalte oder das Campusleben zu stellen. An den Informationsveranstaltungen (Termine unter: https://www.hs-mannheim.de/studieninteressierte/campus-days-online.html) kann man ohne Anmeldung teilnehmen – einfach reinklicken!

Wer probeweise „echte“ Hochschulluft schnuppern möchte, ist zu den „Schnuppervorlesungen“ eingeladen. Die angebotenen Vorlesungen sind reguläre Veranstaltungen aus dem Studienplan der Studierenden. So erhalten Studieninteressierte einen echten Einblick in die verschiedenen Fächer.