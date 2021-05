Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 22.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Dürkheim (ots) – Am gestrigen Morgen (21.05.2021) gegen 11:00 Uhr suchte ein 60-jähriger Mann das Amtsgericht in Bad Dürkheim mit seinem PKW auf. Der Herr aus Freinsheim ist jedoch nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Stattdessen führte er eine laminierte Kopie seines Führerscheins mit. Die Kopie, als auch der Fahrzeugschlüssel seines PKW wurden präventiv sichergestellt. Der Fahrer musste sich, im Anschluss an die Kontrolle, der Gerichtsverhandlung stellen. Zusätzlich muss sich der 60 Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitsmessungen

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitagnachmittag wurden in der Straße Wasserhohl in Bad Dürkheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Zeitraum von einer halben Stunde kam es in der 30er-Zone zu insgesamt 13 Messungen. Alle Verkehrsteilnehmer hielten sich an die vorgegebene Geschwindigkeit, es kam zu keinerlei Beanstandungen.

Deidesheim: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Deidesheim (ots) – Am Donnerstag, 20.05., kurz nach 12.30 Uhr befuhr der 62-jährige Fahrer eines Pkw BMW die Appengasse in Deidesheim aus Richtung Ruppertsberg kommend und bog nach rechts in die Bürgermeister-Oberhettinger-Straße ab. In gleicher Richtung fuhr ein 3-jähriges Mädchen mit ihrem Kinderfahrrad auf dem kombinierten Rad-/Fußweg in paralleler Richtung in Begleitung ihrer Großmutter und wollte nach Überqueren der Bürgermeister-Oberhettinger-Straße seinen Weg entlang der Appengasse fortsetzen. Die dreijährige fuhr an der Furt auf die Fahrbahn, als der Pkw diese schon fast passiert hatte. Der 62-jährige leitete eine Vollbremsung ein, dennoch kam es zum Zusammenstoß, wobei das Mädchen am Bein verletzt und im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Der genaue zeitlich-räumliche Ablauf der Kollision muss noch rekonstruiert werden.

Haßloch: Bedrohung mit Waffe gegenüber Pkw-Fahrerin

Haßloch (ots) – Am Donnerstag, 20.05., um 16.40 Uhr befuhr die 29-jährige Fahrerin eines Pkw die Martin-Luther-Straße in Haßloch, als nach ihren eigenen Angaben mehrere Jugendliche auf die Fahrbahn liefen, von denen einer eine Pistole auf die vorbeifahrende richtete. Ihr Erlebnis teilte sie anschließend telefonisch der Polizei mit. Die Besatzungen von zwei Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Haßloch konnten im Anschluss in der Nähe des geschilderten Ortes mehrere Jugendliche antreffen. Im Rahmen der Befragungen und Ermittlungen konnten schließlich bei einigen der Jugendlichen Betäubungsmittel aufgefunden werden, die schon für den Konsum vorbereitet waren. Zwei der Jugendlichen, männlich und 16 und 15 Jahre alt, die als Haupttäter der Bedrohung ausgemacht werden konnten, wurden erkennungsdienstlich behandelt, und im Anschluss wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen mit einer Bestrafung wegen Bedrohung rechnen, wobei der 16-jährige den eingesetzten Kräften schon bekannt war. Diejenigen, denen die Betäubungsmittel zugeordnet werden konnten, müssen sich wegen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Noch im Zuge der ersten Ermittlungen wurde dann durch eine 14-jährige Jugendliche die ganz zu Beginn „verschwundene“ Pistole Übergeben und konnte sichergestellt werden. Es handelt sich um eine Soft-Air-Waffe. Die Sorgeberechtigten wurden informiert bzw. die Jugendlichen den Sorgeberechtigten übergeben.

Haßloch: Pkw-Aufbruch

Haßloch (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch, 19.05, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 20.05., 11.50 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eines Pkw Mercedes Benz ein, der in der Carl-Benz-Straße in Haßloch geparkt war. So verschafften sich die Täter Zugang zum Fahrzeuginneren, aus dem sie ein Autoradio entwendeten. Die Polizeiinspektion Haßloch bittet evtl. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, unter der Telefon-Nummer 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de um Hinweise.

Haßloch: Verkehrsunfall mit höherem Sachschaden

Haßloch (ots) – Zu einem Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro kam es bei einem Zusammenstoß zweiter Pkw am Donnerstag, 20.05., in Haßloch. Um 12.35 Uhr befuhr die 44-jährige Fahrerin eines Pkw Renault den Kiefernweg in Richtung Lindenstraße, um dort nach links einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der 69-jährigen Fahrerin eines Pkw Peugeot, die die Lindenstraße in westlicher Richtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):