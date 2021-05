Körperverletzung zwischen Jugendlichen und Kindern – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 20.05.2021 gegen 18:20 Uhr, wird der Polizei Ludwigshafen eine Schlägerei am Bahnhof Mundenheim (Wattstraße) gemeldet. Die Polizeibeamten können noch fünf Personen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren antreffen. Die Personen versuchten zunächst vor der Polizei wegzulaufen, konnten aber eingeholt und kontrolliert werden.

Die Jugendlichen und Kinder schilderten, dass sie mit einer anderen Gruppe Jugendlicher in Streit geraten seien und dieser eskaliert sei. Zwei 13-jährige Mädchen und ein 17-Jähriger wurden von der anderen Gruppe getreten und geschlagen. Sie wurden durch den Angriff leicht verletzt. Die anderen Jugendlichen konnten unerkannt flüchten.

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet oder kann Hinweise zu den flüchtenden Jugendlichen geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Widerstand bei Personalienfeststellung

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 20.05.2021 gegen 22:00 Uhr wurde der Polizei Ludwigshafen eine randalierende Person in der Otto-Stabel-Straße gemeldet. Eine 21-jährige Frau aus Landau soll einen Anwohner versucht haben anzuspucken.

Als die Polizeibeamten die Personalien der Frau feststellen wollten, bedrohte und beleidigte diese die Beamten. Außerdem versuchte sie auch die Beamten anzuspucken. Da Hinweise auf eine akute Fremd- und Eigengefährdung vorlagen, wurde die 21-Jährige an den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen übergeben.

Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Am 20.05.2021 gegen 15:40 Uhr, kam es in der Raiffeisenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Der 51-jährige Autofahrer wollte am rechten Fahrbahnrand einparken und fuhr hierzu rückwärts.

Die hinter ihm fahrende 36-jährige Straßenbahnfahrerin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr vollständig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand ein geringer Gesamtschaden von etwa 700 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Mit Briefkasten geschlagen

Ludwigshafen (ots) – Ein Streit zwischen einer Vierergruppe und einem 45-Jährigen endete am Donnerstag 20.05.2021 in einer Auseinandersetzung. Gegen 16.35 Uhr trafen der 45-Jährige im Bereich des Goerdelerplatzes auf die Gruppe von Männern. Hierbei ging ein 36-Jährige aus der Gruppe mit einem Briefkasten auf den 45-Jährigen los und schlug auf ihn ein. Um sich zu wehren zückte der 45-Jährige ein Messer, woraufhin die vier Männer in einem Transporter flüchteten.

Der 45-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Baustelle

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen von Mittwoch (19.05.2021) auf Donnerstag (20.05.2021) in eine Baustelle in der Industriestraße ein. Vom Baustellengelände wurde ein Hydraulikmeißel im Wert von 2.900 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Ohne Versicherungsschutz

Ludwigshafen (ots) – In der Prälat-Caire-Straße sollte am Donnerstag 20.05.2021 gegen 15 Uhr der 15-jährige Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Jugendliche das Stopp-Signal der Beamten sah, wendete er und versuchte zu flüchten.

Bei einem Supermarkt in der Sternstraße konnte der 15-Jährige eingeholt werden.

Der E-Scooter war weder versichert noch für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Brand im Dachgeschoß

Ludwigshafen (ots) – Am 21.05.21 wurde die Polizei und die Berufsfeuerwehr gegen 11:58 Uhr zu einem Brandfall nach Ludwigshafen-Oggersheim in den Saumgartenweg beordert. Vor Ort wurde festgestellt, dass durch den Brand das Dachgeschoß in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Das Haus blieb trotz der Brandeinwirkung bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Erstmeldung (ots)-(FB) – Freitag 21.05.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 11:58 Uhr zu einem Gebäudebrand in den Saumgartenweg/Oggersheim alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung im Dachbereich des eingeschossigen Wohnhauses sichtbar. In der Erkundungsphase wurde ein Zimmerbrand im oberen Stockwerk lokalisiert. Der Brand wurde rasch unter Kontrolle gebracht, Entrauchungs- und Nachlöscharbeiten waren notwendig.

Es kamen keine Personen zu Schaden. Fast Zeitgleich kam es zu einer Brandalarmierung über eine automatische Brandmeldeanlage in einem Baumarkt.

Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten schnell den Auslösegrund erkunden, Staub hatte bei Bauarbeiten den Melder ausgelöst. Im Einsatz waren 29 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.