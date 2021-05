Zwei jugendliche Ladendiebinnen erwischt

Schifferstadt (ots) – Zwei 15- und 16-jährige junge Frauen haben am Donnerstag versucht, Kosmetikartikel aus einem Supermarkt zu stehlen, indem sie die Ware in die Taschen steckten und an der Kasse lediglich ein Getränk bezahlen wollten. Der Ladendetektiv hat sie jedoch dabei beobachtet und angesprochen. Sie gaben die Ware wieder heraus. Die Polizei hat sie an die Erziehungsberechtigten überstellt.

Unfall auf Kreuzung

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstagmorgen 20.05.2021 gegen 09:30 Uhr kam es auf der Kreuzung Mannheimer Straße/Kirchenstraße zu einem Unfall mit zwei sich begegnenden Fahrzeugen. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr die Kirchenstraße entlang und wollte noch vor dem aus der Mannheimer Straße kommenden Pkw nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei kam es zu Kollision.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit, die Beteiligten blieben aber unverletzt. Vor Ort gab es widersprüchliche Aussagen zum Unfallhergang. Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben dazu machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Rödersheim-Gronau (ots) – Bereits am Dienstagmittag zwischen 13:00 und 15:30 Uhr ist ein in der Schäfergasse geparkter Kleinwagen beschädigt worden. Aufgrund des Schadensbildes könnte das verursachende Fahrzeug ein wendender Lkw gewesen sein.

Zeugen die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.