Unberechtigt auf Baustellengelände und Polizeibeamte beleidigt

Landau (ots) – Durch Anwohner wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 21.05.2021 gegen 02 Uhr der Polizei Landau eine Gruppe junger Männer gemeldet, die lautstark grölend im Bereich der Siebenpfeiffer-Allee unterwegs waren. Die Gruppe konnte durch die Polizeikräfte im Obergeschoss eines Rohbaus festgestellt werden. Die jungen Männer zeigten sich gegenüber den Beamten zunächst wenig kooperativ. Zu allem Überfluss beleidigte ein junger Mann die Polizeibeamten auch noch mit üblen Schimpfworten.

Die fünf Personen im Alter von 21-24 Jahren konnten durch die Polizeibeamten aus dem Rohbau verbracht und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Bei allen Beteiligten waren deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung wahrnehmbar. Nach Abschluss der Personenkontrolle wurde der Gruppe ein Platzverweis erteilt, dem sie auch nachkamen.

Nur kurze Zeit später konnte der 24-jährige Mann, der zuvor auch die Beamten beleidigte, im direkten Nahbereich bei dem Diebstahl eines Fahrrades gestellt werden. Da er zunächst mit dem Fahrrad vor den Polizeibeamten flüchtete, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen alle Beteiligten wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedenbruches und entsprechende Verfahren wegen Verstößen gegen die aktuellen Coronabestimmungen eingeleitet. Auf den 24-Jährigen kommen zudem Strafanzeigen wegen Beleidigung, Fahrraddiebstahl und Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Alkoholisierter Mofafahrer fährt auf PKW

Maikammer (ots) – Zur Blutprobe musste am heutigen Morgen ein 49 Jahre alter Mofafahrer, weil er in der Weinstraße Süd den Bremsvorgang eines vorausfahrenden Autos übersah und diesem auffuhr. Hierbei verletzte sich der Zweiradfahrer an der Hand. Am Fahrzeug entstand Sach-, an seinem Mofa wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 3.000 Euro.

Deutlicher Alkoholgeruch bei der Unfallaufnahme zog bei dem 49-Jährigen einen Alcotest nach sich, mit dessen Ergebnis gegen den Mann eine Blutprobe angeordnet werden musste. Zudem muss er sich in einem Strafverfahren verantworten.

Zeugen gesucht! Zusammenstoß führt zu Totalschaden

Rohrbach/L493 (ots) – Auf der L493 zwischen Rohrbach und Herxheim kam es am Donnerstagmittag 20.05.2021 gegen 13:30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen Audi A4 mit Anhänger befuhr die Landstraße von Rohrbach kommend in Fahrtrichtung Herxheim, die Fahrerin eines grünen VW Golf befuhr die Landstraße in entgegengesetzte Richtung.

Als die beiden Fahrzeuge aneinander vorbeiführen, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW Golf und dem Anhänger des Audi A4. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand. Der VW Golf wurde durch den Zusammenstoß total beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro.

Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten, konnte die Ursache des Zusammenstoßes bei der Unfallaufnahme vor Ort noch nicht abschließend geklärt werden. Zeugen des Verkehrsunfalles werden daher gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Pkw gestreift und weggefahren

Bad Bergzabern (ots) – Auf einem öffentlichen Parkplatz neben einer Tankstelle in der Weinstraße streifte am 20.05.21 zwischen 12:00 und 13:30 Uhr, ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Pkw Audi Avant und richtete dabei einen Schaden in Höhe von 500 Euro an.

Anschließend flüchtete der Verursacher ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Antenne abgebrochen – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – In der Kettengasse wurde am Donnerstag 20.05.21 zwischen 08:00 und 17:00 Uhr, an einem roten Pkw Mercedes mit GER-Kennzeichen die Antenne abgebrochen und ein Schaden von 100 Euro angerichtet. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Auto beschädigt

Kirrweiler (ots) – Unbekannte haben am vergangenen Mittwoch in den Nachmittagsstunden (19.05.2021 zwischen 15 Uhr und 19 Uhr) in der Schloßstraße ein geparktes Fahrzeug verkratzt und dabei einen Sachschaden von über 1.000 Euro verursacht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06323 9550 zu melden.

Zeugen gesucht

A65/Hassloch (ots) – Donnerstagmittag 20.05.2021 um 14.45 Uhr kollidierte auf der A65 bei der AS Hassloch (Fahrtrichtung KA) eine 19-jährige Autofahrerin mit der Mittelschutzplanke, weil sie beim Versuch auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, angeblich von einem schwarzen PKW touchiert worden ist. Hierbei entstand Sachschaden sowohl an ihrem Fahrzeug als auch an der Schutzplanke.

Der Fahrer des vermeintlich schwarzen PKW fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei sucht Zeugen oder weitere Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu dem Verkehrsgeschehen geben können. Diese sollen sich mit der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323/9550 in Verbindung setzen.

Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Großfischlingen (ots) – Die Beamten wurden Donnerstagmorgen 20.05.2021 um 8 Uhr stutzig, als sie im Ortsbereich einen 22-jährigen Autofahrer aus dem Kreis Germersheim anhielten, der aufgrund seiner Verhaltensweisen drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte.

Weil er keinen Führerschein vorzeigen konnte und vom Vorabend den Heroinkonsum zugab, musste er mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurden einkassiert und ein Strafverfahren eingeleitet.