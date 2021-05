Mannheim: Die Alte Feuerwache startet am 28. Mai 2021 ihr Programm

Open-Air-Konzert mit Henny Herz und Nicholas Stampf in der Reihe „Homemade & Fresh“

Mannheim – Es geht endlich los: Nach mehr als einem halben Jahr findet das erste Live-Konzert der Alten Feuerwache vor Publikum statt. Am Freitag, 28.05.2021, um 19 Uhr eröffnen die Mannheimer Sängerin Henny Herz und Schlagzeuger Nicholas Stampf mit frischem Pop die Open-Air-Saison vor den Toren der Alten Feuerwache.

Nicholas Stampf war vom 24.-28. April MUTED-Residency-Gast in der Alten Feuerwache und daraufhin auch im Gespräch mit Jan Zipperer im MUTED-Podcast (https://www.mixcloud.com/AlteFeuerwacheMannheim/).

Die Alte Feuerwache lädt alle Musikhungrigen ein, sich einen der maximal 100 Plätze zu sichern. Der Eintritt ist frei, die Anmeldung erfolgt über anmeldung@altefeuerwache.com. Das Konzert findet im Rahmen der Reihe „Homemade & Fresh“ statt, die aufstrebende Bands aus Mannheim und der Region präsentiert. Weitere Konzerte der Reihe sind geplant.

Wichtige Informationen zum Konzert:

Der Eintritt ist frei.

Das Konzert wird bestuhlt sein.

Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen zusammensitzen (Geimpfte oder Genesene werden nicht dazu gezählt).

Es wird Getränkeausschank per Selbstbedienung angeboten.

Gäste benötigen

Nachweis eines tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltests durchgeführt von medizinischem Fachpersonal (z.B. Testzentrum)

oder Nachweis über eine vollständige Impfung (mind. 14 Tage nach der zweiten Impfung)

oder Genesenen-Bescheinigung

eine bestätigte Anmeldung über anmeldung@altefeuerwache.com

eine medizinische Atemschutzmaske (auch am Platz zu tragen)

Registrierung vor Ort per Luca-App oder Anmeldeformular

Das Konzert findet nicht statt bei:

einem Ansteigen des Inzidenzwerts der Stadt Mannheim und damit verbundenen Einschränkungen

bei schlechtem Wetter

„Für Informationen zur Veranstaltung, den jeweils gültigen Hygienevorschriften und Abstandsregeln sowie zu kurzfristigen Änderungen im Programm bitten wir interessierte Gäste, sich auf www.altefeuerwache.com oder den sozialen Medien zu informieren.“

Vorankündigung: ISAKOV zu Gast bei STADT.WAND.KUNST

Mit Alexander Isakov kommt in diesem Jahr der zweite Street-Art-Künstler im Rahmen von STADT.WAND.KUNST zu uns. Ab dem 5. Juni wird ISAKOV sein Werk an der Fassade des Kunden-Service-Centers 4 der GBG in H 4, 9 beginnen. Weitere Informationen folgen zeitnah.

Vorankündigung: Kinder-, Jugend- und Familienprogramm von LESEN.HÖREN 15

Das kostenlose, digitale Kinder-, Jugend- und Familienprogramm unseres Literaturfestivals LESEN.HÖREN 15 findet vom 10. bis 27. Juni statt. Weitere Informationen folgen zeitnah.