Darmstadt-Dieburg

Jugendliches Duo hatten es auf Pakete abgesehen

Münster (ots) – Zwei 15-jährige Jugendliche müssen sich nach ihrer Festnahme am Donnerstagmittag 20.05.21 in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Zeugen verständigten gegen 12.30 Uhr die Polizei und meldeten die beiden Jungen aus Eppertshausen, die es in der Gerhart-Hauptmann-Straße auf ein Postfahrzeug abgesehen hatten.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte einer der Tatverdächtigen ein bereits zugestelltes Paket zu entwenden. Als er hierbei vom Postboten ertappt und angesprochen wurde, nutzte der gleichaltrige Komplize die Ablenkung und entnahm drei Pakete aus dem abgestellten Paketfahrzeug.

Das Duo flüchtete anschließend zu einer nahen Bushaltestelle, wo sie schließlich durch eine Zeugin und den Paketboten bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen gestellt wurden. Die 15-Jährigen wurden vorläufig festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten überstellt.

Darmstadt

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag 19.05.2021 gegen 06:20 Uhr, kam es in der Dieburger Straße auf Höhe der Hausnummer 113 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr, vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren, gegen ein Straßenschild und eine Grundstücksmauer, sodass an beiden Sachschaden entstand.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis auf das Verursacherfahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151 / 969-3610.

65 “Sachen” zuviel auf dem Tacho

Darmstadt (ots) – Einen 50 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder am Donnerstagmittag (20.05.) auf der A 67. Der Mann durchfuhr einen Streckenabschnitt, auf dem maximal 80 km/h erlaubt sind, mit 145 Stundenkilometern.

Den 50-Jährigen erwarten nun 440 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Groß Gerau

Zivilfahnder entdecken 10 Katalysatoren im Kofferrraum

Mörfelden (ots) – Einen 29-jährigen Autofahrer und seinen 26-jährigen Beifahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagnachmittag 20.05.21 gegen 14.30 Uhr, auf der A 5. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten im Kofferraum des Autos 10 abgetrennte Katalysatoren älterer Fahrzeuge verschiedener Automarken. Der 26-Jährige gab gegenüber den Ordnungshütern an, Altfahrzeuge zu verwerten. Entsprechende Kaufbelege oder Unterlagen konnte er allerdings nicht vorlegen.

Die Polizei nahm die beiden Männer vorläufig fest und stellte die Katalysatoren, eine Hydraulikschere sowie einen Wagenheber sicher. Die polizeilichen Ermittlungen, woher die Katalysatoren tatsächlich stammen und ob sie Straftaten zuzuordnen sind, dauern an.

Kreis Bergstraße

Elektrowerkzeug aus Citroen Jumper gestohlen – Wer hat was bemerkt?

Lampertheim (ots) – Aus einem weißen Citroen Jumper wurde zwischen Donnerstag 20.05.21 um 20 Uhr und Freitagmorgen 21.05.21 Elektrowerkzeug im Wert von über 2.000 Euro gestohlen. Die Täter brachen dafür den Transporter auf, der in der Alfred-Delp-Straße/Nähe Blumenstraße geparkt war. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler in Lampertheim. Telefon: 06206/9440-0.

400 Liter Kraftstoff aus zwei Militärlastwagen gezogen

Lautertal (ots) – Mit einem Schlauch haben Diebe etwa 400 Liter Kraftstoff aus zwei Lastwagen gezogen, die auf dem Gelände einer Firma die mit Militärfahrzeugen handelt, abgestellt waren. Der Diebstahl ist am Freitagmorgen 21.05.21 aufgefallen, kann jedoch bis zu einer Woche zurückliegen. Der Tatort liegt abgelegen in der Straße Industriegebiet. Daher gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter gezielt dort hingefahren sind.

Möglicherweise wurden in dem Bereich Beobachtungen zu Personen und Fahrzeugen gemacht, die in dem Fall weiterhelfen. Alle Hinweise bitte an die Ermittler in Bensheim (DEG), unter der Rufnummer 06251 / 8468-0,melden.

