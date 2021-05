Versuchter Raub in Friseursalon

Cölbe (ots) – Die Kripo Marburg sucht Zeugen, nach einem sich am Dienstag 18.05. versuchter Raub in der Kasseler Straße. Zwischen 17.00 Uhr und 17.35 kamen zwei Männer mit südländischem Erscheinungsbild zum Friseursalon in der Kasseler Straße. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Inhaber schlug ihn ein Tatverdächtiger mehrfach gegen die Brust und griff nach der Goldkette des Opfers. Der 68-Jährige bemerkte noch das Hinunterfallen der gerissenen Kette und steckte sie in eine Hosentasche.

Daraufhin umarmte ihn der Tatverdächtige und versuchte dabei, in die Hosentasche des Opfers zu greifen. Anschließend flüchteten die beiden Männer in Richtung der Tankstelle in der Kasseler Straße. Vermutlich bedingt durch Vorerkrankungen erlitt der 68-Jährige nach den Schlägen auf die Brust gesundheitliche Probleme und befindet sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus.

Täterbeschreibung:

Die Tatverdächtigen werden als etwa 170-180 cm groß, schlank und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Beide trugen eine Baseballkappe, ein Tatverdächtiger hatte an den Seiten sehr kurze Haare, roch nach Alkohol und rauchte eine Zigarette oder Zigarre. Eventuell hatten beide Umhängetaschen, einer Damenhandtasche ähnelnd, dabei. Ein Zeuge beschrieb den Gang der beiden Verdächtigen als “torkelnd”. Vermutlich sprechen beide kein- oder nur sehr wenig Deutsch und nutzen daher eher bruchstückhaft einzelne Worte auf Englisch.

Die Kriminalpolizei in Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet Zeugen, die der Polizei noch nicht bekannt sind, sich zu melden.

Zudem bittet sie um Hinweise: Wem sind die beschriebenen Personen in Tatortnähe aufgefallen? Wer kann die Fluchtrichtung oder die Personenbeschreibung ergänzen?

Festnahme nach Wohnungseinbruch – Haftbefehle gegen zwei Beschuldigte

Cölbe (ots) – Zwei junge Männer sind verdächtig am Dienstag 18.05.21 gegen 18:15 Uhr in den Keller eines Einfamilienhauses in Cölbe eingebrochen zu sein und dort Wertgegenstände entwendet zu haben. Der 18-jährige marokkanische Staatsangehörige und der 17-jährige algerische Staatsangehörige konnten noch am Tatort vorläufig festgenommen werden.

Nach den bislang durchgeführten Ermittlungen ertappte der 47jährige Bewohner des Einfamilienhauses die beiden Männer auf frischer Tat und hielt sie fest. Hiergegen wehrten sich beide und es kam zu einem Handgemenge, im Zuge dessen sich der 47-jährige Mann eine Platzwunde am Kopf zuzog. Er konnte jedoch die Flucht der Männer verhindern, so dass diese kurz später durch die alarmierte Polizei vorläufig festgenommen werden konnten. Bei der Durchsuchung der Beschuldigten konnte vermeintliches Diebesgut sowie bei dem 18jährigen Mann ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Marburg gegen beide Beschuldigte Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des schweren räuberischen Diebstahls, des Wohnungseinbruchsdiebstahls und der gefährlichen Körperverletzung und des Haftgrunds der Fluchtgefahr.

Der 18-jährige Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen den 17-jährigen Beschuldigten wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Hilfsbereitschaft geht nach hinten los

Kirchhain/Stadtallendorf (ots) – Mehrere Autofahrer mussten am Donnerstagabend 20.05.2021 eine Blutentnahme erdulden, da der durchgeführte Drogentest positiv anschlug. In allen Fällen stellte die Polizei den Fahrzeugschlüssel sicher. In diesem Zusammenhang kam es wenig später zu einem kuriosen Ereignis.

Ein 37-jähriger Autofahrer erschien auf der Wache der Polizeistation in Stadtallendorf, um den sichergestellen Fahrzeugschlüssel einer Bekannten abzuholen. Dabei bemerkten die Ordnungshüter ebenfalls deutliche Anzeichen, die auf einen Drogenkonsum hindeuten. Der Test schlug dann gleich auf drei verbotene Substanzen positiv an. Auch er durfte nach der fälligen Blutentnahme wieder gehen. Sein Auto blieb natürlich stehen.

Golf gegen Schranke – Zeugen für Unfall gesucht

Kirchhain (ots) – Am Mittwochmorgen 19.05.2021 fuhr ein Senior gegen 8 Uhr mit seinem Golf im Kreuzungsbereich der Niederrheinischen Straße/Bertram-Schaefer-Straße gegen eine geschlossene Halbschranke. Bei dem Vorfall am Bahnübergang entstand lediglich ein Schaden am Pkw.

Die Polizei sucht Zeugen für das Geschehen. Hinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Radfahrer nach schwerem Unfall verstorben

Biedenkopf/B 253 (ots) – Schwerste Verletzungen erlitt ein 72 Jahre alter Radfahrer am Donnerstagnachmittag 20. Mai, bei der Kollision mit einem Leichtkraftrad zwischen Breidenbach und Breidenstein. Der Senior erlag am Freitagmorgen in einer Klinik seinen Verletzungen.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 15.25 Uhr auf dem Seitenstreifen der Bundesstraße 253 in Fahrtrichtung Breidenstein. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr dabei ein junger Kradfahrer auf den vorausfahrenden Senior auf. Ein Rettungshubschrauber brachte den Radfahrer zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik.

Der junge Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Zur Rekonstruktion des genauen Ablaufs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Benz angefahren – Zeugen gesucht

Marburg (ots) – Am späten Dienstagabend, 18. Mai, touchierte ein Autofahrer zwischen 22 und 22.30 Uhr einen abgestellten weißen Daimler Benz in der Friedrich-Ebert-Straße. An dem Fahrzeug entstand vorne links ein Schaden von 1.500 Euro. Während der relevanten Zeit fiel ein weißer Pkw mit schwarzem Dach im Umfeld auf.

Ob dieser Wagen mit dem Geschehen in Verbindung steht ist allerdings nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

