21-Jähriger greift Bundespolizisten an

Gießen (ots) – Für Ärger im Bahnhof sorgte am Mittwoch 19.5.21 gegen 23:30 Uhr ein 21-jähriger Guineer. Der Mann war durch aggressives Verhalten und lautes Schreien in der Bahnhofshalle aufgefallen. Beamte der Bundespolizei versuchten ihn anzusprechen und zu beruhigen. Der alkoholisiert wirkende Mann reagierte sofort extrem aggressiv.

Der 21-Jährige wurde aufgefordert den Bahnhof zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach, stattdessen ging er auf die Beamten los. Nachdem er mehrfach versucht hatte die Beamten zu treten, musste er gefesselt werden. Auch auf dem Weg zur Dienststelle und in den Diensträumen attackierte der Guineer die Polizisten mehrfach mit Fuß- und Kopfstößen.

Ein Beamter wurde durch einen Tritt verletzt, er konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 21-Jährige wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Gießen: Auseinandersetzung in der Goethestraße

In der Goethestraße kam es am Donnerstag gegen 20.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei soll ein 29-Jähriger seinen Widersacher einen 42-Jährigen, mit einem abgebrochenen Trinkglas an beiden Händen verletzt haben.

Anschließend soll der Verdächtige den 42-Jährigen offenbar mit einem Holzstock in der Hand verfolgt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Einbrecher festgenommen

Eine schnell eingeleitete Fahndung führte am Freitagmorgen zur Festnahme eines 22 – Jährigen Mannes. Offenbar hatte der Verdächtige, ein Asylbewerber aus Algerien, gegen 08.30 Uhr die Scheibe eines Bürogebäudes in der Bahnhofstraße eingeschlagen. Anschließend stieg er in das Büro ein und durchsuchte den Raum nach Wertsachen. Mit einer kleinen Geldkassette verschwand er in unbekannte Richtung. Streifen der Polizei konnten ihn wenig später in der Nähe festnehmen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Fahrradfahrer erwischt

Ein 18-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag im Bereich der Lahnstraße durch eine Streife der Polizei angehalten. Dabei stellte es sich heraus, dass der Heranwachsende offenbar zuvor Drogen zu sich genommen hatte und auch Drogen mitführte. Die Beamten stellten zwei kleiner Verpackungen Marihuana sicher. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: 52-Jähriger festgenommen – Haftbefehl erlassen

Der 52 – Jährige Jamaikaner, der in den letzten Tagen mehrfach auffiel, hatte heute Morgen offenbar in der Rödgener Straße sich vor ein Auto gestellt. Nachdem die Fahrerin ihren PKW stoppte, lief der Mann auf das Auto zu, schimpfte und schlug auf die Motorhaube ein. Der Verdächtige, der in den letzten Tagen mehrere gleichgelagerte Taten in Gießen begangen haben soll, konnte wenig später festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft in Gießen beantragte beim zuständigen Amtsgericht die Vorführung. Gegen den Verdächtigen wurde antragsgemäß ein Haftbefehl ausgestellt. Er wurde in eine Haftanstalt eingeliefert.

Gießen: Mehrfach auf Gegenspur gekommen

Im Aulweg kam es am Donnerstagabend offenbar zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern. Ein PKW war gegen 23.20 Uhr öfters auf die Gegenspur gekommen. Eine Streife war zufällig in der Nähe und kontrollierte den auffälligen PKW. Der 49 – Jährige Fahrer hatte offenbar sehr tief ins Glas geschaut. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Bei Parkmanöver VW touchiert

2.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht von Donnerstag (20.Mai) in der Westanlage. Zwischen 09.30 Uhr und 13.00 Uhr touchierte ein Unbekannter den weißen Golf bei einem Parkmanöver in Höhe der Hausnummer 25. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: BMW auf Parkplatz beschädigt

Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte ein bislang Unbekannter am Donnerstag (20.Mai) zwischen 16.00 Uhr und 17.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Nordanlage einen geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen 1er BMW zurückkam, war dieser auf der hinteren, linken Seite beschädigt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Ausparken Audi beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte vermutlich beim Ausparken am Donnerstag (20.Mai) gegen 16.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Heuchelheimer Straße einen geparkten Audi. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Q3 zurückkam, war dieser an der Fahrertür beschädigt.

Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Unfall auf Radweg – Radfahrer gesucht

Am Montag (17.Mai) gegen 18.10 Uhr kam es auf einem Radweg zwischen Hungen und Laubach zu einem Unfall zwischen einem 6-jährigen Kind und einem Radfahrer. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich leicht. Der Radfahrer wird gebeten sich mit der Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 in Verbindung zu setzten.

A5/Pohlheim: Schwerverletzter nach Unfall

Ein 30-jähriger Mann in einem Skoda befuhr am Donnerstag (20.Mai) gegen 18.30 Uhr den rechten Fahrstreifen der Autobahn 5 zwischen Fernwald und dem Gambacher Kreuz. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der Skoda-Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Der Skoda schleuderte nach dem Aufprall zurück auf die Fahrbahn und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Durch den Aufprall wurden Fahrzeugteile auf die Fahrbahn sowie auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Eine nachfolgende 55-jährige Frau in einem BMW sowie ein 68-jähriger Mann in einem Ford, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war, konnten nicht mehr ausweichen überfuhren die Teile.

Der Skoda-Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 26.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Reiskirchen: Wildunfall

Freitagnacht (21.Mai) gegen 02.45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann in einem Mercedes die Landstraße 3129 von Bersrod nach Reiskirchen als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Der Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Reh. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 0641/7006-91430.

Gießen: Zusammenstoß in der Rodheimer Straße

Am Donnerstag (20.Mai) gegen 18.00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann in einem VW die Heuchelheimer Straße von Gießen nach Heuchelheim und beabsichtigte an der Ampelanlage nach links auf die Bundesstraße 429 abzubiegen.

Ein 26-jähriger Mann in einem Mercedes befuhr die Heuchelheimer Straße von Heuchelheim nach Gießen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 48-jähriger Mann aus Grünberg befuhr am Donnerstag (20.Mai) gegen 17.50 Uhr die Landstraße 3137 von Grünberg nach Lauter. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Grünberger von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb nach circa 15 Metern auf dem Dach liegen. Dabei zog sich der 48-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Grünberger war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und stand offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Ford beim Einparken beschädigt

Ein 57-jähriger Mann aus Laubach in einem Wohnmobil parkte am Donnerstag (20.Mai) gegen 14.00 Uhr am Fahrbahnrand der Friedrichstraße ein und beschädigte dabei einen geparkten Ford. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Leicht verletzte Radlerin nach Sturz

Freitagmorgen (21.Mai) gegen 07.00 Uhr befuhr eine 25-jährige Grünbergerin mit einem Fahrrad den Hegweg entgegen der Einbahnstraße in Richtung Marktgasse. Vermutlich aufgrund von defekten Bremsen gelang es der Radlerin nicht die Geschwindigkeit zu verringern, streifte im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Audi und stürzte.

Dabei zog sich die 25-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel 06401/ 91430.

Staufenberg: LKW streift geparkten Hyundai

Am Freitag (21.Mai) gegen 09.30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann mit einem LKW die Friedhofstraße in Daubringen. Beim Vorbeifahren streifte der LKW einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai an der linken Seite. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Eine 49-jährige Frau aus Gießen in einem Skoda beabsichtigte am Freitag (21.Mai) gegen 11.15 Uhr an der Kreuzung Rheinfelser Straße/ Bitzenstraße in die Rheinfelser Straße abzubiegen. Offenbar übersah die Gießenerin den Subaru eines 55-jährigen Mannes, der auf der Rheinfelser Straße in Richtung Lützellinden fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 49-Jährige leicht verletzte.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen