Unbekannter begrapscht und bedrängt junge Frau

Kassel-Oberzwehren (ots) – Ein Unbekannter hat am gestrigen Donnerstagabend in der Waldmannstraße in Oberzwehren eine junge Frau zunächst begrapscht und anschließend versucht, sie festzuhalten. Als vorbeifahrende Autofahrer auf das Geschehen aufmerksam wurden und hupten, ergriff der Täter die Flucht. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen eines Sexualdelikts und bittet um Hinweise auf den Täter.

Die Suche nach Zeugen richtet sich auch an eine Person mit Hund, die dem Opfer kurz vor der Tat begegnete, und an die Person in einem weißen Transporter, die als erste hupte. Beide sind der Polizei bislang nicht bekannt, eine nähere Beschreibung dieser möglichen Zeuginnen oder Zeugen liegt nicht vor.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat gegen 22:30 Uhr. Die 18-Jährige aus Kassel war zu Fuß in der Waldmannstraße in Richtung Altenbaunaer Straße unterwegs. In Höhe der Straße “Kurze Erlen” war ihr der Unbekannte entgegengekommen, der ihr anschließend folgte und sie schließlich mehrmals am Gesäß begrapschte. Als sie ihn anschrie und wegrannte, folgte ihr der Mann und hielt sie am Arm fest. An der Altenbaunauer Straße wurden dann die Fahrer zweier Autos auf den Vorfall aufmerksam und hupten, woraufhin der Täter in Richtung Michael-Schnabrich-Straße flüchtete. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief bislang ohne Erfolg.

Es soll sich um einen 30 bis 40 Jahre alten, etwa 1,65 Meter großen Mann mit kräftiger Statur und hellblauen Augen gehandelt haben, der eine blau-weiße Cappy, eine blau-weiße Jacke, eine dunkle Hose, dunkle Sportschuhe sowie einen Rucksack trug.

Zeugen, die den Ermittlern des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Folgemeldung zum Raub auf Seniorin in Bad Wilhelmshöhe – Kripo sucht weiterhin nach Zeugen

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Nach dem Raub auf eine Seniorin in ihrer Wohnung, der sich am gestrigen Donnerstagmittag in der Vogelsbergstraße in Kassel ereignete, sucht die Kasseler Kripo weiterhin nach Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können. Bisher gingen bei den Ermittlern bereits einzelne Hinweise ein, die aber noch nicht zur Identifizierung der beiden Räuber führen konnten.

Ereignet hatte sich der Überfall in einem Mehrfamilienhaus in der Vogelsbergstraße gegen 12:45 Uhr. Wie die betroffene Seniorin den Kriminalbeamten schilderte, hatten die beiden Täter an der Haustür geklingelt, die sie dann über den Summer geöffnet hatte. Gleichzeitig öffnete sie ihre Wohnungstür im Hochparterre, wo sie nur wenige Augenblicke später von den beiden Männern körperlich überwältigt und im Flur ihrer Wohnung zu Boden gedrückt wurde. Anschließend durchsuchten die Unbekannten die Wohnung und flüchteten mit einer Geldbörse sowie mehreren Schmuckstücken aus dem Haus, wo sich ihre Spur verliert.

Eine nähere Beschreibung der männlichen Täter war dem überrumpelten Opfer aufgrund der kurzen Dauer des Überfalls nicht möglich. Die Seniorin hatte leichte Verletzungen erlitten, die ambulant in einem Krankenhaus versorgt wurden. Zeugenbefragungen der ermittelnden Kriminalbeamten ergaben, dass bereits am Montag- und Dienstagvormittag zwei verdächtige Männer in der Vogelsbergstraße gesehen wurden, die möglicherweise mit dem Überfall in Verbindung stehen könnten.

Wer den Ermittlern des zuständigen Kommissariats 35 Hinweise auf die Täter geben kann oder in den vergangenen Tagen verdächtige Personen im Tatortbereich beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Zug mit Steinen beworfen

Kassel-Oberzwehren (ots) – Von einer Fußgängerbrücke im Stadtteil Oberzwehren wurde am Donnerstagabend 20.5.21 gegen 18:30 Uhr, ein vorbeifahrender Güterzug mit Steinen beworfen. Ein Jogger beobachtete vier Jugendliche bei der gefährlichen Aktion und informierte die Polizei. Dem Zeugen gelang es, einen der Steinewerfer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die anderen 3 konnten fliehen.

Ob an dem Zug ein Sachschaden entstanden ist, muss nun durch die Bundespolizei ermittelt werden. Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr hat die Bundespolizeiinspektion Kassel ein Strafverfahren gegen die Jugendlichen eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561 81616 – 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Aggressiver Gleisläufer

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (ots) – Mit einem aggressiven Gleisläufer hatte es die Bundespolizei am Mittwoch (19.5.), gegen 18 Uhr, im Hauptbahnhof Kassel zu tun. Weil er quer über die Gleise lief, wurde der 29-Jährige aus Kassel von Beamten der Bundespolizei angesprochen. Als die Polizisten ihm sein Fehlverhalten erklären wollten, versuchte er plötzlich, nach den Beamten zu treten und zu schlagen. Durch einfache körperliche Gewalt musste der Mann überwältigt und gefesselt werden.

Nachdem sich der 29-Jährige in den Diensträumen der Bundespolizei wieder beruhigt hatte, kam er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder frei. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Schwarzer Audi A 6 Avant drängt 14-jährige Fahrradfahrerin ab und flüchtet

Kassel-Bettenhausen (ots) – Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Straße “Bunte Berna” in Kassel ein Verkehrsunfall, bei dem eine 14-jährige Fahrradfahrerin zu Boden stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Nach Angaben der Jugendlichen hatte sie ein schwarzer Audi A 6 Avant mit Kasseler Kennzeichen überholt und hierbei abgedrängt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um die verletzte 14-Jährige zu kümmern. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei erbitten Zeugenhinweise.

Wie die 14-Jährige aus Kassel den aufnehmenden Beamten der Unfallfluchtgruppe schilderte, war sie gegen 16 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der “Bunten Berna” am rechten Fahrbahnrand unterwegs. Zwischen dem Rastebergweg und dem Uschlager Weg hatte sie der schwarze Audi mit hoher Geschwindigkeit überholt und war ihr dabei so nah gekommen, dass sie nach rechts ausweichen musste, um nicht von dem Pkw erfasst zu werden. Nachdem sie vom Fahrrad gestürzt war und sogar ihre Brille verloren hatte, konnte sie noch erkennen, dass der Audi zunächst angehalten hatte.

Wenige Augenblicke später war der unbekannte Mann am Steuer aber mit quietschenden Reifen davongefahren. Die 14-Jährige erlitt eine Platzwunde und Prellungen. Zudem war ihr bei dem Sturz ein Zahn abgebrochen. Wer den Ermittlern Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Opel-Besitzer ertappt Dieb auf frischer Tat – 30-Jähriger nächtlicher Serie von Auto-Aufbrüchen in Niederzwehren verdächtig

Kassel-Niederzwehren (ots) – Eine ungewöhnliche Entdeckung machte am heutigen frühen Freitagmorgen ein 50-jähriger Autobesitzer, dessen Opel auf dem Parkplatz eines Verlagshauses in der Frankfurter Straße in Kassel abgestellt war: Er ertappte einen Mann, der in seinen unverschlossenen Pkw eingestiegen war und den Innenraum nach Wertsachen durchsuchte. Der Opel-Besitzer alarmierte über den Notruf sofort die Kasseler Polizei. Eine Streife, die zu dieser Zeit bereits wegen eines anderen Autoaufbruchs in der Nähe fahndete, war nur wenige Augenblicke später zur Stelle und konnte den 30-Jährigen noch im Fahrzeug festnehmen.

Den in Kassel wohnenden und bereits hinreichend polizeibekannten Mann brachten die Polizisten für die weiteren Maßnahmen auf das Revier. Inzwischen meldeten sich im Laufe des heutigen Vormittags 15 Autobesitzer aus Niederzwehren, deren Fahrzeuge in der Nacht aufgebrochen wurden. Ob die Serie auf das Konto des festgenommenen 30-Jährigen geht, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Gegen 04:30 Uhr hatte sich ein Anwohner aus der Kasseler Brüder-Grimm-Straße bei der Polizei wegen eines verdächtigen Mannes gemeldet, der sich dort an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Die hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Süd-West stellte daraufhin auf einem Parkplatz einen Kia fest, dessen Scheibe eingeschlagen war. Vom Täter fehlte bereits jede Spur.

Während der anschließenden Fahndung ging gegen 05:20 Uhr der Anruf des Opel-Besitzers ein, der dann zur Festnahme des 30-jährigen Tatverdächtigen führte. Die bislang in Niederzwehren aufgenommenen Auto-Aufbrüche ereigneten sich in der Leuschnerstraße, Silberbornstraße, Anne-Frank-Straße, Brüder-Grimm-Straße und Heinrich-Zille-Straße. In allen Fällen hatte der Täter jeweils eine oder mehrere Scheiben an den Fahrzeugen verschiedener Hersteller eingeschlagen, wodurch bei der Serie ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden war. Dahingegen machte der Auto-Autobrecher insgesamt nur geringe Beute, denn nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden kleinere Mengen Bargeld aus den Fahrzeugen gestohlen.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht Beobachtungen im Zusammenhang mit den Auto-Aufbrüchen im Stadtteil Niederzwehren gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Einbrecher lässt nach Unfall Ford Focus mitten auf der Straße stehen und flüchtet: Zeugen gesucht

Kassel-Bettenhausen (ots) – Ein bislang unbekannter Täter richtete in der Nacht zum heutigen Freitag im Kasseler Stadtteil Bettenhausen allerhand Schaden an: Nachdem er zunächst versucht hatte, in eine Bäckerei und eine Tankstelle einzubrechen, flüchtete er unerkannt in einem silbernen Ford Focus mit polnischen Kennzeichen. Mit genau diesem Fahrzeug kam er wenige Stunden später in einer Rechtskurve in der Mündener Straße von der Fahrbahn ab und krachte in den Zaun einer Firma. Anschließend ließ der Unbekannte das völlig demolierte Auto mitten auf der Straße stehen und ergriff zu Fuß die Flucht von der Unfallstelle.

Die Kasseler Polizei sucht nach Zeugen, denen das Fahrzeug aufgefallen ist oder die Hinweise auf den Täter geben können. Es handelt sich um einen Mann mit Glatze und kräftiger/ sportlicher Statur, der graue Oberbekleidung und schwarze Schuhe trug.

Die beiden Einbrüche in die Bäckerei und die Tankstelle in der Heiligenröder Straße hatten sich nach bisherigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen 22 und 23 Uhr ereignet. An der Bäckereifiliale in der Einkaufspassage hatte der Täter mit unbekanntem Werkzeug eine Scheibe herausgetrennt und war so in das Geschäft eingestiegen. Beute machte er hier aber nach ersten Erkenntnissen nicht. Deutlich brachialer ging der Täter bei dem Einbruchsversuch in die nahegelegene Tankstelle vor: Anhand der Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera fuhr er mehrfach mit dem Ford Focus gegen eine Glastür sowie eine Nebeneingangstür, um sich so ein Einstiegsloch in das Gebäude zu verschaffen. Außer einem Schaden von 1.000 Euro richtete er jedoch mit dieser Aktion nichts an, denn der Unbekannte gelangte nicht in die Tankstelle.

Gegen 03:40 Uhr meldeten schließlich die Mitarbeiter der Firma den erheblich beschädigten silbernen Ford Focus mit eingeschaltetem Warnblinklicht mitten auf der Straße. Vom Fahrer des Wagens, der zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet war, fehlte bereits jede Spur. Neben einem erheblichen Schaden an dem Zaun der Firma entstand an dem Pkw ein Totalschaden von rund 5.000 Euro.

Das nicht mehr fahrbereite Auto stellten die eingesetzten Polizisten des Reviers Ost sicher und ließen es von einem Abschleppunternehmen bergen.

Eine Fahndung nach dem Fahrer des Wagens verlief ohne Erfolg.

Die bisherigen Ermittlungen hinsichtlich des in Polen zugelassenen Autos konnten noch nicht zur Identifizierung des Täters führen. Zeugen, die Hinweise hinsichtlich der Einbrüche oder der Unfallflucht geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen