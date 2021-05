Mainz (ots) – Mit harten Tritten verletzte ein 35-Jähriger am Donnerstagabend 20.05.2021 einen Polizisten in der Mainzer Altstadt. Gleichzeitig spuckte der Angreifer blutiges Sekret ins Gesicht des Polizisten. Durch den Angriff wurde der Polizist dienstunfähig verletzt. Der Angreifer und sein 34-jähriger Begleiter konnten dennoch festgenommen und zur Polizei gebracht werden. Ihnen wurden später, nach Anordnung durch eine Ermittlungsrichterin, Blutproben entnommen.

Bereits in den Nachmittagsstunden sind die beiden Angreifer wiederholt Geschäftsleuten rund um den Hopfengarten in der Mainzer Altstadt mit Pöbeleien gegen Passanten aufgefallen. Einem Platzverweis in den Nachmittagsstunden leisteten sie zunächst Folge, kehrten aber in der bereits gezeigten, aggressiven Form zurück.

Gegen 20:30 Uhr meldeten sich erneut Gastronomen aus dem Bereich des Hopfengartens und teilten mit, dass es mittlerweile zu übergriffigen Handlungen gegen Passanten und Flaschenwürfen komme. Beim Eintreffen der Streife flüchtete der ältere der beiden zunächst, konnte jedoch nach wenigen Metern gestoppt werden. Der zweite Mann war aufgrund seiner Alkoholisierung zunächst nicht in der Lage aufzustehen, wirkte aber kurz darauf beim Angriff gegen den Polizeibeamten mit.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz werden nun Ermittlungsverfahren wegen tätlichem Angriff gegen Einsatzkräfte, Widerstand und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Beide Personen verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland.