Frankenthal/Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Donnerstag 20.05.2021 gegen 18.00 Uhr wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass im Bereich des Nachtweideweihers ein Mann zwei junge Mädchen angesprochen habe und ihnen anbot gegen Geld ihre Brüste berühren zu dürfen. Durch die eingesetzten Streifen konnten sowohl der 23-jährige Mann sowie die beiden 12- und 14-jährigen Mädchen angetroffen werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich dann das Zugetragene etwas anders dar.

Das angebotene Geld sollte dafür sein, mit ihm etwas Zeit zu verbringen und wenn sie wollten, könnten sie ihn an der Brust berühren. Zu einer Berührung seinerseits oder einer Entblößung kam es nicht.

Der Mann aus Frankenthal ist insoweit aufgrund seiner psychischen Problematik polizeibekannt. Er wurde mit zur Dienststelle genommen, dort wurde eine Gefährderansprache mit ihm durchgeführt, worin er sich einsichtig zeigte.

