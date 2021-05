Landau/Birkweiler (ots) – Gegen 18:30 Uhr wurde ein 9-jähriger Junge in Birkweiler im Bereich des Kindergartens in der Trifelsstraße von einem männlichen Fahrer aus einem roten PKW heraus angesprochen. Der Mann versuchte unter dem Vorwand, dass er dafür Süßigkeiten erhalte, den Jungen in seinen PKW zu locken. Der Junge verhielt sich jedoch vorbildlich und rief direkt lautstark um Hilfe.

Der Mann entfernte sich sofort mit seinem PKW. Zu Hause vertraute sich der 9-Jährige seiner Mutter an. Wer Hinweise zum PKW oder dem Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Landau (06341-2870) zu melden.

Weiterhin empfiehlt die Polizei, die eigenen Kinder hinsichtlich eines solchen Vorkommnisses zu sensibilisieren und Verhaltenshinweise zu geben.