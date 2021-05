Mutprobe – Sturz durch Oberlicht – Offener Beinbruch

Hessisch Lichtenau (osts) – Um 03:48 Uhr kam es vergangene Nacht für die Einsatz- und Rettungskräfte aus Hessisch Lichtenau zu einem größeren Einsatz, nachdem bei der Leitstelle ein Notruf eingegangen war. Demnach hatte sich dort ein 21-Jähriger gemeldet, der angab durch das Oberlicht der Freiherr-vom-Stein-Schule gefallen zu sein und sich jetzt nicht mehr bewegen könne. Erschwert wurde die Suche dadurch, dass der Anrufer nicht wusste, in welchem Teil des Gebäudes er lag. Um 04:15 Uhr konnte der “Verunglückte” lokalisiert und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Wie sich herausstellte erlitt der 21-Jährige nach erster Untersuchung einen offenen Beinbruch, den er sich bei dem Fall aus 4 Meter Höhe zuzog. Hintergrund der Aktion war ein Treffen von vier jungen Männer auf dem Schulgelände, die dort Alkohol tranken. Im Verlauf des Abends wollte der 21-Jährige auf dem Dach eine Art Mutprobe darbieten, die zu dem Absturz führte.

Der 21-Jährige wurde in das Krankenhaus gebracht. Am Schulgebäude entstand ein Sachschaden von 500 EUR. Im Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt.

Wildunfall

Hessisch Lichtenau (ots) – Um 18:00 Uhr kam es auf der L 3225 zwischen Hessisch Lichtenau und Friedrichsbrück zu einem Wildunfall mit einem Wildschwein. Dieses wurde von dem Pkw einer 52-Jährigen aus Großalmerode erfasst. Das Wildschwein lief anschließend davon. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

Polizei Eschwege

Weitere Schockanrufe und Betrugsversuche

Eschwege (ots) – Ergänzend zu der Pressemeldung vom Donnerstag 20.05.2021 wonach Telefonbetrüger am Vortag mit verschiedenen Betrugsmaschen an ihre meist älteren Opfer herangetreten und in einem Fall auch erfolgreich waren (s. PM v. 20.05.20201, 10.26 Uhr), kam es auch im Verlauf des Donnerstags zu weiteren telefonischen Betrügereien. In den bekannt gewordenen Fällen blieb es glücklicherweise jeweils beim Versuch.

In Bad Sooden-Allendorf ist eine Rentnerin gestern Mittag mit der Masche des “Gewinnversprechens” kontaktiert worden. Die unbekannten Telefonbetrüger wollten der Seniorin weiß machen, dass sie 38.000 Euro gewonnen habe. Der Gewinn müsse in notarieller Begleitung ausgezahlt werden, wonach zuvor auch eine Gebühr von 500 Euro fällig würde. Hierzu sollte die Frau sog. “Google-Play”-Karten kaufen und die Kartencodes telefonisch an die Betrüger übermitteln. Dazu kam es aber zum Glück nicht.

In Eschwege erhielt eine 89-jährige Frau gestern Mittag gegen 13.30 Uhr einen Anruf einer vermeintlichen Freundin, die angeblich für den Kauf eines Elektroautos 23.000 Euro benötige. Die Seniorin, die zunächst davon ausging tatsächlich eine bestimmte Bekannte am Telefon zu haben, fragte die unbekannte Anruferin dann verschiedene Dinge. Die Anruferin konnte diese dann aber offenbar nicht richtig beantworten konnte, so dass die Rentnerin argwöhnisch wurde und schließlich das Gespräch beendete.

Am selben Tag nahezu zeitgleich ist dann in Wehretal auch noch eine ältere Dame von einem Mann angerufen worden, der sich als “angeblicher” Enkel das Vertrauen der Frau erschleichen wollte. Da die Frau allerdings keinen Enkel hat, roch sie den Braten sofort und legte auf, bevor der Anrufer weitere Forderungen stellen konnte.

Hinsichtlich der wirksamen Präventionstipps verweist die Polizei nochmals auf die gestrige ausführliche Pressemeldung. Weitere Informationen finden sie außerdem unter www.polizei-beratung.de oder unter www.pfiffige-senioren.de.

Kennzeichendiebstahl

Eschwege (ots) – Am Donnerstagnachmittag 20.09.2021 haben Unbekannte zwischen 16-16.30 Uhr in der Helgoländer Straße in Eschwege das hintere amtliche Kennzeichen KS-G 2922 samt Halterung von einem silbernen Skoda Octavia geklaut. Der Stehlwert wird auf 80 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nr. 05651/925-0.

Unfallflucht

Festgestellt wurde am gestrigen Nachmittag, um 14:00 Uhr, eine Unfallflucht im Bereich eines Garagenkomplexes in der Straße “Alter Hain” in Bad Sooden-Allendorf. Vermutlich wurde beim Rangieren mit einem Fahrzeug die Dachrinne des Garagenkomplexes angefahren und entsprechend beschädigt.

Der Schaden wird mit ca. 600 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Sachbeschädigung an Pkw – Schaden 4.500 Euro

Eschwege (ots) – Unbekannte haben am Mittwoch etwa zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr auf dem Parkplatz am Schlosspark des Landgrafenschlosses ein schwarzes BMW Cabrio massiv beschädigt. Die Täter fügten der Karosserie rundherum mehrere Kratzer und Dellen zu. Der Schaden wird auf 4.500 Euro beziffert.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Pkw verunfallt in Entwässerungsgraben

(ots) – Ein 78-jähriger Autofahrer aus Hannover ist am Donnerstagvormittag mit seinem Pkw ohne Fremdeinwirkung verunfallt, als er gegen 10.30 Uhr nahe Neu-Eichenberg von der Fahrbahn abkam. Der Mann wollte im Bereich B 80/B 27 bzw. Kohlenstraße offenbar rangieren, geriet dabei dann aber von der Fahrbahn ab und stürzte in seinem Wagen einen Entwässerungsgraben hinunter.

Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergung seines Fahrzeuges, an dem ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstand, wollte der Fahrer später selbst in die Wege leiten.

Sachbeschädigung

Einen Schaden von 50 Euro richteten Unbekannte an, indem sie in Witzenhausen bei einem Mehrfamilienhaus in der Brückenstraße mutwillig die Dachrinne aus der Wandverankerung rissen. Die Tat geschah zwischen Mittwoch 13.45 Uhr und Donnerstag 09.45 Uhr.

Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Wildunfall

Um 21:30 Uhr befuhr gestern Abend eine 25-jährige Witzenhäuserin mit ihrem Pkw die L 3237 zwischen Kleinalmerode und Witzenhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dabei tödlich verletzt wurde.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

Zwischen Sontra und Wichmannshausen kam es gestern am späten Nachmittag zu einem Alleinunfall, nachdem eine 25-Jährige aus Limburg a.d. Lahn ihren Pkw verkehrsbedingt abbremsen musste. Dabei geriet sie mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dabei noch einen Leitpfosten.

Der Gesamtschaden wird mit ca. 3.700 EUR angegeben.

