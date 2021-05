20 Kaninchen ausgesetzt

Bad Hersfeld – Am Mittwochabend (19.05.), gegen 20:45 Uhr, fand ein aufmerksamer Passant auf dem Radweg in der Nähe des Tierheims, in der Straße „Am Ententeich“, eine Transportbox mit 20 Kaninchen – in gesundheitlich schlechtem Zustand – auf. Der Mann ergriff die Initiative und meldete sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld, welche Kontakt zu verschiedenen Tierhilfsorganisationen aufnahm. Die Tiernothilfe Rotenburg a.d. Fulda übernahm die Tiere noch am selben Abend und versorgte sie. Nach vorliegenden Erkenntnissen geht es den Tieren mittlerweile besser.

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt eingeleitet.

In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizei bei dem beherzten Finder, der sich zunächst um die Kaninchen kümmerte sowie bei der Tiernothilfe und dem Tierheim für ihren Einsatz zum Wohle der Tiere.

Zeuginnen und Zeugen, die am Tattag an dem Fundort der Tiere Auffälligkeiten beobachten konnten oder Hinweise zu der Transportbox oder dem Eigentümer geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Diebstahl von Baustelle

Fulda – Mehrere Absperrgitter und 30 Liter Diesel im Gesamtwert von rund 10.000 Euro entwendeten unbekannte Langfinger zwischen Mitte April und Mitte Mai von einer Wanderbaustelle zwischen Fulda und Neuhof.

In der Zeit von Donnerstag (15.04.) bis Montag (19.04.) eigneten sich die Täter erstmals unbefugt einen Teil des Diebesguts von einem Baustellenabschnitt in Petersberg-Marbach an und flüchteten unerkannt. Von Montag (26.04.) auf Dienstag (27.04.) waren die Diebe dann erneut aktiv und stahlen von selbiger Baustelle der Firma aus Frammersbach im Bereich Künzell-Wissels. Ein drittes Mal schlugen die Täter zwischen Montag (10.05.) und Mittwoch (12.05.) an der gleichen Örtlichkeit zu. Auch der Baustellenabschnitt im Bereich Stöckels blieb nicht verschont. Von Dienstag (27.04.) bis Mittwoch (12.05.) entwendeten die Unbekannten erneut Absperrgitter.

Zeugen, die etwas gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Katalysator

Fulda – Ein auf einem Privatgrundstück in der Breslauer Straße abgestellter, silberner Mitsubishi Space Wagon wurde am Donnerstag (20.05.) Ziel unbekannter Täter. Unbemerkt demontierten und stahlen die Langfinger den Katalysator im Wert von etwa 300 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Fahrrad

Fulda – Unbekannte entwendeten in der Zeit von Dienstagabend (18.05.) bis Donnerstagnachmittag (20.05.) ein Fahrrad sowie mehrere Werkzeuge aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bosestraße. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein E-Bike der Marke „CUBE“, zwei Gewindeschneider und eine Bohrmaschine der Marke „Meister“ sowie einen Bohrersatz im Gesamtwert von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld – Am Dienstag (18.05.) befuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Hersfeld, gegen 17 Uhr, die Rechte von zwei Abbiegespuren der Reichsstraße und bog nach links in die Dippelstraße ab. Der 64-jährige Fahrer eines Mitsubishi aus Neuenstein befuhr die linke der beiden Abbiegespuren. Bei dem Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von 2.500 Euro entstand.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Schenklengsfeld – Am Dienstag (18.05.), gegen 12:50 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Fahrer eines Skoda Yeti aus Eiterfeld die Kreisstraße 18 von Konrode kommend in Richtung Landershausen. Ein 67-jähriger Fahrer eines Skoda aus Schenklengsfeld befuhr den Verbindungsweg aus Richtung Unterweisenborn kommend, als es beim Überqueren der Kreisstraße 18 zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Fahrer aus Eiterfeld kam. Durch den Aufprall landeten beide Fahrzeuge auf dem angrenzenden Feld und mussten anschließend abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführer wurden beide schwerverletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzen

Heringen – Am Mittwoch (19.05.), gegen 17:30 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines VW Golf aus Heringen den geteerten Waldweg in Richtung Rottbergstraße. Im Verlauf einer dortigen Linkskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach rechts auf den dortigen Grünstreifen, konnte den Pkw nicht mehr abfangen und kam in einem Gefälle vor einem Baum zum Stehen. Der Fahrer sowie die Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.500 Euro.

Verkehrsunfall

Niederaula – Am Mittwoch (19.05.), gegen 20 Uhr, befuhren zwei 17-jährige Rollerfahrer aus Niederaula die Bergstraße aus Richtung Waldrand kommend in Richtung Birkenweg. Unterhalb des Wasserwerkes fuhr einer der Jugendlichen hinten auf das Fahrzeug des anderen auf und kam dabei zu Fall. Er blieb zunächst bewusstlos liegen, flüchtete jedoch beim Eintreffen des Rettungswagens mit seinem Zweirad. Durch die Polizeistreife wurde der leichtverletzte 17-Jährige, dessen Roller nicht über eine gültige Anmeldung verfügte, zuhause angetroffen. Es besteht der Verdacht, dass die jugendlichen Fahrer unter Einfluss berauschender Mitte standen, weshalb Blutentnahmen durchgeführt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim – Am Donnerstag (20.05.), gegen 10:30 Uhr, teilte ein Hausbesitzer aus der Straße Sonnenblick mit, dass das Fahrzeug eines Paketdienstes, vermutlich beim Zustellen eines Pakets, einen Schaden an der Garage des Wohnhauses verursacht habe. Mehrere Schindeln wurden dabei beschädigt und wiesen rote Fremdfarbe auf. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Neuenstein – Am Mittwoch (19.05.) wendete ein unbekannter Fahrzeugführer, gegen 15:40 Uhr, an der Reithalle im Eichweg. Beim Rückwärtsfahren beschädigte er die Dachrinne und entfernte sich unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Herbstein – Unbekannte versuchten in der Zeit von Samstagmorgen (15.05.) bis Montagmorgen (17.05.) in einen Lebensmittelmarkt in der Hessenstraße einzubrechen. Durch Klettern gelangten die Täter auf das Dach des Geschäfts, wo sie zunächst mehrere Dachziegeln verschoben und schließlich in unbekannte Richtung flüchteten ohne den Verkaufsraum betreten zu haben. Warum die Langfinger von der weiteren Tatbegehung abließen, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin

Freiensteinau – Am Donnerstag (20.05.) befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer, gegen 11:30 Uhr, mit seinem Opel Corsa die Kreisstraße von Radmühl herkommend in Richtung Freiensteinau. Zur gleichen Zeit befuhr eine 21-jährige Fahrradfahrerin die Kreisstraße ebenfalls in Richtung Freiensteinau. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der Fahrzeugführer mit seinem Corsa gegen das Hinterrad des Fahrrads, wodurch die 21-jährige die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich die 21-jährige schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Beschädigung an Fast-Food Restaurant – Zeugen gesucht Alsfeld – Am Mittwoch (19.05.) befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, zwischen 9 Uhr und 13 Uhr, die Fahrspur zum Drive-In eines Fastfood-Restaurants an der Pfefferhöhe in Alsfeld. Hierbei kam das Fahrzeug vermutlich nach links von der Fahrspur ab und beschädigte ein dort aufgestelltes elektrisches Menüboard. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 2.300 Euro zu kümmern. Möglicherweise handelt es sich bei dem Unfallverursacher um einen Kleinbus.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

