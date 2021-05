Karlsruhe – Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe – Leichtere Verletzungen zog sich ein 53-jähriger Rennradfahrer

am Donnerstagmittag bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn zu. Der Mann

war gegen 13.00 Uhr auf der Nebeniusstraße unterwegs. Das Rotlicht der Ampel an

der Kreuzung mit der Rüppurrer Straße umging er, indem er mit seinem Rennrad

rechts auf den Gehweg fuhr und von dort aus die Fahrbahn der Rüppurrer Straße

überqueren wollte. Er ließ zunächst eine von links kommende Straßenbahn

passieren und fuhr dann auf die Fahrbahn. Dort übersah er eine von der dortigen

Haltestelle losfahrende Straßenbahn und prallte mit dem Fahrrad gegen die

vordere linke Seite der Bahn. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Einbrecher hat es auf Unterhaltungstechnik abgesehen

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter ist in der Zeit von Mittwoch, 20

Uhr, bis Donnerstag 23:50 Uhr in einen Keller in der Volzstraße in Mühlburg

gewaltsam eingedrungen.

Vermutlich mithilfe eines Schraubendrehers beschädigte der Dieb das

Vorhängeschloss des Kellerraumes und gelangte so in das Innere. Anschließend

nahm er die aufgefundene Unterhaltungstechnik von mehreren Tausend Euro an sich

und machte sich mit seiner Beute aus dem Staub.

Zeugen, die im Bereich der Volzstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666 3611 zu

melden.

Malsch – Unfall mit zwei leicht Verletzten

Karlsruhe – Zwei leicht verletzte Personen und ein Auto, das abgeschleppt

werden musste, waren das Resultat eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag

in Malsch.

Ein 37-Jähriger musste gegen 19 Uhr mit seinem BMW an der Ampelanlage

Durmersheimer Straße / Bundesstraße 3 bei Rotlicht warten. Er war unterwegs von

Malsch Richtung Ettlingen. Die hinter ihm fahrende 55-jährige Dame konnte nicht

mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den vor ihr wartenden BMW auf.

Sie wurde leicht verletzt. Der BMW-Fahrer zog sich ebenfalls leichte

Verletzungen zu. Das Fahrzeug, das aufgefahren war musste abgeschleppt werden.

Ettlingen- Arbeitsunfall in Ettlingen endet tödlich

Karlsruhe – Bei Arbeiten auf einem Dach in der Ettlinger Siemensstraße ist

am Donnerstagmittag gegen 14:15 Uhr ein Arbeiter aus etwa 8 Metern Höhe auf den

Boden gestürzt. Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der

verständigten Rettungskräfte erlag der 59-Jährige noch am Unfallort seinen

schweren Verletzungen.

Der Arbeiter war mit Dachsanierungsarbeiten auf dem Firmengelände beauftragt.

Beim Begehen der Hallendecke brach er durch die Decke und stürzte in die Tiefe.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls werden von der Kriminalpolizei

geführt.