Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Lagerraum – Zeugen gesucht

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, verschaffte

sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 19

Uhr und Donnerstag, 7 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum in der Straße

Muckensturm. Mithilfe eines unbekannten Werkzeugs brach er zunächst die dortige

Zugangstür auf und entwendete im Anschluss drei Baumaschinen im Gesamtwert von

mehreren Tausendeuro. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000

Euro. Der Polizeiposten Heddesheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich gesehen haben, werden

gebeten sich unter der Tel.: 06203 41443 zu melden.

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Blitzeinschlag – eine Person im Aufzug eingeschlossen

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zur falschen Zeit am falschen Ort war am

Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr ein Mitarbeiter einer Telefongesellschaft,

der in einem Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße im Aufzug eingeschlossen

wurde. Der Mann hatte seinen Auftrag im Haus erledigt und war auf dem Weg ins

Erdgeschoss, als der Fahrstuhl kurzerhand stecken blieb. Grund dafür war

offenbar ein Blitzeinschlag, der wenige Sekunden zuvor in das 7-Parteienhaus

eingeschlagen ist und im gesamten Gebäude für einen Stromausfall sorgte. Über

die Sprechanlage im Fahrtstuhl setzte der Mann schließlich einen Notruf ab. Nach

rund 20 Minuten konnte er unverletzt durch die Freiwillige Feuerwehr Heddesheim

befreit werden und seinen Heimweg fortsetzen. Ob es durch den Blitzeinschlag zu

einem Schaden am Gebäude gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt.

Nußloch: Insgesamt 17 Autos zerkratzt – Polizei sucht Zeugen!

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis – Am gestrigen Donnerstag zerkratzte ein oder

mehrere unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 12.45 bis 13:20 Uhr insgesamt 17

PKWs. Die Autos waren allesamt in Nußloch in der Kurpfalzstraße zwischen

Hausnummer 14 bis 24 auf der rechten Fahrbahnseite geparkt. Alle Fahrzeuge

wurden mittels eines spitzen Gegenstandes an der Beifahrerseite zerkratzt.

Teilweise wurden nur Türen oder Kotflügel beschädigt, einige wenige Autos wurden

seitlich komplett zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch, Tel. 06222/5709-122, sucht nun Zeugen, die Hinweise

zu den Taten und der Täterschaft geben können.

Heddesheim: Unter Drogeneinfluss unterwegs auf der A5

Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) – In einer Verkehrskontrolle in der Nacht

von Donnerstag, 20.05.2021 auf Freitag, 21.05.2021 auf der A5 wurde ein

PKW-Fahrer zunächst wegen des Verdachts der Überschreitung der zulässigen

Gesamtmasse durch die Beamten des Verkehrsdienstes kontrolliert.

Die Beamten bemerkten im Laufe der Kontrollmaßnahmen zudem deutliche Anzeichen,

die auf Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein auf freiwilliger Basis

durchgeführter Drogentest bestätigte diesen Verdacht und reagierte positiv auf

Amphetamin.

Der 39-jährige Fahrer wurde im Anschluss auf die Dienststelle gebracht, wo ihm

eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel abgenommen wurde. Gegen ihn

wird nun wegen der Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss ermittelt. Die

Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse des PKWs wird ebenfalls überprüft.

Leimen/ St. Ilgen: Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) – Am Mittwochnachmittag sah der später

Geschädigte eine Hundehalterin mit ihrem Hund spazieren gehen und fragte diese,

ob er das Tier streicheln könne. Auf seine Nachfrage bekam der Herr keine

Antwort, streckte dennoch die Hand nach dem Hund aus und wurde daraufhin in die

linke Hand gebissen.

Die Dame entschuldigte sich, verließ den Geschädigten jedoch ohne Angaben zu

ihren Personalien. Durch Informationen aus der umliegenden Nachbarschaft und

mithilfe des zufällig angetroffenen Gemeindevollzugsdienstes konnte die

Hundehalterin ermittelt und inzwischen polizeilich kontaktiert werden.

Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall mit einer

verletzten Person kam es am Donnerstag gegen 16:50 Uhr in der

Johann-Wilhelm-Straße. Zwei Autofahrer wollten auf der Johann-Wilhelm-Straße

rechts in eine parallele Nebenstraße abbiegen. Verkehrsbedingt mussten sie

anhalten, weil eine 29-Jährige Fiat-Fahrerin herausfahren wollte. Die Sicht der

Frau war durch die beiden wartenden Fahrzeuge eingeschränkt, sodass sie beim

Herausfahren einen talabwärts fahrenden 66-Jährigen Pedelec-Fahrer übersah,

welcher links an den verkehrsbedingt wartenden Autos vorbeifuhr. Es kam zu einer

Kollision zwischen der Fiat-Fahrerin und dem Pedelec-Fahrer, der hierbei

verletzt wurde und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden

musste. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.500 EUR.

Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223 92540, zu melden.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gesundheitliche Beschwerden – Frau fährt gegen Poller

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Donnerstag gegen 10:15 Uhr in der Schwabenheimer Straße. Eine 38-Jährige

Mercedes-Fahrerin war auf der Schwabenheimer Straße in Fahrtrichtung B3

unterwegs, als sie aufgrund von plötzlich auftretenden gesundheitlichen

Beschwerden die Kontrolle über ihr Auto verlor und mit einem am Straßenrand

befindlichen Poller kollidierte. Die Frau blieb glücklicherweise trotz der

kurzzeitigen Beschwerden unverletzt. Sowohl am Auto, als auch am Poller entstand

Sachschaden, der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf Supermarkt Parkplatz – Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Donnerstag zwischen 09:00 Uhr und 09:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes

in der Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen dort

geparkten schwarzen Audi und fuhr anschließend davon, ohne seinen

Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeiposten Sandhausen, unter der Telefonnummer 06224-2481, zu

melden.

Sicher in Sinsheim

Die Stadt Sinsheim und das PP Mannheim schnüren ein Maßnahmenpaket, das die Sicherheit im öffentlichen Raum weiter stärken soll

Das Polizeipräsidium Mannheim mit dem Polizeirevier Sinsheim und die Stadt Sinsheim haben ein behördenübergreifendes Maßnahmenpaket erarbeitet, mit dem Störungen im öffentlichen Raum verhindert und die Sicherheit noch einmal gesteigert werden soll.

„Die Sicherheit im öffentlichen Raum ist mir ein persönliches Anliegen, weil es sich unmittelbar auf die Lebensqualität der Menschen auswirkt“, so der derzeitige Leiter des Polizeipräsidiums Mannheim, Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar. „In Sinsheim und Umgebung haben wir bereits ein hohes Sicherheitsniveau, was aber nicht heißt, dass man sich darauf ausruhen darf, zumal es in der jüngeren Vergangenheit einzelne Vorfälle gab, insbesondere Körperverletzungen im innerstädtischen Bereich, die uns Anlass geben, unser Sicherheitskonzept und unsere Maßnahmen etwas nachzujustieren. Wir wollen gemeinsam mit dem Ordnungsdienst der Stadt Sinsheim besonders präsent und vor allem bürgernah für mehr Sicherheit in Sinsheim sorgen. Für uns hat es höchste Priorität, bei potentiellen Ordnungsstörungen, gemeinsam, gezielt und konsequent einzuschreiten“, so Kollmar weiter.

Auch der Oberbürgermeister der Stadt Sinsheim, Jörg Albrecht, zeigt sich erfreut.

„Mit „Sicher in Sinsheim“ haben wir die sehr gute Zusammenarbeit von Stadt und Polizei noch einmal verbessert. Gemeinsam nehmen wir besonders die Örtlichkeiten in den Fokus, an denen in den vergangenen Monaten, aber auch in jüngster Vergangenheit, Straftaten, Ordnungswidrigkeiten und auch störendes Verhalten Einzelner festgestellt oder von den Sinsheimer Bürgerinnen und Bürgern gemeldet wurden. Zu den Örtlichkeiten zählen unter anderem der Schwimmbadparkplatz, der Skater-Park, die alla hopp!-Anlage sowie die Bahnhofstraße und das Gebiet rund um die Burg Steinsberg“, so der Oberbürgermeister weiter.

Die Aktion „Sicher in Sinsheim“ startet nicht bei null. Bereits seit mehreren Wochen laufen entsprechende Kontrollen. Dabei konnten die Polizei und der Ordnungsdienst durch Bürgergespräche, Kontrollmaßnahmen und konsequentes Einschreiten bereits erste Erfolge erzielen. So konnten beispielsweise zuletzt Ordnungsstörungen rund um die Burg Steinsberg durch den Erlass einer Benutzungsordnung der Stadt Sinsheim vollständig und nachhaltig eingedämmt werden. Die Stadt Sinsheim hat darüber hinaus, flankierend zu den polizeilichen Maßnahmen, die Einsatzzeiten für den Gemeindevollzugsdienst (GVD) neu festgelegt. In den kommenden Wochen wird der GVD im Zwei-Schichten-Modell seinen Dienst verrichten, sodass Kontroll- und Präsenzmaßnahmen noch zielgerichteter durchgeführt werden können.

„Vor allem Ansammlungen von jungen Menschen, Lärmbelästigungen durch aufheulende Motoren oder Müllablagerungen haben hier in der Vergangenheit das Sicherheitsgefühl unserer Bürgerinnen und Bürger spürbar beeinträchtigt, auch das haben wir im Blick“, so der Leiter des Polizeireviers Sinsheim, Polizeirat Adrian Harz.

„Sicher in Sinsheim“ wird stetig weiterentwickelt und gemeinsam durch das Polizeirevier Sinsheim und die Stadt Sinsheim vorausschauend sowie schwerpunktorientiert an die aktuellen Entwicklungen der Kriminalitätslage und an das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung angepasst.