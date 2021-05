Heidelberg-Boxberg: Aufdringliches Trickbetrüger-Duo erfolgreich abgewimmelt

Heidelberg-Boxberg (ots) – Ein besonders hartnäckiges Anrufverhalten legten am

Donnerstagnachmittag zwei Trickbetrüger an den Tag, die gegen 15:30 Uhr gleich

mehrmals bei einem über 80-jährigen Mann anriefen und Geld forderten.

Zunächst versuchte eine Frau durch Anwendung eines Enkeltricks den Senior um

eine nicht näher bekannte Bargeldsumme zu bringen, was der ältere Mann

allerdings direkt durchschaute. Er reagierte prompt richtig, verlangte einen

Rückruf der Mutter der angeblichen Enkelin und legte auf. Daraufhin rief die

Unbekannte erneut an und verlangte nun noch offensiver nach Geld. Der Senior

zeigte sich von den Forderungen unbeeindruckt und legte sofort wieder auf.

Da der Versuch der Frau scheiterte, übernahm schließlich ihr Komplize, der sein

Glück kurz darauf als falscher Polizeibeamter versuchte. Er rief den älteren

Mann erneut an und gab vor, seine Hilfe zu benötigen, um eine Bande

festzunehmen. Der über 80-Jährige, der sich auch an diese Vorgehensweise der

Betrüger erinnerte, beendete auch dieses Gespräch. Daraufhin erhielt er einen

erneuten Anruf des Trickbetrügers, der ihn ab dann massiv verbal unter Druck zu

setzen versuchte und ebenfalls offensiv nach Geld verlangte. Der Senior aber

ließ sich nicht in die Ecke drängen, ging auf keine Forderungen ein und beendete

das Telefonat. Einen erneuten Versuch unternahm das Trickbetrüger-Duo nicht.

Heidelberg-Handschuhsheim – Auffahrunfall zwischen Straßenbahn und PKW, 2 Personen verletzt, Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg – Beim Auffahrunfall einer Straßenbahn der Linie 23, die gegen

18.30 Uhr die Dossenheimer Landstraße in Richtung Heidelberg befuhr, mit einer

Mercedes Benz V-Klasse wurden die beiden 41 und 54 Jahre alten Insaßen des Vans

leicht verletzt. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit war der Straßenbahnführer

auf den an der Rotlicht zeigenden Ampel in Höhe der Biethstraße aufgefahren. Der

Sachschaden beträgt schätzungsweise 1500 Euro. In der Straßenbahn wurde niemand

verletzt. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Die Spezialisten des

Verkehrsdienstes Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Heidelberg-Wieblingen: Unbekannter nähert sich 9-Jähriger auf einem Feldweg in der Nähe der Autobahnbrücke – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Wieblingen: – Die Polizei bitte die Bevölkerung dringend um

Mithilfe bei der Suche nach einem bislang unbekannten Mann, der sich am

Donnerstag, gegen 13.15 Uhr, einem 9-jährigen Mädchen in sexueller Absicht

genähert hatte.

Das 9-jährige Mädchen befand sich alleine mit ihrem Fahrrad auf dem Nachhauseweg

von der Schule. Auf dem Mittelgewannweg, nahe der Autobahnbrücke, unterbrach sie

ihre Fahrt, stellte ihr gelbes Kinder-Mountainbike ab und lief in Richtung Feld,

weil sie dort einen Hasen bemerkt hatte, den sie sich näher anschauen wollte.

Dies nahm der zu Fuß hinzukommende Unbekannte, der sich gegenüber der Schülerin

als Polizeibeamter ausgab, zum Anlass, die Schülerin anzusprechen und sie unter

dem Vorwand, ihr das Hasennest zeigen zu können, in ein angrenzendes Gebüsch zu

locken. Dort berührte der Mann das Mädchen in sexueller Absicht. Hierbei

erklärte er, er müsse die Bevölkerung und auch sie impfen. Als die 9-Jährige

sich gegen sein Handeln vor allem verbal zur Wehr setzte, entfernte sich der

Unbekannte. Zuvor hatte er das Mädchen aufgefordert, mit niemanden über das

Erlebte zu sprechen. Das Mädchen setzte anschließend ihren Weg nach Hause fort

und berichtete gleich ihrer Mutter von den Handlungen des Mannes. Die Mutter

alarmierte sofort die Polizei. Fahndungsmaßnahmen nach dem Unbekannten wurden

unverzügilch eingeleitet, blieben aber erfolglos.

Der unbekannte, hochdeutsch sprechende Mann wurde wie folgt beschrieben: Ca.

40-50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, normale Figur, braune Augen, kurze braune

Haare mit leichten Locken im Oberkopfbereich. Er war bekleidet mit einem blauen

Pullover, darunter ein hellblaues T-Shirt und einer blauen Jeans oder braunen

langen Hose.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem fremden Mann oder dem

Abstellort des Fahrrades des 9-jährigen Mädchen machen können, sich beim

Kriminaldauerdienst Tel. 0621/174-4444, zu melden.

Ein Bezug zu den Vorkommnissen in Heidelberg-Kirchheim, wo ein 57-Jähriger am

vergangenen Wochenende mehrere Kinder auf einem Spielplatz angesprochen und

verunsichert hatte, kann beim derzeitigen Ermittlungstand ausgeschlossen werden.