Verkehrsunfall mit Flucht II

Bingen, 20.05., Beethovenstraße, 16:00-16:30 Uhr. Der Fahrer eines Mercedes C 204 Kompressor streifte im genannten Zeitraum einen abgestellten VW Golf. Der Beschuldigte konnte durch Zeugen ermittelt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht

Gensingen, 20.05., Am Kieselberg, 12:56 Uhr. Eine 37-Jährige parkte ihren Ford Focus auf dem Parkplatz eines Discounters. Ein unbekannter PKW touchierte beim Rangieren dessen Fahrertüre, der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Flüchtigen.

Unfall zwischen Auto und Radfahrer

Mainz – Donnerstag, 20.05.2021 – 14:00 Uhr

Am Donnerstagmittag kam es in der Großen Bleiche zu einem Zusammenstoß zwischen

einem Auto und einem 22-jährigen Radfahrer. Die beiden Unfallbeteiligten

sprachen daraufhin miteinander, doch der Autofahrer entfernte sich ohne den

Austausch der Personalien von der Unfallstelle. Die Radfahrerin blieb

unverletzt, ihr Rad war jedoch nicht mehr fahrbereit. Warum es zum Zusammenstoß

kam, ist derzeit noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Verbesserung des Verkehrsklimas, Zahlreiche Kontrollen und mehrere Verstöße im Mainzer Stadtgebiet

Mainz – Freitag, 21.05.2021

Das Polizeipräsidium Mainz legt seit dem ersten April einen Schwerpunkt auf die

Verbesserung des Verkehrsklimas und überwacht insbesondere in den Innenstädten

rücksichtloses und aggressives Verhalten im Straßenverkehr.

Auch in dieser Woche kontrollierte die Mainzer Polizei im gesamten Stadtgebiet

mehr als 200 Teilnehmende im Straßenverkehr.

Neben dem Einsatz von Funkstreifen und mobilen Radaranlagen, war auch die

Radstreife des Polizeipräsidiums Mainz mit im Einsatz. Hierbei wurde neben dem

unberechtigten Parken auf Radwegen auch mehrere Rotlichtverstöße durch

Fahrradfahrende geahndet.

Insgesamt 13 Personen wurden bei Kontrollen mit dem Handy am Steuer

festgestellt, sie erwartet nun ein Bußgeld von 100 Euro sowie einen Punkt in

Flensburg.

Im Rahmen von Geschwindigkeitskontrollen wurden 42 Verwarnungen wegen

Geschwindigkeitsübertretungen an einem Tag ausgesprochen, insgesamt 14 Fahrer:

innen hatten den Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt.

Fünf Personen wurden wegen Fahren unter Einfluss von Drogen oder Alkohol durch

die Polizei aus dem Verkehr gezogen. Eine Verkehrsteilnehmerin verursachte

hierbei einen nicht unerheblichen Sachschaden. Verletzt wurde in allen Fällen

glücklicherweise niemand.