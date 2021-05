Wörrstadt

Am Donnerstag, 20.05.2021, kurz vor 16:00 Uhr, erhielt eine 84-jährige Frau aus Wörrstadt einen Anruf ihres angeblichen Sohnes, der angab, eine Frau totgefahren zu haben. Auf Nachfrage, welcher Sohn denn am Telefon sei, gab dieser nur an der ältere zu sein. Die Frau fragte den Anrufer sodann, warum denn seine Stimme so anders sei, worauf der Anrufer das Gespräch beendete.

In jüngster Zeit wurden mehrere Betrugsversuche mittels telefonischer Kontaktaufnahme bekannt, wobei in vielen Fällen der klassische Enkeltrick/Anruf von nahen Angehörigen mit dem sog. Schockanruf und dem Auftreten von falschen Polizeibeamten kombiniert wird.

Um sich vor solchen Betrugsversuchen zu schützen rät die Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst

nicht erkennen.

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch

so inständige Bitten ein.

so inständige Bitten ein. Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in

Ihrem Telefon angezeigt wird.

Ihrem Telefon angezeigt wird. Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Meldung über Pkw-Brand, vergessener Lappen als mögliche Ursache festgestellt

Wörrstadt

Über die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mainz wurde der Polizeiwache in Wörrstadt am Donnerstag, 20.05.2021, 14:43 Uhr, ein Pkw-Brand auf dem Parkplatz an der Verbandsgemeindeverwaltung Wörrstadt mitgeteilt. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung war der „Schwelbrand“ im Motorraum des Opel Corsa bereits gelöscht. Wie sich herausstellte, dürfte ein kleiner Öl-Lappen, der im Motorraum liegengelassen wurde, ursächlich gewesen sein. Ein Schaden am Pkw entstand nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Wörrstadt war im Einsatz.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Alzey, Wormser Straße

Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin verließ am gestrigen Donnerstag um 14:30 Uhr das Tankstellengelände in der Wormser Straße um in Richtung Kreisverkehr/Innenstadt zu fahren. In Höhe des Fußgängerüberweges am Kreisel erfasste die Pkw-Fahrerin eine 66-jährige Frau, die mit ihrem Hund die Straße überquerte. Die Fußgängerin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Worms – Kripo durchsucht bei CBD-Händlern, Geschäft geschlossen

Worms – Die Kriminalinspektion Worms hat unter Beteiligung der

Stadtverwaltung Worms am Mittwoch, 19.05.2021, im Auftrag der Staatsanwaltschaft

Mainz vier Durchsuchungsbeschlüsse in Worms, Darmstadt und Pfungstadt gegen so

genannte CBD-Händler vollstreckt.

Die Tatverdächtigen stehen im Verdacht, über ein Ladengeschäft in Worms und

einen Online-Shop, Cannabisprodukte mit dem verbotenen Wirkstoff

Tetrahydrocannabinol (THC) zu verkaufen.

Daher wurden die drei Wohnräume in Hessen mit Unterstützung von Kräften der

Polizei Darmstadt und das Wormser Geschäft durchsucht.

Insgesamt konnten mehrere hundert Gramm Cannabisprodukte sichergestellt werden,

welche durch die Beschuldigten über einen Onlineshop und per Click & Meet zum

Verkauf angeboten wurden. Im Anschluss der Durchsuchungsmaßnahmen wurde das

Geschäft in Worms durch das Gewerbeamt der Stadt Worms zur Prüfung einer

Gewerbeuntersagung bis auf Weiteres geschlossen.

Alle Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen

entlassen.

Der Handel mit cannabidiolhaltige (CBD) Produkten und deren

Cannabispflanzenteilen sind unter gewissen Voraussetzungen erlaubt. Auch wenn

die Cannabispflanzen oder Pflanzenteile aus zertifiziertem Saatgut der EU

gewonnen sind oder ihr THC-Gehalt von 0,2 % nicht übersteigt, wäre ein Handel

ausschließlich zu gewerblichen oder wissenschaftlichen Zwecken erlaubt, die

einen Missbrauch zu Rauschzwecken ausschließen. Das kann bei einem Verkauf an

eine Privatperson grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.

Die Ausnahmebestimmung soll das Marktpotenzial des Rohstoffes Hanf und seine

Verwendungsmöglichkeiten zur industriellen und möglicherweise energetischen

Verwendung erschließen und nicht das grundsätzliche Cannabisverbot aufzuweichen.

Die Veräußerung als auch der Erwerb entsprechender Cannabispflanzenteile mit dem

Wirkstoff THC sind strafbar.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Worms-Pfeddersheim – Am heutigen Vormittag gegen 11:50 Uhr ereignete sich

auf der Kreuzung Zellertalstraße / Nieder-Flörsheimer-Straße ein Verkehrsunfall

zwischen zwei Pkw. Eine 60-jährige Wormserin befuhr hierbei mit ihrem Fahrzeug

die Zellertalstraße von Worms-Pfiffligheim kommend. An der Einmündung zur

Nieder-Flörsheimer-Straße missachtete die Fahrerin das Rotlicht der

Lichtzeichenanlage und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Gleichzeitig

befuhr eine 78-jährige Frau aus Flörsheim-Dalsheim die Nieder-Flörsheimer-Straße

und bog bei grünem Lichtzeichen nach links auf die Zellertalstraße in

Fahrtrichtung Worms-Pfiffligheim ab. Mitten auf der Kreuzung kam es dann zur

Kollision der Fahrzeuge, wobei die beiden Fahrerinnen verletzt und anschließend

durch den Rettungsdienst zwecks weiterer Behandlung ins Klinikum Worms verbracht

wurden. Die Pkw erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die

Kreuzung musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für ca. eine Stunde

gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.