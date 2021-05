Scheibe eingeschlagen

Kaiserslautern – Unbekannte haben zwischen Dienstag und Donnerstag in der

Theo-Vondano-Straße einen Pkw beschädigt. Der oder die Täter haben die

Seitenscheibe eines Opel Corsas eingeschlagen. Gestohlen wurde – nach den

bisherigen Erkenntnissen – aus dem Innenraum nichts. Der Pkw war zwischen

Dienstag, 18. Mai 16 Uhr und Donnerstag, 20. Mai 6:25 Uhr in Höhe des Hauses

Nummer 2 abgestellt. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen,

denen in dem Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Schäden auf Schulgelände hinterlassen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) – Unbekannte haben sich unberechtigt

Zugang auf das Gelände der Grundschule in der Hauptstraße in Otterberg

verschafft. Die Eindringlinge beschädigten Sitzbänke und Mülleimer auf dem Areal

der Schule. Die Schäden wurden am Donnerstagvormittag entdeckt. Die Schadenshöhe

ist noch nicht beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und

bittet um Hinweise. Wem sind in den vergangenen Tagen Personen aufgefallen? Wer

hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Fahrradfahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern – Ein Fahrradfahrer hat am Donnerstagabend in der

Zollamtstraße einen Unfall verursacht – und sich anschließend einfach aus dem

Staub gemacht. Nach dem Unbekannten wird gesucht; die Polizei ermittelt wegen

Fahrerflucht. Wie die betroffene Autofahrerin später bei der Polizei zu

Protokoll gab, fuhr sie mit ihrem Dacia Duster in Richtung Elf-Freunde-Kreisel.

Als sie verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr von hinten ein Fahrradfahrer an

ihr vorbei und blieb am rechten Seitenspiegel hängen. Es entstand ein Schaden am

Spiegel. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Radfahrer

davon. Die Fahrerin des Wagens beschrieb den Radler als Mitte Zwanzig mit

bräunlichen Haaren. Er trug eine grüne Jacke und eine blaue Jeans.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit gern entgegen. |elz

Unbekannte stehlen Auto – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern – Unbekannte haben zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend

in der Kantstraße ein Auto gestohlen. Der schwarze Ford Fusion mit

Kirchheimbolandener Kennzeichen parkte auf einem frei zugänglichen

Anwohnerparkplatz. Vermutlich wurde am Wagen manipuliert, um ihn in Betrieb

nehmen zu können. Die Polizei bitte um Hinweise. Wem ist Verdächtiges

aufgefallen? Wer hat das Auto gesehen? Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Teure Elektrogeräte aus Pkw gestohlen

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) – Einen Geldbeutel und elektronische

Geräte im Wert von insgesamt mehr als 2.300 Euro haben Diebe in der Nacht zum

Donnerstag aus einem Auto gestohlen. Vermutlich zwischen abends, 18 Uhr, und

frühmorgens, 5 Uhr, machten sich die Täter an dem Wagen zu schaffen. Wie sie das

Fahrzeug knackten ist unklar. Die Polizei stellte keine Aufbruchspuren fest. Die

Beamten bitten um Hinweise. Wem sind Personen oder Fahrzeuge insbesondere im

Bereich der Straße Am Mandelteich, Am Hohenrech oder in der Ringstraße

aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rechte Parolen geschrien – Polizei nimmt 45-Jährigen vorübergehend fest

Kaiserslautern – Die Polizei hat am Donnerstag einen 45-Jährigen

vorübergehend festgenommen. Der amtsbekannte 45-Jährige war am Nachmittag am

Fackelrondell aufgefallen. Der Mann schrie rechte Parolen durch Fußgängerzone

und beleidigte Passanten. Ebenfalls beleidigte er die eintreffenden Beamten. Ihm

wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er nicht nachkam. Auch nachdem ihm die

Festnahme angedroht wurde, wiederholte der 45-Jährige sein Verhalten. Er wurde

festgenommen. Ein Richter ordnete die Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer

Straftaten an. Die Beamten leitete ein weiteres Strafverfahren ein. |elz

Auto immer abschließen

Kaiserslautern – Dass man nicht „vergessen“ sollte, sein Auto

abzuschließen, hat am Donnerstag eine 36-jährige Frau gelernt. Sie meldete der

Polizei, dass ihr Geldbeutel aus ihrem Pkw entwendet wurde. Den Wagen hatte die

Frau am Mittwochnachmittag im Pirmannsgarten abgestellt. Als sie am nächsten Tag

wieder zu dem Fahrzeug kam, war der Gelbeutel weg. Die 36-jährige Halterin gab

zu, vermutlich vergessen zu haben, ihr Auto ordnungsgemäß zu verschließen.

Deshalb: Autos unbedingt immer verschließen – egal, ob der Wagen nur für wenige

Minuten oder mehrere Stunden abgestellt wird! |elz